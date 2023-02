Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Παράταση της προφυλάκισης της

Τι ακριβώς αποφάσισε το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο για την κατηγορούμενη ως τρις παιδοκτόνο.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου παραμένει στη φυλακή, καθώς το δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα την παράταση της προφυλάκισης για ακόμη 6 μήνες, μέχρι τη συμπλήρωση του 18μηνου.

Το πρωί της Πέμπτης (23.2) συζητήθηκε στο δικαστήριο η παράταση της προφυλάκισης της 34χρονης.

Τον λόγο έλαβε ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Αλέξης Κούγιας, ο οποίος αναφέρθηκε στο σκεπτικό της εισαγγελέως για την απόρριψη του αιτήματος αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης.

«Τιμώ απεριόριστα την κ. Εισαγγελέα, αλλά δεν δέχομαι τη δωρική τοποθέτηση της. Η κ. Εισαγγελέας πρότεινε να μην αντικατασταθεί η προσωρινή κράτηση της κ. Κατηγορουμένης, με επιχείρημα ότι κατηγορείται για ανθρωποκτονία και δεν θυμάμαι να έχει πει κάτι άλλο. Μόνο για αυτό, λέει, πρέπει να κρατηθεί. Πρέπει να θυμίσω ότι έχουν υπάρξει πολλές απαλλακτικές κρίσεις για τέτοιες υποθέσεις. Με κάθε σεβασμό, θα ενημερώσω τους ενόρκους, γιατί οι τακτικοί δικαστές το γνωρίζουν ήδη, ότι για τον νόμο είναι αδιάφορο για ποιο αδίκημα κατηγορείται κάποιος. Η κ.εισαγγελέας είναι άριστη στη δουλειά της, αλλά η συγκεκριμένη πρόταση προσβάλλει τη νομική επιστήμη. Να δούμε με ποιες συνθήκες προφυλακίστηκε η κ.κατηγορουμένη. Είναι η πρώτη φορά, που έστω για λίγες μέρες έχει προσεγγιστεί η υπόθεση. Είμαι σίγουρος ότι θα επιδείξετε αίσθημα ευθύνης. Η κ.κατηγορουμένη αντιμετωπίστηκε με πολύ μεγάλη σκληρότητα από την αστυνομία, δάρθηκε. Έτσι έχουν λυγίσει και ομολογήσει πολύ σκληροί εγκληματίες. Στην υπόθεση αυτή η κ.κατηγορουμένη δεν ακούστηκε ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου», είπε ο Αλέξης Κούγιας κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης και πρόσθεσε:

«Η Δικαιοσύνη αρχικά, όταν κρίθηκε η προσωρινή της κράτηση, είχε διαφορετική άποψη για την υπόθεση. Τότε δεν υπήρχε το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, ενώ είχε γίνει ήδη προανάκριση, ο εισαγγελέας δεν σκέφτηκε καν ότι μπορεί να έχει ευθύνη για όσα έγιναν στο Καραμανδάνειο. Μετά από μήνες της ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Κανείς δεν σκέφτηκε ότι έχει γίνει απόπειρα με κεταμίνη. Ακούστε ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την προφυλάκιση. Καταρχάς να μην είναι ύποπτη φυγής. Ποτέ άρχισαν τα λαϊκά δικαστήρια σε βάρος της; Με το θάνατο της Τζωρτζίνας. Κάθε μέρα οι δημοσιογράφοι ήταν έξω από το σπίτι της, έγινε πρώτο θέμα μια τέτοια υπόθεση κάθε μέρα στα δελτία ειδήσεων».

