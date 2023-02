Αθλητικά

Αρμάνι - Παναθηναϊκός: “λύγισε” στο τέλος το “τριφύλλι”

Παρά τις απουσίες, ο Παναθηναϊκός, έδειξε ένα άκρως ανταγωνιστικό πρόσωπο κόντρα στην Αρμάνι αν και ηττήθηκε τελικά.

O Παναθηναϊκός φανέρωσε ένα άκρως ανταγωνιστικό πρόσωπο στο ντεμπούτο του Χρήστου Σερέλη στην τεχνική ηγεσία, αλλά δεν... ξέχασε τις τάσεις αυτοχειρίας του, φεύγοντας απογοητευμένος και από το Μιλάνο, για την 25η αγωνιστική της Euroleague. Οι «πράσινοι» των πολλών απουσιών ηττήθηκαν 78-76 από την Αρμάνι, υπέστησαν την τέταρτη διαδοχική ήττα τους και είδαν το ρεκόρ τους να υποχωρεί στο 8-17. Στον αντίποδα οι Ιταλοί πανηγύρισαν την τέταρτη σερί νίκη τους και ανέβηκαν στο 9-15.

Ο Χρήστος Σερέλης κατάφερε να κρύψει τις πολλές απουσίες του Παναθηναϊκού (Γιώργος Καλαϊτζάκης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Λευτέρης Μποχωρίδης, Δημήτρης Αγραβάνης, Αρτούρας Γκουντάιτις), είχε τις λύσεις σε κάθε προσπάθεια οικοδόμησης διαφοράς από την Αρμάνι, αλλά είδε τον αγώνα να κρίνεται από τις 2/2 βολές του Μέλι στα 11,6΄΄ για τη λήξη, καθώς στην τελευταία «πράσινη» επίθεση, το σουτ του Μπέικον δεν έγινε υπό ιδανικές συνθήκες...

Μεγάλη εμφάνιση από τον Ντέρικ Ουίλιαμς με 21 πόντους (τους 17 στο πρώτο ημίχρονο), ενώ 14 πρόσθεσε ο Ντουέιν Μπέικον και 13 ο Πάρις Λι, σε μία βραδιά που έλειψε το τρίποντο από τον Παναθηναϊκό (8/30). Από τους Ιταλούς, που έχασαν στη δεύτερη περίοδο τον Λουίτζι Ντατόμε με διάστρεμμα στο αριστερό πόδι, έλαμψαν οι Σαμπάτζ Νέιπιερ και Μπράντον Ντέιβις, οι οποίοι σημείωσαν από 16 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 40-39, 64-60, 78-76

Η ευστοχία του Παναθηναϊκού στην πρώτη περίοδο (5/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές), σε συνδυασμό με τη διάθεση που έδειξε η ομάδα στην άμυνα, βοήθησε τους «πράσινους» να παρουσιάσουν μία βελτιωμένη εικόνα και στο 5΄ να προηγηθούν με 13-8. Ωστόσο, ο έλεγχος των ριμπάουντ από τους Ιταλούς έδωσε στην Αρμάνι την ώθηση να πλησιάσει και να κλείσει την περίοδο στο -1 (20-21).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός έχασε τον ρυθμό του, είδε την Αρμάνι να βρίσκει το «ζεστό χέρι» της από τα 6,75 και να χτίζει διαφορές, αλλά με τον Ουίλιαμς να δίνει ρεσιτάλ στην επίθεση (17π. στο ημ. με 3/3δ., 3/5τρ., 2/2β.), τη στιγμή που ήρθαν κάποια αμυντικά ξεσπάσματα, το «τριφύλλι» δεν άφησε τους Ιταλούς να ξεφύγουν στο σκορ. Οι γηπεδούχοι μάλιστα έγραψαν το υπέρ τους 36-28 στο 15΄, πριν ο Παναθηναϊκός απαντήσει με επιμέρους σκορ 4-11 και κλείσει το ημίχρονο στο -1 (40-39).

Οι «πράσινοι» αψήφισαν τα σερί τρίποντα της Αρμάνι και του Νέιπιερ στην τρίτη περίοδο και ακόμη κι όταν βρέθηκε στο -8 στο 28΄ (61-53), είχε τις λύσεις και το πλάνο να ροκανίσει τη διαφορά και να παραμείνει σε ανταγωνιστική θέση μέχρι το 30΄ (64-60). Οι «πράσινοι» έδειξαν να χάνουν τον έλεγχο στις αρχές της τέταρτης περιόδου, όταν βρέθηκαν στο -6 (70-64), αλλά με τον Γουίλιαμς να αφυπνίζεται επιθετικά μείωσε σε 70-68 στο 33΄. Ωστόσο, ο Ντέιβις κυριάρχησε στην αντίπαλη ρακέτα, δείχνοντας αποφασισμένος να τελειώσει το παιχνίδι. Μάταια, όμως, καθώς ο Παναθηναϊκός πίεσε και με τον Λι να βρίσκει το μακρινό σουτ ο φωτεινός πίνακας έγραψε το 76-76 στο 39΄. Ο Μέλι αξιοποίησε τις δύο βολές που κέρδισε από το πέμπτο φάουλ του Παπαγιάννη (78-76 στα 12΄΄ για τη λήξη), με τον Σερέλη να εμπιστεύεται τον Μπέικον στην τελευταία επίθεση. Ωστόσο, ο 27χρονος φόργουορντ δεν βρήκε στόχο σε σουτ εκτός ισορροπίας, καταδικάζοντας τον Παναθηναϊκό σε νέα ήττα...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ιερεθουέλο - Νέντοβιτς - Νίκολιτς.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (Ετορε Μεσίνα): Ντέιβις 16, Τόμας 2, Λουαού - Καμπαρό 1, Μήτρου - Λονγκ 2, Τονούτ 11 (1), Μέλι 14 (1), Μπάρον 9 (1), Νέιπιερ 16 (4), Χάινς 2, Ντατόμε 3 (1), Φόγκτμαν 2.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Σερέλης): Γουόλτερς 8, Λι 13 (3), Παπαγιάννης 10, Ουίλιαμς 21 (3), Τόμας 5 (1), Μπέικον 14 (1), Πονίτκα 3, Γκριγκόνις, Μαντζούκας 2.

