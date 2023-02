Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Παραιτήθηκε η δικηγόρος του

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της, για τους λόγους που την ώθησαν να παραιτηθεί απο την υπεράσπιση του καταδικασμένου για τον φόνο της Καρολάιν Κράουτς.

Την παραίτηση της από την υπεράσπιση του 34χρονου πιλότου, που έχει καταδιακστεί για την δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς, στα Γλυκά Νερά, ανακοίνωσε η συνήγορος του, η οποία είχε αναλάβει την υπόθεση μόλις πριν απο 15 ημέρες.

«Όπως είναι γνωστό είχα αναλάβει την υπεράσπιση του Χαράλαμπου Αναγνωστόπουλου στο β΄ βαθμό Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών. Πλην όμως, επαγγελματικοί και προσωπικοί λόγοι, δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω ως συνήγορος υπεράσπισης στην εν λόγω υπόθεση και δηλώνω την παραίτησή μου», αναφέρει σε δήλωση της η δικηγόρος Κατερίνα Μαυροειδή.

Εν τω μεταξύ, για τις 28 Μαρτίου διακόπηκε η δίκη του 34χρονου πιλότου Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, καταδικασμένου σε πρώτο βαθμό σε ισόβια και επιπλέον κάθειρξη 11 ετών και 6 μηνών για το αποτρόπαιο έγκλημα στα Γλυκά Νερά, που ξεκίνησε σήμερα ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου.

Η δίκη εκφωνήθηκε κανονικά στις 20 Φεβρουαρίου, με τον κατηγορούμενο -κρατούμενο στις φυλακές Μαλανδρίνου- παρόντα στο εδώλιο.

Με την έναρξη της δίκης υπέβαλε αίτημα αναβολής η συνήγορος του κατηγορούμενου, Κατερίνα Μαυροειδή, η οποία είπε ότι διορίσθηκε από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, στις 9 Φεβρουαρίου και ότι δεν έχει παραλάβει ακόμη το ψηφιακό υλικό που περιλαμβάνεται στην δικογραφία. Έθεσε, επίσης, θέμα της επίδοσης της κλήσης στον εντολέα της.

Ο εισαγγελέας ζήτησε να μην γίνει δεκτό το αίτημα της συνηγόρου αναφέροντας πως είναι "κακή πρακτική η αναβολή πρωτοεισακτέων υποθέσεων". Όπως είπε "δεν δικαιούται αναβολής, μπορεί κάλλιστα να της δοθεί χρόνος να προετοιμαστεί. Προβλέπεται από το νόμο δυνατότητα διακοπής ακόμη και 30 ημερών" τόνισε ο Εισαγγελέας.

Το αίτημα αναβολής απορρίφθηκε από το δικαστήριο, το οποίο υιοθέτησε την εισαγγελική άποψη. Έτσι προχώρησε στην κλήρωση ενόρκων που θα πλαισιώσουν στην Έδρα τους τακτικούς δικαστές. Ένορκοι κληρώθηκαν τρεις γυναίκες και ένας άντρας ενώ συνολικά το Δικαστήριο έχει τέσσερις γυναίκες και τρεις άντρες δικαστές.

Παράσταση Πολιτικής Αγωγής δήλωσε η μητέρα της Καρολάιν Κράουτς, Σουζάνα Λυρραράκη. Σε αυτήν τη δίκη δεν δηλώθηκε παράσταση για την σκυλίτσα Ρόξυ, για την οποία είχε παρασταθεί στην πρώτη δίκη Φιλοζωική Οργάνωση.

