“The 2Night Show” Τούλα Δαλεζίου: Η διαδρομή από τη Σύρο μέχρι τις μεγάλες πίστες της Αθήνας

Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια και «βιρτουόζα» του μπουζουκιού, άνοιξε την καρδιά της στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια και «βιρτουόζα» του μπουζουκιού, Τούλα Δαλεζίου, βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης, καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο The2Night Show.

Μίλησε για το ξεκίνημα της καριέρας της από τα 17 της χρόνια στη Σύρο και τη διαδρομή της μέχρι τις μεγάλες πίστες της Αθήνας.

Άνοιξε την καρδιά της στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, για τις εμπειρίες της από τη νύχτα και τις αντιδράσεις του κόσμου, όταν βλέπει μια γυναίκα στην πίστα, να τους ξεσηκώνει με τις «διπλοπενιές» της.

Παράλληλα εκμυστηρεύτηκε γιατί κυριαρχεί το κόκκινο χρώμα στη ζωή της και εξέφρασε την επιθυμία της να βρεθεί στο πλευρό της Ελένης Βιτάλη, ενώ περιέγραψε και στιγμές από τις εμφανίσεις της στην ομογένεια του εξωτερικού.

Στο φινάλε πήρε στα χέρια το αγαπημένο της κόκκινο μπουζούκι και με τη συνοδεία των «Prestige The Band» μας χάρισε μοναδικά ακούσματα.

