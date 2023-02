Κοινωνία

Δίκη Πισπιρίγκου - δημοσιοποίηση φωτογραφιών: Άμεση έρευνα με εντολή εισαγγελέα

Η Εισαγγελία έδωσε άμεσα παραγγελία στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για τον εντοπισμό των δραστών και την εφαρμογή της διαδικασία του Αυτοφώρου για κάθε υπαίτιο.

Η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου συνεχίζεται, με τον πρώην σύζυγό της Μάνο Δασκαλάκη να καταθέτει στη δικαστική αίθουσα. Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φωτογραφίες τους μέσα από το δικαστήριο, με την Εισαγγελία να ζητά τη διενέργεια έρευνας για το πώς διέρρευσε το οπτικό υλικό στα social media.

Ειδικότερα, εντολή για την διενέργεια έρευνας έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών για τη δημοσιοποίηση σε λογαριασμό μέσου κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφιών της Ρούλας Πισπιρίγκου και του εν διαστάσει συζύγου της Μάνου Δασκαλάκη μέσα από τη δικαστική αίθουσα που διεξάγεται η δίκη για τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης τους, Τζωρτζίνας.

Rula_not-guilty: Ο μυστηριώδης λογαριασμός στο Twitter

Αξίζει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, η "μυστηριώδης" χρήστης του λογαριασμού Rula_not-guilty στο Twitter βρίσκεται μέσα στη δικαστική αίθουσα όπου εξελίσσεται η ακροαματική διαδικασία. Από εκεί μεταδίδει με αναρτήσεις τα όσα συμβαίνουν. Ο εν λόγω λογαριασμός αναρτά σε πραγματικό χρόνο στο Twitter τα όσα συμβαίνουν μέσα στη δικαστική αίθουσα, πριν καν προλάβουν οι δημοσιογράφοι να συντάξουν το σχετικό κείμενο.

