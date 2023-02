Κοινωνία

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σταθερά στο πλευρό των αμάχων

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρέθηκε στο πλευρό των εκτοπισμένων αμάχων της Ουκρανίας, συνδράμοντας με κάθε μέσο τους ευάλωτους ανθρώπους, οι οποίοι από τη μία στιγμή στην άλλη έχασαν τα πάντα εξαιτίας του πολέμου.

Ένας χρόνος συμπληρώνεται την Παρασεκυή 24 Φεβρουαρίου 2023 από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 συμπληρώνεται ένας χρόνος από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία που κόστισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και ανάγκασε ακόμα περισσότερους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για να σωθούν, δημιουργώντας μία τεράστια ανθρωπιστική κρίση στην Ευρώπη. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), από την έναρξη των εχθροπραξιών, βρισκόμενος σε συνεχή επικοινωνία και συνεννόηση με τον Ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό, βρέθηκε στο πλευρό των εκτοπισμένων αμάχων της Ουκρανίας, συνδράμοντας με κάθε μέσο τους ευάλωτους συνανθρώπους μας, οι οποίοι από τη μία στιγμή στην άλλη έχασαν τα πάντα εξαιτίας του πολέμου.

Συγκεκριμένα, από την έναρξη των εχθροπραξιών στην Ουκρανία, ο Ε.Ε.Σ, προσέφερε τα εξής:



- Εννέα (9) ανθρωπιστικές αποστολές εντός της Ουκρανίας (επτά στις κεντρικές αποθήκες του Ουκρανικού Ερυθρού Σταυρού στο Τσερβιτσί της Ουκρανίας, μία στην Οδησσό και μία στην γειτονική Μολδαβία που φιλοξενεί μεγάλο αριθμό εκτοπισμένων).



- Συλλογή, διαλογή, δεματοποίηση και αποστολή 801 τόνων ανθρωπιστικού υλικού (τρόφιμα μακράς διάρκειας, εμφιαλωμένα νερά, είδη προσωπικής υγιεινής, φάρμακα, ηλεκτρικές γεννήτριες κ.α.) αλλά και ιατροφαρμακευτικού υλικού, τα οποία διατέθηκαν άμεσα στους πληγέντες της Ουκρανίας.



- 8μηνη παραμονή Κινητής Μονάδας Υγείας του Ε.Ε.Σ στο Σιρέτ της Ρουμανίας (σύνορα με Ουκρανία), στελεχωμένη από επαγγελματίες Νοσηλεύτριες, οι οποίες κατά μέσο όρο προσέφεραν Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε περίπου 50-60 εκτοπισμένους Ουκρανούς ημερησίως.



- Συγκέντρωση οικονομικής ενίσχυσης της τάξης των 500.000 ευρώ, τα οποία διατέθηκαν άμεσα, μέσω του Ουκρανικού Ερυθρού Σταυρού, στους πληγέντες.



- Συνδρομή στην παροχή φιλοξενίας στους εκτοπισθέντες Ουκρανούς που έχουν έρθει στην Ελλάδα, ενίσχυσή τους στις διαδικασίες που απαιτούνται για την παραμονή τους στην χώρα μας, καθώς και παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αναφέρει στο Δελτίο Τύπου του.

