Σεισμός στην Τουρκία: ταρακουνήθηκε ξανά η Αντιόχεια (βίντεο)

Νέα σεισμική δόνηση καταγράφηκε στην Αντιόχεια της Τουρκίας.

Νέα σεισμική δόνηση συνέβη το απόγευ,α της Πέμπτης στην Αντιόχεια.

Ο σεισμός που "¨χτύπησε" εκ νέου την Αντιόχεια στις 17:53 είχε μέγεθος 5 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ και το εστιακό βάθος ήταν 9 χλμ.

Υπενθυμίζεται ότι τουλάχιστον 43 χιλιάδες άνθρωποι, έχουν χάσει τη ζωή τους από τον φονικό σεισμό στην Τουρκία, μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ χιλιάδες παραμένουν αγνοούμενοι.

Η γη εξακολουθεί να τρέμει, καθώς έχουν καταγραφεί περίπου οχτώ χιλιάδες μετασεισμοί.





