Όσκαρ 2023: Ομάδα διαχείρισης κρίσεων για πρώτη φορά στα βραβεία

Οι «Ράμπο» των Όσκαρ θα αναλάβουν δράση στη φετινή τελετή απονομής των βραβείων για να χειριστούν τυχόν απρόβλεπτα γεγονότα.

Μετά το περσινό, «οσκαρικό» χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ και αλλά απρόοπτα περιστατικά που συμβαίνουν κατά καιρούς στα βραβεία, η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου αποφάσισε φέτος να κάνει κάτι για να αποφύγει παρόμοια σκηνικά.

Έτσι, ιδρύθηκε μια «ομάδα κρίσης» - κάτι σαν Ράμπο των Όσκαρ – οι οποίοι θα αναλάβουν δράση στη φετινή τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ για να χειριστούν τυχόν απρόβλεπτα γεγονότα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, Μπιλ Κρέιμερ, είπε ότι η νέα ομάδα έχει «τρέξει πολλά σενάρια» με την ελπίδα ότι θα είναι «προετοιμασμένη για ο,τιδήποτε» μπορεί να συμβεί στο γκαλά στις 12 Μαρτίου με οικοδεσπότη τον Αμερικανό κωμικό Τζίμι Κίμελ.

