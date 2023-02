Πολιτική

Οικονόμου: Αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι αφουγκραζόμαστε την κοινωνία

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ντιμπέιτ μεταξύ των πολιτικών αρχηγών.

«Η διεθνής συγκυρία, όπως γνωρίζουμε, έχει γεννήσει πολλά νέα προβλήματα ενώ παράλληλα έχει οξύνει πολλά άλλα, τα οποία στο παρελθόν η προηγούμενη κυβέρνηση έβαζε κάτω από το χαλί, τα άφηνε να χρονίζουν και να βασανίζουν τους πολίτες», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Η κυβέρνησή μας αποδεικνύει έμπρακτα ότι ακούει την κοινωνία, ακούει τους πολίτες, σκύβει στα προβλήματα που τους απασχολούν και παράγει λειτουργικές και αμοιβαία επωφελείς λύσεις στο πλαίσιο των περιθωρίων της χρηστής διοίκησης και των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους. Γιατί για μας πολιτική -όπως έχουμε πει και κυρίως όπως έχουμε αποδείξει- είναι η επίλυση των προβλημάτων και αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά μας, είναι η ειδοποιός διαφορά της κυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ, για τον οποίο πολιτική είναι η τοξικότητα, ο διχασμός, άντε και οι εύκολες υποσχέσεις», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο κ. Οικονόμου μίλησε για τις ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν χθες στο νομοσχέδιο για την εξαγορά καταπατημένων ακινήτων ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου. Εξήγησε ότι ανάμεσα στα άλλα «με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε χθες δίνεται οριστική λύση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που για δεκαετίες ολόκληρες βρισκόντουσαν σε ομηρία με τις περιουσίες τους μετέωρες και ουσιαστικά υπό αμφισβήτηση. Δεύτερον, βελτιώνεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών και συγκεκριμένα διευρύνεται το πεδίο της εφαρμογής του».

Εξήγησε ότι εντάσσονται νέες κατηγορίες οφειλών, όπως είναι οι οφειλές υπέρ τρίτων που εισπράτττονταν από τη φορολογική διοίκηση, παρέχεται η δυνατότητα στον οφειλέτη να εντάσσει σε αυτήν τη διαδικασία τη διατήρηση ενήμερης ή ήδη ρυθμισμένης και ενήμερης οφειλής, εισάγεται η υποχρέωση αιτιολόγησης της συναίνεσης ή της μη συναίνεσης της προτεινόμενης ρύθμισης τόσο από τους χρηματοδοτικούς φορείς όσο και από τους οφειλέτες. Επίσης, απλοποιούνται οι διαδικασίες και παραγράφεται η ποινή προεξόφλησης. Ακόμη, παρατείνεται η απαλλαγή του ΕΝΦΙΑ για το 2023 των ακινήτων σε περιοχές που είχαν χτυπηθεί από φυσικές καταστροφές, παρατείνονται οι αμοιβές σε εργαζόμενους στη ΛΑΡΚΟ και στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ρυθμίζονται σημαντικά ζητήματα ομογενών και καθιερώνονται φορολογικά κίνητρα για όσους απασχολούνται σε πλωτές δεξαμενές φυσικού αερίου.

Σε αυτό το σημείο τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τα αδιαμφισβήτητο όφελος για τους πολίτες, γύρισε την πλάτη και επέμεινε στην κοινοβουλευτική απουσία που επέβαλε ο κ. Τσίπρας, ο οποίος νομίζει ότι το κόμμα του είναι κάτι ιδιαίτερο και μπορεί να προσβάλει τη δημοκρατία, περιφρονώντας και υποβαθμίζοντας τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Τον κατηγόρησε ευθέως για μικροπολιτικές σκοπιμότητες και είπε ότι απέδειξε πως παίρνει διαζύγιο και με τις απαιτήσεις της κοινωνίας. «Απέδειξαν ότι είναι μονίμως παρόντες στην τοξικότητα και στον διχασμό αλλά μονίμως απόντες από τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Άλλωστε δεν ήταν η πρώτη φορά», σημείωσε.

Όσον αφορά το διευρυμένο «Καλάθι του Νοικοκυριού», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι διανύει από την Τετάρτη τη 17η εβδομάδα εφαρμογής με τις τιμές να διαπιστώνονται σταθερές ή μειωμένες στο 91% των προϊόντων που έχουν ενταχθεί στους καταλόγους του αλλά και με σημαντικές προσθήκες. Από χθες, το καλάθι είναι διευρυμένο κατά εννέα κατηγορίες προϊόντων, μπήκε σε εφαρμογή και το «Σαρακοστιανό Καλάθι», που θα ισχύσει έως το Μεγάλο Σάββατο με νηστίσιμα προϊόντα.

