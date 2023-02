Παράξενα

Ιαπωνία: Μυστηριώδες αντικείμενο σε παραλία εξάπτει την φαντασία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Αυγό του Γκοτζίλα» και «διαστημικό αντικείμενο», είναι οι ονομασίες που του δόθηκαν. «Οι ταινίες θρίλερ συνήθως έτσι ξεκινούν» δήλωσε κάποιος…

Μια τεράστια μεταλλική σφαίρα ξεβράστηκε σε ακτή της Ιαπωνίας, προκαλώντας σύγχυση στους ντόπιους και ερωτήματα για την προέλευσή της. Αρχές και ειδικοί, μεταξύ αυτών η ομάδα εξουδετέρωσης βομβών, χρειάστηκαν ώρες για να αναγνωρίσουν το μυστήριο αντικείμενο που ξέβρασαν τα κύματα σε παραλία της Χαμαμάτσου.

Μέχρι να γίνει αυτό, το αντικείμενο εξήρε τη φαντασία των ντόπιων – και γιατί όχι το χιούμορ τους. Οι πιο ρεαλιστές το αποκάλεσαν «σημαδούρα ελλιμενισμού». Άλλοι «αυγό Γκοτζίλα» και «διαστημικό αντικείμενο». Κάποιοι μίνι UFO που συνετρίβη στην παραλία, ένας Ιάπωνας αστειεύτηκε πως ήταν το φεγγάρι που έπεσε από τον ουρανό. «Οι ταινίες θρίλερ συνήθως έτσι ξεκινούν» δήλωσε κάποιος.

Το ασυνήθιστο αντικείμενο εντόπισαν στην ακτή δυο ντόπιοι που ενημέρωσαν τις αρχές οι οποίες με τη σειρά τους απέκλεισαν την περιοχή και έλεγξαν το εύρημα με ακτίνες Χ, σύμφωνα με την «Καθημερινή».

Η ιαπωνική τηλεόραση παρουσίασε εικόνες με δύο τοπικούς αξιωματούχους να ελέγχουν τη σκουριασμένη, μεταλλική σφαίρα, διαμέτρου περί το 1,5 μέτρο, στην παραλία της Ενσουχάμα. Επί τόπου έσπευσαν πυροτεχνουργοί που επιβεβαίωσαν πως δεν έφερε κάτι εσωτερικά, πόσο μάλλον εκρηκτική ύλη, ρίχνοντας τους τόνους της απειλής και συνεπώς της γενικότερης ανησυχίας.

Ένας άνδρας, πάντως, που συνηθίζει να τρέχει στη συγκεκριμένη παραλία, είπε στα ιαπωνικά μέσα πως αιφνιδιάστηκε από την ασυνήθιστη πολυκοσμία καθώς ο ίδιος βλέπει τη μεταλλική σφαίρα στο σημείο εδώ και καιρό. «Προσπάθησα να τη σπρώξω, αλλά δεν κουνιόταν» δήλωσε στο ΝΗΚ.

Μετά από ώρες ελέγχου, η αστυνομία επισήμως αναγνώρισε το αντικείμενο ως σημαδούρα, η οποία αναμένεται να απομακρυνθεί από την αμμουδιά.

Το εύρημα αυτό δε θα προκαλούσε τόση απορία και καχυποψία, αν η εμφάνισή του δεν είχε συμπέσει χρονικά με την κατάρριψη του φερόμενου κατασκοπευτικού κινεζικού μπαλονιού πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ιαπωνία έχει διαμαρτυρηθεί στην Κίνα για μπαλόνια, πιθανότατα κατασκοπευτικά, που έχουν εμφανιστεί στον ουρανό της τουλάχιστον τρεις φορές από το 2019.

Ειδησεις σήμερα:

Φλόριντα - Αλιγάτορας: Η στιγμή της επίθεσης σε 85χρονη (βίντεο)

ΗΠΑ: Δολοφόνος 9χρονης σκότωσε δημοσιογράφο, που έκανε ρεπορτάζ για τον φόνο (βίντεο)

Πάτρα – ποτά “μπόμπες”: Δεκάδες μαθητές στο νοσοκομείο