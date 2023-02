Life

“Ποιος Παπαδόπουλος;”: Απολαυστικά τα νέα επεισόδια (εικόνες)

Η κωμική σειρά του ΑΝΤ1, "Ποιος Παπαδόπουλος;" συνεχίζει να μας κρατά ξεχωριστή συντροφιά τα πρώτα βράδια της εβδομάδας.

Το «Ποιος Παπαδόπουλος;», κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, στον ΑΝΤ1, μοιράζει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο.

Οι αγαπημένοι ήρωες της σειράς του ΑΝΤ1 συνεχίζουν να ζουν τη μία ανατροπή μετά την άλλη και να ακροβατούν μεταξύ κωμικών καταστάσεων, ενώ στη ζωή τους μπαίνουν νέα πρόσωπα που θα ανατρέψουν τις ισορροπίες της καθημερινότητάς τους.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 – Επεισόδιο 33

Όλοι οι Παπαδόπουλοι προσπαθούν να διαχειριστούν το νέο για την εγκυμοσύνη της Τζοάν, γεγονός που φυσικά στέκεται αφορμή για νέες εντάσεις μεταξύ των ζευγαριών, καθώς η Περιστέρα και ο Γιάννης θεωρούν αδιαπραγμάτευτο το ότι ο γιος τους πρέπει να την παντρευτεί, ενώ η Μελίνα και ο Αρίστος το ακριβώς αντίθετο. Ο Γιάννης και η Περιστέρα, μάλιστα, αποφασίζουν να ανακοινώσουν κρυφά απ’ τους άλλους το νέο για την εγκυμοσύνη της κόρης του και στον Ράμο, πιστεύοντας ότι αυτός θα τους βοηθήσει, αλλά όταν αυτός μάθει τα νέα, τόσο η δική του αντίδραση όσο και της Τζοάν θα φέρει όλους τους Παπαδόπουλους αντιμέτωπους με μια νέα συνθήκη και έναν καινούριο συγκάτοικο στο εξοχικό… Τα νέα φτάνουν, όμως, και στο σπίτι του Παύλου, όπου η Βιβή για να αντέξει την Λίλα φοράει ωτοασπίδες, και ο Παύλος για να βοηθήσει προσλαμβάνει τον Αρίστο σε ένα σούπερ-μάρκετ, που δυστυχώς είναι λίγο πιο μακριά από ό,τι αυτός θα περίμενε. Και μέσα σε όλα, στραβώνει και η μπίζνα του Γιάννη με τα φέρετρα, καθώς κι αυτά φαίνεται ότι του βγήκαν λίγο… στραβά!

ΤΡΙΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 – Επεισόδιο 34

Ενώ η συμβίωση των υπόλοιπων Παπαδόπουλων με την Τζοάν δεν πηγαίνει και τόσο καλά, ο Αρίστος ξεκινάει δουλειά στο σούπερ-μάρκετ του Παύλου στο Κερατσίνι και βάζει τα δυνατά του να γίνει ευχάριστος, φιλικός και προσεγγίσιμος, αλλά χωρίς μεγάλη επιτυχία... Στο μεταξύ, ο Ράμος εμφανίζεται απροειδοποίητα στο σχολείο των παιδιών απαιτώντας από την κόρη του την Τζοάν να έρθει μαζί του. Αυτή αρνείται και όταν ο Ράμος πάει να αγριέψει, αιφνιδιάζεται από το γεγονός ότι η Τζόαν έχει τη συμπαράσταση όλων των συμμαθητών της. Η Λίλα κάνει επιχειρηματική πρόταση στην Μελίνα και την Περιστέρα να ανοίξουν δικό τους κατάστημα αποκλειστικά για τα «Από Καρδιάς» και η Περιστέρα αποφασίζει να κάνει πρόταση και στις φίλες της, την Μάρθα και την Ρούλα, να συνεργαστούν. Την ίδια στιγμή, ο φίλος του Γιάννη, ο Αρτέμης, με την βοήθεια της παλιοπαρέας, προσπαθεί να βρει τι θα κάνει με τα φέρετρα που του ξέμειναν στο ξυλουργείο από την αποτυχημένη τους επιχείρηση. Και τέλος, τα αγόρια έχουν μια πολύ ρομαντική ιδέα για να ξαναφέρουν κοντά τον Αρίστο και την Μελίνα. Απλά ο Αρίστος θα χρειαστεί να ξαναντυθεί φαντάρος και να βγάλει από ένα παλιό κουτί τα γράμματα που έστελνε τότε στην Μελίνα…

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

