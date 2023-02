Life

Super Κική: Ελεύθερη με όρους η influencer

Ελεύθερη αφέθηκε η Super Κική. Οι πρώτες δηλώσεις της στην κάμερα.

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η influencer Super Κική, μετά τη μήνυση που έκανε 39χρονος πρώην σύντροφος φίλης της για ξυλοδαρμό.

Με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ελεύθερη και η μία της φίλη, ενώ η τρίτη αφέθηκε ελεύθερη χωρίς όρους.

Οι Αρχές επέβαλλαν στην influencer και τη φίλη της να μην πλησιάζουν τον 39χρονο αντίδικο και να εμφανίζονται στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους.

Η ίδια στην κάμερα του Alpha είπε: «Πέρασα φρικτά αυτές τις τρεις ημέρες. Θα σας τα πω στο Instagram μου. Παιδιά αφήστε με, θέλω να πάω να κάνω ένα μπάνιο».

Οι τρεις γυναίκες μήνυσαν 39χρονο πρώην σύντροφο της μίας, καταγγέλλοντας πως ασκούσε βία. Ελεύθερος αφέθηκε και ο 39χρονος αντίδικος, ο οποίος εμφανίστηκε στην έξοδο της Ευελπίδων και δεν θέλησε να μιλήσει στις κάμερες. «Είναι ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους» είπε ο δικηγόρος του, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος. Ο δικηγόρος του αντίδικου αποκάλεσε την Super Κική «σούπερ αμόλυβδη» και ανέφερε πως «αν θέλει να μας απειλήσει, να μας σκοτώσει, η δικαιοσύνη είναι ενήμερη».

