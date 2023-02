Κοινωνία

Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας: Ο καιρός σε πόλεις με καρναβαλικές εκδηλώσεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τάσος Αρνιακός αναλύει την πρόγνωση για την Κυριακής και την Καθαρά Δευτέρα σε πόλεις, όπου αναβιώνουν έθιμα και γίνονται πολυπληθείς παρελάσεις. Με ποια ένταση ανέμων θα γίνει το πέταγμα του χαρταετού.

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στη Μεσόγειο αναμένεται να ευνοήσει τη μεταφορά θερμών αερίων μαζών και αφρικανικής σκόνης προς την Ελλάδα το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Πάντως, την Καθαρά Δευτέρα οι άνεμοι αναμένεται να εξασθενήσουν στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά και να είναι ευνοϊκοί για το καθιερωμένο πέταγμα του χαρταετού.

Αναλυτικότερα, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα είναι:

Οι ενισχυμένοι νότιοι άνεμοι, με εντάσεις που την Κυριακή θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο τα 8 μποφόρ.

Οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ιδιαίτερα την Κυριακή και την Καθαρά Δευτέρα. Οι αέριες μάζες πάνω από τη χώρα μας θα είναι 7-10 βαθμούς θερμότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Οι αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, ιδιαίτερα στα πρώτα δύο χιλιόμετρα της ατμόσφαιρας.

Οι τοπικές βροχές, οι οποίες την Κυριακή θα επηρεάσουν περιοχές της Δυτικής και Βόρειας Ελλάδας, ενώ την Καθαρά Δευτέρα θα περιοριστούν στη βορειοανατολική χώρα.

Ο μετεωρολόγος του ΑΝΤ1, Τάσος Αρνιακός, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ανέλυσε τα προγνωστικά στοιχεία για περιοχές, όπου αναβιώνουν έθιμα και γίνονται παρελάσεις μασκαράδων που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων.

Σε ότι αφορά την Πάτρα, ο Τάσος Αρνιακόςς είπε ότι το Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά, ενώ από αργά το απογευμα της Κυριακής, οπότε γίνεται η μεγάλη παρέλαση και το κάψιμο του βασιλιά Καρνάβαλου, καθώς και την Καθαρά Δευτέρα θα εκδηλωθούν βροχές.

Κακοκαιρία προβλέπεται για την Ξάνθη στην διάρκεια του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας, με τον Τάσο Αρνιακό να λέει χαρακτηριστικά ότι «στην Ξάνθη χρειάζεται ομπρέλα».

Στο Ρέθυμνο θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις και υψηλές θερμοκρασίες, όπως και στην Σκύρο, όπου οι εκδηλώσεις θα γίνουν με ηλιοφάνεια και αραιή συννεφιά.

Ο Τάσος Αρνιακός είπε ότι στον Τύρναβο το θερμόμετρο θα δείξει έως 18-19 βαθμούς Κελσίου, με ηλιοφάνεια και νεφώσεις, που θα είναι πυκνότερες την Κυριακή και την Καθαρά Δευτέρα.

Για το Γαλαξίδι, η πρόγνωση καιρού δείχνει πως το Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ενώ Κυριακή και Δευτέρα θα εμφανιστούν λίγα σύννεφα, χωρίς να υπάρχει απειλή για βροχή, ενώ παρεμφερείς θα είναι οι συνθήκες και στην Θήβα.

Τόσο στην Κοζάνη, όσο και στην Μεθώνη, όπου αναβιώνουν έθιμα που μένουν ζωντανά επί πολλά χρόνια, όπως είπε ο Τάσος Αρνιακός, «δεν φαίνεται να έχουμε βροχές, θα έχουμε συννεφιές την Κυριακή και την Δευτέρα»

Ο μετεωρολόγος είπε ότι «στην Χίο θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις και άστατος καιρός, λίγο ψιλόβροχο μπορεί να έχει το Σάββατο, αλλά δεν φαίνεται να έχουμε κάτι ιδιαίτερο».

Σε ότι αφορά την Αττική, ο Τάσος Αρνιακός είπε ότι «την Κυριακή θα είναι καλά τα πράγματα. Την Καθαρά Δευτέρα ίσως ψιχαλίσει λίγο, κυρίως στις ανατολικές περιοχές».

Ειδησεις σήμερα:

Europa League: Οι “16” που θα μπουν στην κληρωτίδα

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί κοντά σε σχολείο - Τραυματίες παδί και έφηβοι (βίντεο)

Υπουργείο Ανάπτυξης: οι τιμές στα σαρακοστιανά στα σούπερ μάρκετ συγκριτικά