Πρόσθεσε, τρίτον, ότι κατόπιν συμφωνίας με τον πρόεδρο της Βαρβακείου Ιχθυαγοράς Αθηνών ξεκίνησε πιλοτικά «Καλάθι του Νοικοκυριού» για όλη τη Σαρακοστή στην Ιχθυαγορά. Είναι μάλιστα εξαιρετικά σημαντικό ότι έχουν επιτευχθεί σημαντικές μειώσεις τιμών σε σχέση με πέρυσι.

Όπως υπογράμμισε, με βάση τους νέους τιμοκαταλόγους που γνωστοποίησαν την Τετάρτη στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, από το σύνολο 864 προϊόντων στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» που είναι απολύτως συγκρίσιμα, στα 97 (11%) η τιμή μειώθηκε, στα 692 (80%), παραμένει σταθερή και σε 75 (9%) αυξήθηκε.

Ακόμη ανέφερε ότι από αυτήν την εβδομάδα το υπουργείο Ανάπτυξης παρουσιάζει πλήρη αναλυτικό συγκριτικό πίνακα με τη συνολική αξία κάθε καλαθιού ανά αλυσίδα για να βλέπουν οι καταναλωτές ποιες αλυσίδες μείωσαν και πόσο, και ποιες αύξησαν και πόσο τις τιμές.

Σε αυτό το σημείο τόνισε ότι ενώ εμείς ως χώρα δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά για να μην υπάρχει διεθνής ακρίβεια, όποιος λέει το αντίθετο ψεύδεται, μπορούμε όμως κι έχουμε κάνει πολλά για να περιορίσουμε το πρόβλημα. Σημείωσε ότι δεν έχουμε ρίξει λευκή πετσέτα και αναφέρθηκε σε μέτρα που έχουν ληφθεί για τη στήριξη της κοινωνίας λόγω της αύξησης των τιμών ενέργειας αλλά και της ακρίβειας στην αγορά, με το «Καλάθι του Νοικοκυριού», το Market Pass, τους ελέγχους στην αγορά.

«Το πρόβλημα παραμένει αλλά πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα αν δεν αγωνιζόμασταν εναντίον του, αν δεν εφαρμόζαμε τις πολιτικές που περιέγραψα. Η κυβέρνηση δεν χάνει τον στόχο της, ο οποίος είναι η αντιμετώπιση των μεγάλων εισαγόμενων κρίσεων και ο περιορισμός των επιπτώσεών τους στη ζωή των πολιτών. Όλη μας η προσοχή, όλη μας η ενέργεια εστιάζεται εδώ και μήνες στον τομέα αυτό», σημείωσε.

Ο κ. Οικονόμου πρόσθεσε πως απόδειξη είναι το γεγονός ότι χθες, με τη συμπλήρωση της δεύτερης ημέρας που ήταν ανοιχτή η πλατφόρμα για το Market Pass, είχαν εγκριθεί μέχρι το βράδυ πάνω από 1,2 εκατ. αιτήσεις. Μέτρο που προέρχεται από τους πόρους που εξασφάλισε η κυβέρνηση από τη φορολόγηση υπερκερδών σε δύο επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να ωφεληθεί το 85% των ελληνικών νοικοκυριών.

Τέλος, αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, στην Αθήνα υπογραμμίζοντας τα βασικά συμπεράσματα από τις συναντήσεις του με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια.

Η κυβέρνηση έχει ισχυρές ενδείξεις ότι πολλές τιμές είναι χαμηλότερα από πέρυσι

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, σε ερώτηση εάν πρέπει να ετοιμαζόμαστε για εκλογές στις 9 Απριλίου, με βάση τη δήλωση του πρωθυπουργού ότι δεν αργούν, απάντησε πως «ό,τι λέει ο πρωθυπουργός το εννοεί».

Όταν ρωτήθηκε ακόμη πόσα υπουργικά συμβούλια έχουμε μπροστά μας, σημείωσε ότι αυτό θα καθοριστεί ανάλογα με την τακτικότητα των ζητημάτων μέχρι να διαλυθεί η Βουλή, κάτι που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο τηλεμαχίας των πολιτικών αρχηγών, ανέφερε πως η κυβέρνηση δεν είναι αρνητική και σε κάθε προεκλογική εκστρατεία είναι ζήτημα διαβούλευσης μεταξύ των κομμάτων.

Ο κ. Οικονόμου πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής θητείας, οι Έλληνες είχαν την ευκαιρία να δουν αρκετές πολιτικές αντιπαραθέσεις, συζητήσεις και διαλόγους στο Κοινοβούλιο, τόσες που δεν έχουν παρατηρηθεί ξανά.

Σε ερώτηση πώς «διαβάζει» την απόφαση του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή, να μην είναι υποψήφιος στις επικείμενες βουλευτικές, απάντησε «τη διαβάζω όπως την έγραψε». «Δεν άφησε κανένα περιθώριο παρερμηνείας. Στηρίζει την κυβέρνηση της ΝΔ και την παράταξη που υπηρετεί με συνέπεια 50 χρόνια και θα είναι στην πρώτη γραμμή για την επανεκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ΝΔ», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς για το ζήτημα με την κ. Νικολάου είπε ότι δεν έχει να προσθέσει κάτι και είναι γνωστές οι εκδοχές της ίδιας, καθώς και η ανακοίνωση της ΝΔ, ενώ σημείωσε πως τα ψηφοδέλτια του κυβερνώντος κόμματος θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Για την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ στο νομοσχέδιο για το πόθεν έσχες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως πρόκειται για διατάξεις που εκσυγχρονίζουν τη διαδικασία και κάνουν πιο λειτουργικό το πλαίσιο.

Σε ερώτηση εάν το τραπέζι της Σαρακοστής είναι φθηνότερο, όπως λέει ο αρμόδιος υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης ή ακριβότερο, όπως λέει ο ΙΝΚΑ, απάντησε ότι η κυβέρνηση έχει ισχυρές ενδείξεις ότι πολλές τιμές είναι χαμηλότερα από πέρυσι.

«Η δική μας δουλειά είναι να κάνουμε ό,τι προβλέπεται για να υπάρχει επάρκεια αγαθών, η κυβέρνηση δεν έχει αρνηθεί ότι υπάρχει ζήτημα εισαγόμενης ακρίβειας για αυτό παίρνουμε μέτρα», πρόσθεσε.

Η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Αντί ο κ. Οικονόμου να μιλά αόριστα για «ανοιχτό ενδεχόμενο» ενός debate μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του κ. Τσίπρα, να ορίσει σήμερα κιόλας ημερομηνία. Και για εκλογές και για debate. Διότι και το 2019 "ανοιχτό ενδεχόμενο" άφηνε και πήγαμε σε εκλογές με τον ίδιο κρυπτόμενο».

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής αναφέρει σε δική του ανακοίνωση πως «Πριν ακόμη προκηρυχθούν οι εθνικές εκλογές, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ επιστρατεύουν σε πηχυαίους τίτλους την τηλεμαχία Μητσοτάκη-Τσίπρα με σκοπό να συντηρήσουν τον τοξικό πολιτικό διάλογο, τον οποίον, εξάλλου, με συνέπεια υπηρέτησαν όλο το προηγούμενο διάστημα και νομίζοντας πως έτσι ευνοούν την προσωπική πολιτική τους διάσωση. Θεωρούμε αυτονόητο ότι δεν θα θυσιαστεί το δικαίωμα των πολιτών να ακούσουν όλες τις απόψεις των κομμάτων προς χάριν επιλογών τεχνητής πόλωσης, που βλάπτουν τη χώρα και την προοπτική της».

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε ανακοίνωσή του σχετικά με την Σοφία Νικολάου: «Ο κ. Οικονόμου έκανε σήμερα ένα ακόμη βήμα αποστασιοποίησης από την κα Νικολάου χαρακτηρίζοντας δικές της “εκδοχές” τα όσα η ίδια ισχυρίζεται για τη ζημία 2 εκ. ευρώ που προκάλεσε στο Δημόσιο από απευθείας αναθέσεις σύμφωνα με το ΣΔΟΕ. Ωστόσο, για ακόμη μία φορά ο κ. Οικονόμου αρνήθηκε να απαντήσει αν θα την αποπέμψει ο κ. Μητσοτάκης παραπέμποντας στην ανακοίνωση των ψηφοδελτίων. Για πόσο ακόμη θα κρύβεται ο κ. Μητσοτάκης; Μετά και το σημερινό “άδειασμα” από τον κ. Οικονόμου, τι τον εμποδίζει να την αποπέμψει άμεσα από τα ψηφοδέλτια και το κόμμα της ΝΔ;».

