Σέρχιο Ράμος: “Τέλος” από την εθνική Ισπανίας

Το "αντίο" του Σέρχιο Ράμος στη "ρόχα" σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τέλος... εποχής και με τη βούλα στην παρουσία του Σέρχιο Ράμος στην Εθνική Ομάδα της Ισπανίας, με τον 36χρονο αμυντικό της Παρί Σεν Ζερμέν να ανακοινώνει την Πέμπτη (23/2) το «αντίο» του στη «ρόχα», έπειτα από μια ολόλαμπρη καριέρα σε διεθνές επίπεδο, η οποία είχε 180 συμμετοχές με το εθνόσημο, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο (2010) και δύο Euro (2008, 2012).

Ο πολύπειρος άσος, στη δήλωση που «ανέβασε» στους λογαριασμούς του στα social media τόνισε πως «...θα συνεχίσω να πανηγυρίζω για τη χώρα μου απ’ το σπίτι μου, με το προνόμιο ενός ανθρώπου ο οποίος μπόρεσε να εκπροσωπήσει την πατρίδα του με περηφάνια σε 180 αγώνες».

Παράλληλα, ο Ράμος ευχαρίστησε απ’ τα βάθη της καρδιάς του «όλους εσάς που πάντα πιστεύατε σε μένα», ενώ άφησε αιχμές κατά του νέου ομοσπονδιακού προπονητή της «ρόχα», Λουίς ντε λα Φουέντε, ο οποίος του ξεκαθάρισε πως δεν τον υπολογίζει στα πλάνα του για τη νέα Εθνική Ισπανίας.

Αναλυτικά η δήλωση του Σέρχιο Ράμος:

«Ήρθε η ώρα. Ώρα να αποχαιρετήσω την Εθνική Ισπανίας. Τη La Roja. Σήμερα το πρωί, έλαβα μια κλήση από τον νυν προπονητή που με ενημέρωσε ότι δεν είμαι και δεν θα είμαι στα σχέδιά του, ανεξάρτητα από το πώς θα αποδώσω ή τι θα κάνω στην καριέρα μου.

Με βαριά καρδιά, είναι το τέλος ενός δρόμου που ήλπιζα ότι θα συνέχιζε περαιτέρω και που θα τελείωνε με μια καλύτερη γεύση στο στόμα μου, στο ίδιο επίπεδο με όλη την επιτυχία που πετύχαμε με τη La Roja. Ειλικρινά πιστεύω ότι αυτό το ταξίδι άξιζε να τελειώσει με δική μου επιλογή ή επειδή οι εμφανίσεις μου δεν ήταν σε επίπεδο αντάξιο της εθνικής μας ομάδας.

Όχι λόγω ηλικίας ή άλλων λόγων που, αν και δεν τους έχω ακούσει ευθέως, σίγουρα έχω νιώσει. Γιατί η ηλικία από μόνη της δεν είναι αρετή ή ελάττωμα. είναι απλώς ένας αριθμός που δεν σχετίζεται απαραίτητα με την απόδοση ή την ικανότητα. Θαυμάζω και ζηλεύω παίκτες όπως ο Μόντριτς, ο Μέσι και ο Πέπε. Είναι η ουσία της παράδοσης, των αξιών, της αξιοκρατίας και της δικαιοσύνης στο ποδόσφαιρο.

Δυστυχώς, δεν θα είναι έτσι για μένα γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι πάντα δίκαιο και το ποδόσφαιρο δεν είναι ποτέ μόνο... ποδόσφαιρο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να δεχτώ, αν και με αυτή τη θλίψη που μοιράζομαι μαζί σας αλλά και με το κεφάλι ψηλά, και ευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια και για την υποστήριξή σας.

Φεύγω με αξέχαστες αναμνήσεις, όλους τους τίτλους για τους οποίους παλέψαμε και γιορτάσαμε μαζί και την τεράστια περηφάνια που νιώθω ως ο Ισπανός διεθνής με τη μεγαλύτερη συμμετοχή όλων των εποχών. Αυτό το σήμα, αυτή η φανέλα και αυτοί οι οπαδοί, όλοι εσείς, με έχουν κάνει χαρούμενο.

Θα συνεχίσω να υποστηρίζω τη χώρα μου με το πάθος κάποιου που είναι αρκετά τυχερός να την εκπροσωπήσει περήφανα 180 φορές. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους εσάς που πιστέψατε σε εμένα!»

