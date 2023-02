Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου” - Μητέρα 19χρονου: Ο πατήρ Αντώνιος κρύβεται, γιατί είναι ένοχος (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η μητέρα του 19χρονου, που κατήγγειλε τον ιερωμένο για ασέλγεια σε βάρος του.

Για την απολογία, μέσω υπομνήματος, του πατρός Αντωνίου, σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση των κακοποιήσεων στην «Κιβωτό του Κόσμου», μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η μητέρα του 19χρονου καταγγέλλοντα, του πρώτου που κατέθεσε μήνυση κατά του ιερέα.

Ο πατήρ Αντώνιος, στο υπόμνημα του, χαρακτηρίζει ως «Προφανείς σκοπιμότητες, αυταπόδεικτα ψευδείς, αυτοαναιρούμενες καταγγελίες και ανύπαρκτη ποινική υπόθεση», όσα έχουν καταγγελθεί σε βάρος του.

Ο πρώην επικεφαλής της οργάνωσης που φιλοξενεί χιλιάδες παιδιά τοποθετήθηκε γραπτώς απέναντι στις σοβαρές κατηγορίες που του αποδίδονται: «κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση» και «ηθική αυτουργία σε σωματικές βλάβες αδύναμων προσώπων κατά συρροή».

«Τα έχω χαμένα, δεν εμφανίστηκε στην Ευελπίδων. Περιμένω να ακούσω την απόφαση του Εισαγγελέα», είπε η μητέρα του 19χρονου, ενώ εμφανώς ταραγμένη προσέθεσε «έχει το σθένος να εμφανιστεί, αφού ξέρει ότι είναι ένοχος; Είναι τρίτη-τέταρτη φορά που δεν εμφανίστηκε; Αυτό δεν λέει κάτι;»

«Μιλάω με το παιδί μου και αυτό που το ενδιαφέρει είναι να δικαιωθεί και να σωθούν κι άλλα παιδιά», είπε η μητέρα του 19χρονου, προσθέτοντας πως «μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει να αφήνουν τους βιαστές ελεύθερους να βιάζουν ξανά».

Η καταγγελία του 19χρονου ήταν αυτή που οδήγησε και στον δεύτερο καταγγέλλοντα - ένα 15χρονο παιδί που κατέθεσε ότι κακοποιήθηκε στην δομή του Βόλου.

Στη μήνυση που κατέθεσε η μητέρα του 15χρονου, αναφέρεται πως, «ο πατήρ Αντώνιος ασέλγησε σε βάρος του 15χρονου γιου μου τουλάχιστον δέκα φορές! Τον έσερνε από δομή σε δομή, τον παρέσυρε σε ερημικές παραλίες και εκτόνωνε στο παιδικό του κορμί αρρωστημένα ένστικτα και φαντασιώσεις».

