Αεροδιακομιδή 7χρονου από το Ωνάσειο στη Ρώμη (εικόνες)

Εξιδεικευμένοι Ιταλοί γιατροί με ειδικό ασθενοφόρο έκαναν τη διακομιδή του παιδιού προς τη Ρώμη.

Επείγουσα αεροδιακομιδή 7χρονου πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου, από το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο προ το Νοσοκομείο Bambino Gesu της Ρώμης.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (ΩΚΚ), προ ολίγων ημερών το παιδί παρουσίασε ταχύτατα εξελισσόμενη καρδιακή ανεπάρκεια. Κρίθηκε απαραίτητο να ενταχθεί σε μηχάνημα εξωσωματικής κυκλοφορίας (ECMO), για την υποστήριξη της καρδιακής και της αναπνευστικής του λειτουργίας και στη συνέχεια να μεταφερθεί στην Ιταλία, προκειμένου να νοσηλευτεί σε κέντρο, όπου πραγματοποιούνται παιδιατρικές μεταμοσχεύσεις καρδιάς.

Καθώς η μεταφορά ασθενούς που υποστηρίζεται από ECMO, είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη και επισφαλής διαδικασία, ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), σε συνεννόηση με τους ιατρούς του ΩΚΚ, αιτήθηκε προς τον ιταλικό ΕΟΜ την, κατ’ εξαίρεση, αποστολή εξειδικευμένης ομάδας Ιταλών ιατρών, με ειδικά εξοπλισμένο ασθενοφόρο, για την ασφαλή μεταφορά του παιδιού.

Δεδομένου ότι, για το εγχείρημα αυτό, έπρεπε να προσέλθει στην Ελλάδα ιταλικό στρατιωτικό αεροσκάφος, προκειμένου να παραλάβει μη Ιταλό πολίτη, απαιτήθηκαν εγκρίσεις σε επίπεδο πρωθυπουργού Ιταλίας, για τις οποίες, το Γραφείο του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, τα αρμόδια Υπουργεία, Υγείας και Εθνικής Άμυνας και ένα σύνολο κυβερνητικών και στρατιωτικών φορέων σε Ελλάδα και Ιταλία, συνεργάστηκαν άμεσα και συντονισμένα και οι απαραίτητες εγκρίσεις εδόθησαν εντός ολίγων ωρών και χωρίς καθυστέρηση.

Την Τρίτη στις 12:45 μ.μ. το ιταλικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στον Διεθνή Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» φέροντας 12μελή ομάδα ιατρών και τεχνικών, ο οποίοι σε συνεργασία με την αντίστοιχη ομάδα του ΩΚΚ προετοίμασαν και παρέλαβαν τον μικρό ασθενή. Στις 8:30 μ.μ. ώρα Ελλάδος το παιδί είχε ήδη εισαχθεί στην κλινική μεταμοσχεύσεων του Παιδιατρικού Νοσοκομείου της Ρώμης Bambino Gesu, όπου σε άμεση προτεραιότητα θα αναμένει για συμβατό καρδιακό μόσχευμα το επόμενο χρονικό διάστημα.

«Τόσο ο ΕΟΜ, όσο και το ΩΚΚ, ευελπιστώντας και στοχεύοντας πάντα στην επαρκή ανάπτυξη του εγχώριου μεταμοσχευτικού προγράμματος, εύχονται την ταχεία ανάρρωση του παιδιού και ευχαριστούν θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην ιδιαίτερη αυτή επιχείρηση, όπου ο επαγγελματισμός, η ετοιμότητα ανταπόκρισης, αλλά και η ανθρωπιά, συνέθεσαν μια δυνατή και αποτελεσματική ”αλυσίδα ζωής” για τον μικρό ασθενή» αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, απευθύνοντας «Ιδιαίτερες Ευχαριστίες σε: Γραφείο Πρωθυπουργού Ελλάδος, Γραφείο Υπουργού και Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, Γραφείο Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, Γενικό Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ/ΚΕΠΙΞ), Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ), Κέντρο Επιχειρήσεων Ελληνικής Αστυνομίας, Δ/νση Τροχαίας Αττικής, Ομάδα ”Δίας”, Κέντρο Επιχειρήσεων Αστυνομίας, Επόπτες Ασφαλείας Διεθνούς Αερολιμένα ”Ελ. Βενιζέλος”, Δ/νση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων ΕΟΠΥΥ, Προξενικές Αρχές σε Ελλάδα και Ρώμη, Γραφείο Πρωθυπουργού Ιταλίας, Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας Ιταλίας, Παιδιατρικό Νοσοκομείο Bambino Gesu Ρώμης, Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων Ιταλίας (CNT)».

