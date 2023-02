Αθλητικά

Πετρούπολη – οπαδική βία: Ανήλικοι επιτέθηκαν με ρόπαλα σε οδηγό λεωφορείου

Η Αστυνομία προχώρησε σε 4 συλλήψεις ανηλίκων, για τα επεισόδια μετά την αναμέτρηση, Άρης Πετρούπολης – Αγία Παρασκευή.

Στη σύλληψη τεσσάρων ανηλίκων, προχώρησε η αστυνομία μετά τη λήξη του αγώνα Άρης Πετρούπολης – Αγία Παρασκευή για τα ημιτελικά του κυπέλλου ΕΠΣΑ.

Ομάδα 15 ατόμων επιτέθηκε με ρόπαλα κατά του οδηγού του λεωφορείου της ομάδας των φιλοξενούμενων, τραμπουκίζοντάς τον, γεγονός που έγινε αντιληπτό από άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που έσπευσαν στο σημείο.

Η ομάδα των οπαδών πέταξε τα ρόπαλα και τράπηκε σε φυγή. Ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους γύρω από το νεκροταφείο της περιοχής με αποτέλεσμα να συλληφθούν τέσσερις ανήλικοι ηλικίας από 16 και 17 ετών.

Αναλυτική η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες της 22-2-2023 στην Πετρούπολη, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) -4- ανήλικοι ημεδαποί, ηλικίας 15 και 16 ετών για παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητικής βίας και περί όπλων.

Ειδικότερα, μετά τη λήξη ποδοσφαιρικού αγώνα που διεξήχθη στο γήπεδο «Αλκυών» στην Πετρούπολη χθες (22-2-2023) το απόγευμα, ομάδα αποτελούμενη από -15- άτομα, εκ των οποίων κάποιοι έφεραν ρόπαλα και ξύλινα αντικείμενα, προσέγγισαν 58χρονο ημεδαπό, οδηγό του λεωφορείου της φιλοξενούμενης ομάδας και τον απείλησαν.

Στη θέα των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που προσέτρεξαν στο σημείο, τα άτομα τράπηκαν σε φυγή και απέρριψαν ρόπαλο, -4- ξύλινα μαδέρια και κουκούλα full face, τα οποία κατασχέθηκαν, ενώ οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν -4- άτομα που συμμετείχαν στην ανωτέρω ομάδα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.