Αθλητικά

Europa League: Η κλήρωση των “16”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα τα ζευγάρια που ανέδειξε η κληρωτίδα. Πότε θα γίνουν οι πρώτοι αγώνες.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα ξαναβρεί αντίπαλο από την Ισπανία στο... δρόμο της στο Europa League, καθώς, μετά τη χθεσινοβραδυνή πρόκρισή της σε βάρος της Μπαρτσελόνα, θα αντιμετωπίσει την Μπέτις, όπως προέκυψε από τη σημερινή (23/2) κλήρωση για τη φάση των «16» της διοργάνωσης που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας.

Η Γιουβέντους θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Φράιμπουργκ και η Αρσεναλ με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ενώ η Σεβίλη θα παίξει με τη Φενερμπαχτσε και η Ρόμα με τη Σοσιεδάδ.

Οι πρώτες αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στις 9 Μαρτίου, ενώ οι αγώνες ρεβάνς θα λάβουν χώρα στις 16/3, με την κλήρωση για τους προημιτελικούς και τους ημιτελικούς να είναι προγραμματισμένη για τις 17 Μαρτίου.

Τα ζευγάρια που προέκυψαν από την κλήρωση για τη φάση των «16»:

Ουνιόν Βερολίνου (Γερμανία)-Σεντ Ζιλουάζ (Βέλγιο)

Σεβίλη (Ισπανία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)

Γιουβέντους (Ιταλία)-Φράιμπουργκ (Γερμανία)

Λεβερκούζεν (Γερμανία)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)-Άρσεναλ (Αγγλία)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)-Μπέτις (Ισπανία)

Ρόμα (Ιταλία)-Σοσιεδάδ (Ισπανία)

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)-Φέγενορντ (Ολλανδία)

Ειδήσεις σήμερα:

Revenge porn - Βόλος: Του ζήτησε να χωρίσουν και την εμφάνιζε στο facebook ...ως ιερόδουλη

Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας: Ο καιρός σε πόλεις με καρναβαλικές εκδηλώσεις (βίντεο)

Σεισμός στις Αλκυονίδες: Τα Ρίχτερ που πήραν μαζί τους δεκάδες ψυχές