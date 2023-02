Κόσμος

Νέο Μεξικό: πυροβολισμοί με νεκρό και τραυματίες (εικόνες)

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Αλμπουκέρκη, στην πολιτεία του Νέου Μεξικού.

Οι αστυνομικοί που έφθασαν στην περιοχή Νορθ Βάλεϊ βρήκαν αρκετούς τραυματίες από σφαίρες. Ένας εξ αυτών υπέκυψε στα τραύματά του αμέσως μετά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Γκίλμπερτ Γκαλέγκος.

Σε εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας, που αναζητεί τον δράστη ή τους δράστες της επίθεσης.

