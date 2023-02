Κοινωνία

“Οικογενειακή σπείρα” έκλεβε καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών (βίντεο)

Πώς κατάφερε η ΕΛΑΣ να φτάσει στα ίχνη των δραστών και τι βρέθηκε στην κατοχή τους.

Από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές από καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών και κινητής τηλεφωνίας σε Αττική και Εύβοια

Συνελήφθησαν 11 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 33 περιπτώσεις κλοπών.

Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, καραμπίνα, πιστόλια, πλήθος κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών, ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνι.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές από καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών και κινητής τηλεφωνίας, σε διάφορες περιοχές της Αττικής και στην Εύβοια.

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χτες, Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), συνελήφθησαν 11 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για τα – κατά περίπτωση – αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφίας, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητας, αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, απείθειας και των νομοθεσιών για τα όπλα και τα ναρκωτικά.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τους θερινούς μήνες του 2022, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, με διαρκή και δομημένη δράση για τη διάπραξη κλοπών από καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών και κινητής τηλεφωνίας.

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi), τα μέλη της οργάνωσης κινούμενα σε ομάδες πολλών ατόμων εντόπιζαν καταστήματα – στόχους. Στη συνέχεια εισέρχονταν σε αυτά ανά δυάδες και ενώ απασχολούσαν τους υπαλλήλους, ένα από τα μέλη απενεργοποιούσε τους αισθητήρες των συναγερμών και αφαιρούσε κάποιο προϊόν.

Παράλληλα, διακριβώθηκε ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης και συγκεκριμένα:

το αρχηγικό μέλος (γυναίκα), ήταν υπεύθυνο για την οργάνωση και συντονισμό των κλοπών, τον εντοπισμό των καταστημάτων – «στόχων», τον καθορισμό της σύνθεσης και τη στρατολόγηση άλλων μελών, έτερο μέλος, ως ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Αθήνας, αναλάμβανε μέσω του πελατολογίου του την περαιτέρω διάθεση των κλοπιμαίων, ενώ τα υπόλοιπα μέλη είχαν επιχειρησιακό ρόλο κατά τη διάρκεια των κλοπών. Στο πλαίσιο των ερευνών, που πραγματοποιήθηκαν σε 4 οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι με γεμιστήρα και πιστόλι ρέπλικα,

ημιαυτόματη καραμπίνα,

ξιφίδιο, μαχαίρι και φυσίγγιο,

2 αυτοκίνητα,

5 ηλεκτρικά ποδήλατα και ηλεκτρικό πατίνι,

πλήθος κινητών, καρτών sim και ηλεκτρονικών συσκευών (tablet, φορητός υπολογιστής, κλπ),

συσκευασίες κινητών τηλεφώνων

πλαστή ταυτότητα και άδεια οδήγησης,

κάρτες τραπέζης και βιβλιαρίων διαφόρων τραπεζών και

μικροποσότητα ινδικής κάνναβης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συλληφθέντες έχουν κατηγορηθεί κατά το παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, ενώ οι έρευνες για την πλήρη εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζονται.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

