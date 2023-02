Υγεία - Περιβάλλον

Δίκη Πισπιρίγκου: Η κατάθεση της παιδιάτρου που εξέτασε την Τζωρτζίνα στο Καραμανδάνειο

Από το βήμα του μάρτυρα η παιδίατρος είπε πως δεν πείσθηκε ότι εκδηλώθηκαν σπασμοί όπως της είπε η μητέρα και έτσι έκρινε ότι πρέπει να γίνουν εξετάσεις. Πώς αντέδρασε η 34χρονη κατηγορούμενη.

Η παιδίατρος που υποδέχθηκε την Τζωρτζίνα στα εξωτερικά ιατρεία του Καραμανδάνειου της Πάτρας στις 8 Απριλίου 2021, όπου πήγε το παιδί η κατηγορούμενη Ρούλα Πισπιρίγκου αναφέροντας περιστατικό σπασμών, καταθέτει στην δίκη της 34χρονης μητέρας ενώπιον του ΜΟΔ.

Από το βήμα του μάρτυρα η παιδίατρος Μένια Γράψα, είπε πως εξέτασε την Τζωρτζίνα και καθώς εμφάνιζε μία καλή εικόνα, δεν πείσθηκε ότι εκδηλώθηκαν σπασμοί όπως της είπε η μητέρα και έτσι έκρινε ότι πρέπει να γίνουν εξετάσεις.

Την κατάθεση της παιδιάτρου ακούν τόσο η κατηγορούμενη Ρούλα Πισπιρίγκου όσο και ο πατέρας της Τζωρτζίνας Μάνος Δασκαλάκης.

Πρόεδρος: Τι ώρα είδατε το παιδί;

Μάρτυρας: 9:30 με 9: 50 το πρωί. Με είχε ενημερώσει η μητέρα ότι έκανε σπασμούς. Πολλοί γονείς έρχονται έχοντας διάγνωση από μόνοι τους. Μου ανέφερε τίναγμα κεφαλής και ματιών και ότι μετά το παιδί άρχισε να κάνει σπασμούς. Τις προσδιόρισε ως κινήσεις άκρων. Μου είπε πως τα ματάκια του ήταν ανοιχτά και πως παρακολουθούσε τις κινήσεις των ματιών της μαμάς του. Αυτό δεν με έπεισε ότι είναι σπασμοί. Σκέφτηκα ότι μπορεί να είναι κάποια δηλητηρίαση από χάπια. Ρώτησα τη μητέρα αν υπήρχαν στο σπίτι φάρμακα και μου είπε ότι υπήρχαν αντιεπιληπτικά που της είχε χορηγήσει ο γιατρός για κάποιο ισχαιμικό που είχε υποστεί. Σε ερώτησή μου για το πότε εκδηλώθηκε το επεισόδιο στο παιδί μου είπε ότι αυτό έγινε στις 5:30 περίπου.

Η αναφορά της γιατρού σε "αντιεπιληπτικά χάπια" προκάλεσε λίγο μετά σφοδρή αντίδραση της πλευράς της κατηγορουμένης η οποία είπε πως η Πισπιρίγκου σε εκείνη την στιχομυθία της με την γιατρό της είχε πει πως στο σπίτι υπάρχουν αντικαταθλιπτικά χάπια. Ο κ. Κούγιας μάλιστα ρώτησε την μάρτυρα:

Κούγιας: Για ποιο λόγο το κάνετε; Η κατηγορουμένη δεν έχει πάρει ποτέ αντιεπιληπτικά. Καταλαβαίνετε ότι δημιουργήσατε μια εντύπωση ότι η κατηγορουμένη σας είπε ψέματα;

Μάρτυρας: Και τα αντιεπιληπτικά και τα αντικαταθλιπτικά θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν ένα επεισόδιο. Και χειρότερο τα αντικαταθλιπτικά.

Κούγιας: (προς την Έδρα) Δίνει ψευδή κατάθεση και επιφυλασσόμαστε να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα της κατηγορουμένης. Είναι ψευδομάρτυρας και προκατειλημμένη.

Η μάρτυρας απαντώντας σε ερώτηση της προέδρου είπε πως ένας έντονος εφιάλτης που μπορεί να είχε το παιδί θα μπορούσε να δώσει μία σωματική αντίδραση όπως της περιέγραψε τότε η Πισπιρίγκου.

" Σκέφτηκα ότι μπορεί να βίωσε ένα τρόμο αλλά η μαμά επέμενε για σπασμούς" ανέφερε χαρακτηριστικά. .

Από την υπεράσπιση η μάρτυρας ρωτήθηκε αν κατάλαβε πως το παιδί θα μπορούσε να είναι "δασκαλεμένο" να μην απαντάει στις ερωτήσεις των γιατρών, η κ. Γράψα απάντησε "πως κανένας γιατρός δεν μπορεί να σκεφθεί τέτοιο πράγμα". Ακολούθησε ο εξής διάλογος με τον κ. Κούγια:

Κούγιας: Όμως αυτό το σκέφτηκαν εισαγγελείς ανακριτές…

Μάρτυρας: Κάποιο λόγο θα είχαν.

Κούγιας: Σε αυτό το κομμάτι της κατηγορίας ότι δηλαδή η κατηγορουμένη επέλεξε το νοσοκομείο σας για να φέρει και να σκοτώσει εκεί το παιδί και ότι το έπεισε να μην σας απαντάει τι λέτε; Εσείς μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό;

Μάρτυρας: Όχι δε μπαίνω σε αυτό.

Κούγιας: Πως βλέπετε δηλαδή αυτό το σενάριο που σκέφτηκε η Δικαιοσύνη;

Μάρτυρας: Να κρίνω τη Δικαιοσύνη;

Κατά την διάρκεια αυτών των ερωτήσεων η Ρούλα Πισπιρίγκου δήλωσε πως δεν αισθάνεται καλά και έλαβε άδεια από την πρόεδρο να βγει από την αίθουσα.

Κούγιας: Γιατί λέτε ότι έφερε το παιδί μετά τη παρέλευση αρκετών ωρών;

Μάρτυρας: Η απάντηση μου είναι η ίδια. Η μητέρα μου είπε ότι εκδήλωσε το επεισόδιο στις 5:30

Πρόεδρος: Η κατηγορουμένη στη συμπληρωματική της απολογία λέει ότι το επεισόδιο ξεκίνησε στις 6:30. Ο κύριος συνήγορος σας ρωτάει αν αυτή η απόσταση ανάμεσα στις 6: 30 και στο χρόνο που έφερε το παιδί στο νοσοκομείο είναι λογική;

Μάρτυρας: Εγώ είχα άλλα στοιχεία με βάση αυτά που μου είπε η μητέρα και με αυτά κατέθεσα. Πάντως δεν ήρθε άμεσα στο νοσοκομείο πανικόβλητη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

