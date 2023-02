Life

“Παγιδευμένοι”: Ανατροπές και αποκαλύψεις στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην σειρά του ΑΝΤ1. Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια.

Στην παγίδα των ένοχων μυστικών και των έντονων συναισθημάτων, δεν υπάρχει ποτέ τέλος.

Κάθε φορά, όλα ξεκινούν από την αρχή…

Οι «Παγιδευμένοι» έρχονται και αυτή την εβδομάδα, Δευτέρα και Τρίτη στις 22:00 στον ΑΝΤ1, με καθηλωτικά επεισόδια και θα κόψουν την ανάσα μας.

Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 40

Η Άννα ανακαλύπτει κάτι για τον Δημήτρη που την απογοητεύει. Η σχέση τους κρέμεται από μια κλωστή.

Ο Αλέκος κρίνει ότι η πρόταση του Σταύρου έχει κενά και κάνει τα πάντα για να μην ξεφύγει η Άννα. Και μέσα σ’ όλα αυτά, η άφιξη της Αγγελικής Ρούσσου θα αλλάξει τις ισορροπίες όλων! Ποια είναι η νέα, όμορφη και δυναμική Εισαγγελέας; Πώς θα ταράξει τα νερά της Εισαγγελίας, αλλά και τη ζωή του Σταύρου;

Οι έρευνες για την αλλαγή των στοιχείων στη Σήμανση συνεχίζονται. Η Κάλια θα βρεθεί στο στόχαστρο των ερευνών.

Ο Δημήτρης βρίσκεται πολύ κοντά να ανακαλύψει την αλήθεια για το μυστικό που κρύβουν ο Σπύρος και ο Θοδωρής. Θα μάθει ότι ο Θοδωρής σκότωσε τον Κοσμά;

Στον ρόλο της Αγγελικής Ρούσσου, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

Τρίτη 28 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 41

Η Υβόννη στρέφεται απεγνωσμένη στην Κλειώ για να βοηθήσει τον Στέλιο που βρίσκεται στη φυλακή. Η Δώρα, μη έχοντας άλλη επιλογή, θα προχωρήσει σε τεστ πατρότητας.

Η διακίνηση ναρκωτικών από την παρέα των παιδιών βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Άκης, όμως, έχει άλλα σχέδια που θα τους μπλέξουν όλους ακόμη περισσότερο.

Ο Δημήτρης, μην μπορώντας να πιστέψει ότι η Κάλια είναι αυτή που παραποίησε τα αποτελέσματα της Σήμανσης, θα ανακαλύψει ένα νέο στοιχείο που θα τους οδηγήσει στην αλήθεια και στον πραγματικό ένοχο.

Ποια θα είναι η αντίδραση του πραγματικού ενόχου όταν θα καταλάβει ότι δεν υπάρχει διέξοδος;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή η Ταμίλλα Κουλίεβα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιάννης Λαπατάς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

#Pagidevmenoi

