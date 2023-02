Life

“The Friend”: Ανατρεπτικό επεισόδιο την Πέμπτη (εικόνες)

Η μίνι σειρά, η μεγάλη παραγωγή, που εντυπωσίασε τους τηλεθεατές στην streaming πλατφόρμα ANT1+, προβάλλεται από τον ΑΝΤ1.

Δυνατό, ασυνήθιστο, τολμηρό, ανατρεπτικό. Το «THE FRIEND» της Φωτεινής Αθερίδου, μία μίνι σειρά, μία μεγάλη παραγωγή του ΑΝΤ1+, έρχεται στον ΑΝΤ1 κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00, γιατί… όλοι έχουμε ανάγκη από έναν φίλο!

Το αγαπημένο ΑΝΤ1+ Original «THE FRIEND» είναι μία πρωτότυπη κωμική και ταυτόχρονα δραματική σειρά χωρίς ταμπού, που ξαφνιάζει με την ιστορία της. Σε μία φωτεινή Αθήνα, ο πρωταγωνιστής της, ο Ορφέας, τον οποίο υποδύεται ο Γιώργος Χρυσοστόμου, είναι ένας φίλος επί… πληρωμή. Ένας συναρπαστικός χαρακτήρας που αντιμετωπίζει τα πάντα, όσο δύσκολα κι αν είναι, σαν να παίζει σε videogame, διατηρώντας πάντα την αισιοδοξία, την αισθητική και την αξιοπρέπειά του.

Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου, στις 21:00, στον ΑΝΤ1

Ο Ορφέας βρίσκεται σε πόλεμο με τον Στεφανόγλου, έχοντας στο πλευρό του την Πηνελόπη. Την ώρα που η ελευθερία του κρέμεται από μια κλωστή, νέες φιλίες μέσα στη φυλακή δίνουν στον Ορφέα μια μοναδική, αλλά και επικίνδυνη ευκαιρία.

Συντελεστές

Σενάριο: Φωτεινή Αθερίδου

Σκηνοθεσία: Σέργιος Κωνσταντινίδης

Πρωταγωνιστές: Γιώργος Χρυσοστόμου, Κατερίνα Μαυρογιώργη, Νάνσυ Μπούκλη, Κώστας Μαγκλάρας, Φωτεινή Αθερίδου, Φιόνα Γεωργιάδη, Νίκος Γεωργάκης, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Κατερίνα Μισιχρόνη κ.ά.

Tα επεισόδια του «THE FRIEND» είναι διαθέσιμα στο antennaplus.gr

