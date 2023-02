Τεχνολογία - Επιστήμη

Βαρβιτσιώτης: η Ελλάδα πρωτοπορεί στις δορυφορικές επικοινωνίες

Η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που αναπτύσσει τη δυνατότητα επικοινωνίας με τις Πρεσβείες της στο εξωτερικό με δικά της δορυφορικά μέσα.

Σε τηλεδιάσκεψη για την πρώτη δορυφορική επικοινωνία μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και τριών Πρεσβειών της Ελλάδας στο εξωτερικό, της Πράγας, της Λευκωσίας και της Λισαβόνας, συμμετείχε σήμερα Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Αθανάσιου Στάβερη.

Η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που αναπτύσσει τη δυνατότητα επικοινωνίας με τις Πρεσβείες της στο εξωτερικό με δικά της δορυφορικά μέσα και ειδικότερα μέσω του ελληνικού δορυφόρου Hellas SAT.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της ανάπτυξης ενός πρωτοποριακού και αυτόνομου λειτουργικού συστήματος δορυφορικών επικοινωνιών για την άμεση και ασφαλή επικοινωνία μεταξύ των ελληνικών υπηρεσιών και ευχαρίστησε τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η οποία υλοποιεί το πρόγραμμα σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού.

Η Ελλάδα πρωτοπορεί!

Σήμερα, παρουσία του ΓΓ Τηλ. & Ταχυδρομείων @staverisT έγινε η πρώτη δορυφορική τηλεδιάσκεψη με τις τρεις πρεσβείες μας στην Πράγα, τη Λευκωσία & τη Λισαβόνα.

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό, αυτόνομο & ασφαλές σύστημα που λειτουργεί για πρώτη φορά στην ΕΕ. pic.twitter.com/Klj7OInsY6 — Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) February 23, 2023

Η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας, καθώς συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστημικού Προγράμματος (EUSPA) που εδρεύει στην Πράγα, τον οποίο o κ. Βαρβιτσιώτης είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί τον περασμένο Οκτώβριο και να συναντήσει από κοντά τους Έλληνες επιστήμονες που εργάζονται εκεί.

