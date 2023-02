Life

Βανδή - Μπισμπίκης: Η Βίσση έκανε… αναπαράσταση στο ζεϊμπέκικο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρολάρισμα από την Άννα Βίσση για το viral ζεϊμπέκικο του Βασίλη Μπισμπίκη, ενώ τραγουδά η Δέσποινα Βανδή.

Στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται η Άννα Βίσση βρέθηκαν το βράδυ της Τετάρτης η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Η τραγουδίστρια μάλιστα ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε τη γνωστή επιτυχία της «Ένα τσιγάρο διαδρομή», αφιερώνοντάς την στον αγαπημένο της.

Μάλιστα, οι δύο τραγουδίστριες θέλησαν να τρολάρουν το viral ζεϊμπέκικο του Βασίλη Μπισμπίκη, κάνοντας μία «αναπαράσταση».

Πιο συγκεκριμένα, η Άννα Βίσση χόρεψε ζεϊμπέκικο την ώρα που η Δέσποινα Βανδή ερμήνευε το συγκεκριμένο τραγούδι, ξεσηκώνοντας τους θαμώνες.

Instastories από τη βραδιά ανέβασε και ο Βασίλης Μπισμπίκης, που δημοσίευσε μία φωτογραφία με την Άννα Βίσση και μία ακόμη στην οποία η τραγουδίστρια είναι στην πίστα με τη Δέσποινα Βανδή.

Ειδήσεις σήμερα:

Φλόριντα - Αλιγάτορας: Η στιγμή της επίθεσης σε 85χρονη (βίντεο)

Κούγιας: Ο Μπιμπίλας είναι ιέρεια του #MeToo - Ο Λαζόπουλος θα έχει πρόβλημα, αν δεν…

Super Κική: η απολογία και η κόντρα για τον ξυλοδαρμό (βίντεο)