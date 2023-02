Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Προβλέψεις για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (βίντεο)

Ποιοι θα είναι οι ωφελήμενοι και ποιοι πρέπει να είναι περισσότερο προσεκτικοί. Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

Για τον Δια και την Αφροδίτη στον Κριό που σηματοδοτούν τον έρωτα, μίλησε την Παρασκευή, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό», Λίτσα Πατέρα.

Όπως είπε η αστρολόγος, «Ο Ποσειδώνας, ο θεός της θάλασσας, που είναι και των Τεχνών, των καλλιτεχνών, αλλά και των σκανδάλων, θα κάνει στις 10 με 15 Μαρτίου τετράγωνο με τον Άρη και αυτό σημαίνει ότι όλα τα σκάνδαλα θα έρθουν στο προσκήνιο».

Για τις ημέρες αυτές, η Λίτσα Πατέρα είπε ότι «το τετραήμερο είναι πολύ δυνατό, πολύ ερωτικό. Μείνετε κοντά σε φίλους αυτές τις ημέρες».

«Το Σάββατο η Σεληνη θα αγγίξει τον Ουρανό και μπορεί να φέρει απρόσμενα γεγονότα», σημείωσε η αστρολόγος.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





