Αθλητικά

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπρίντον Λεμάρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

O Αμερικανός γκαρντ μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στη γαλλική ΛεΜαν.

Μία ημέρα μετά την άφιξή του στην Αθήνα, ο Μπρίντον Λεμάρ, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ έως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και ανακοινώθηκε από τους «κιτρινόμαυρους».

Οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό, με την Ένωση να προχωρά στην επισημοποίηση της συνεργασίας με τον Αμερικανό γκαρντ.

Στη σχετική ανακοίνωση η ΚΑΕ ΑΕΚ αναφέρει:

H AEK BC ανακοινώνει, ότι ο Μπρίντον Λεμάρ (Brynton Lemar, 27 χρ., 1μ.93) συνήψε συμφωνία με τη "βασίλισσα". Ο Αμερικανός - με ρίζες από την Τζαμάικα - γκαρντ υπέγραψε σήμερα (23/02) συμβόλαιο έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2022-2023. O Αμερικανός μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στη γαλλική ΛεΜαν.

Ειδήσεις σήμερα:

Φλόριντα - Αλιγάτορας: Η στιγμή της επίθεσης σε 85χρονη (βίντεο)

Κούγιας: Ο Μπιμπίλας είναι ιέρεια του #MeToo - Ο Λαζόπουλος θα έχει πρόβλημα, αν δεν…

Super Κική: η απολογία και η κόντρα για τον ξυλοδαρμό (βίντεο)