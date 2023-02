Παράξενα

Revenge porn - Βόλος: Του ζήτησε να χωρίσουν και την εμφάνιζε στο facebook ...ως ιερόδουλη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γυναίκα αναφέρει ότι η ζωή της έγινε "κόλαση", αφού ζήτησε από τον σύντροφό της, να χωρίσουν… αφού εκείνος την "εμφάνιζε" ως πόρνη στα social media!



O Βόλος παρακολουθεί άναυδος τα στοιχεία που αποκαλύπτονται για την υπόθεση revenge porn, με θύμα μια μητέρα ενός ανήλικου παιδιού. Μιας γυναίκας που είδε τη ζωή της να γίνεται εφιαλτική από τη στιγμή που ζήτησε από το νεαρό σύντροφό της, να χωρίσουν. Ο δράστης που καταδικάστηκε και σε δεύτερο βαθμό, θέλησε και πέτυχε να την διασύρει. Άνοιξε στο Facebook ψεύτικα προφίλ και την εμφάνιζε ως ιερόδουλη που παρέχει υπηρεσίες. Όλα όσα συνέβαιναν πίσω από την πλάτη της, τα έμαθε από φίλους και γνωστούς που έτυχε να δουν τις επίμαχες εικόνες.

Ένας 30χρονος από τον Βόλο εκδικήθηκε την πρώην σύντροφό του επειδή του ζήτησε να χωρίσουν, με τον απεχθέστερο τρόπο. Πήρε φωτογραφίες της από το προφίλ της στο Facebook, δημιούργησε τρεις ψεύτικους λογαριασμούς με το όνομά της και η 35χρονη γυναίκα εμφανιζόταν ως επαγγελματίας που αναζητούσε πρόσωπα ώστε να παρέχει ερωτικές υπηρεσίες.

Ο 30χρονος έστελνε μηνύματα σε φίλους και γνωστούς της προσποιούμενος πως είναι η ίδια, ενώ το περιεχόμενο των μηνυμάτων ήταν πρόσκληση-πρόκληση για ερωτικές συνευρέσεις. Φωτογραφίες δεν είχε πάρει μόνο από το προφίλ της στο Facebook, αλλά είχε υποκλέψει υλικό και από το κινητό της, κατά τη διάρκεια της σύντομης σχέσης τους. Η νεαρή γυναίκα μητέρα ενός παιδιού, δεχόταν απειλητικά μηνύματα στο κινητό της. Την «ενημέρωνε» πως θα την εκδικηθεί και έγραψε βωμολοχίες στους τοίχους του σπιτιού της. Ζούσε έναν «εφιάλτη» από τον οποίο δεν ήξερε πως θα απαλλαγεί, αλλά όταν έμαθε πως μέσω Facebook φερόταν να αναζητά ερωτικούς συντρόφους επί πληρωμή, δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το σοκ.

Πήγε στην αστυνομία, ο νεαρός συνελήφθη και οδηγήθηκε σε δίκη, όπου το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου τον καταδίκασε το 2019, εξετάζοντας την υπόθεση του revenge porn, σε 54 μήνες φυλάκιση για εξύβριση, απειλή, συκοφαντική δυσφήμιση και διάδοση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, χωρίς συναίνεση. Ο ίδιος δεν είχε εμφανιστεί στη δίκη το 2019 και εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο, όπως έπραξε και την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου του 2023 στο Μονομελές Εφετείο της Λάρισας.

Στη δίκη η παθούσα περιέγραψε το σοκ που υπέστη όταν ενημερώθηκε από γνωστούς και φίλους τι συνέβαινε εις βάρος της. Την καλούσαν για να δουν τι ακριβώς της συνέβη και εκείνη δεν ήξερε τι να απαντήσει, ενώ δεν μπορούσε να δει τα ψεύτικα προφιλ γιατί ο πρώην σύντροφός της, την είχε «μπλοκάρει». Από την πλευρά του ο κατηγορούμενος δεν ήταν παρών στη χθεσινή δίκη για να απολογηθεί. Εκπροσωπήθηκε ωστόσο από πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος υποστήριξε πως δεν προέβη ο πελάτης του στην κατασκευή των ψεύτικων προφίλ, αλλά δεν έπεισε το δικαστήριο. Ο 30χρονος καταδικάστηκε για την συκοφαντική δυσφήμιση και την διάδοση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, χωρίς συναίνεση σε 11 μήνες με αναστολή, ενώ οι κατηγορίες της εξύβρισης και της απειλής είχαν παραγραφεί.

Πηγή: gegonota.news

Ειδήσεις σήμερα:

Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας: Ο καιρός σε πόλεις με καρναβαλικές εκδηλώσεις (βίντεο)

Έβρος - Οικογένεια 28χρονης: Δεν αυτοκτόνησε το παιδί μας (βίντεο)

“Κιβωτός του Κόσμου” - Μητέρα 19χρονου: Ο πατήρ Αντώνιος κρύβεται, γιατί είναι ένοχος (βίντεο)