Life

“Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;”: εκπλήξεις και αγωνία το Σαββατοκύριακο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η παίκτρια που αναγκάζει τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να... βγάλει τη γραβάτα του!

Γνώσεις, τύχη, ρίσκο, συγκινήσεις, απρόοπτα, συναρπαστικές στιγμές και χιλιάδες ευρώ!

Αυτός είναι ο «Εκατομμυριούχος», και κάθε Σαββατοκύριακο στις 20:00, τεστάρουμε τις γνώσεις μας μαζί του, διεκδικώντας το έπαθλο της... καλύτερης συντροφιάς!

Ο μοναδικός Γρηγόρης Αρναούτογλου δίνει το σύνθημα και οι ερωτήσεις πέφτουν σαν βροχή.



Αυτό το Σαββατοκύριακο, 25 & 26 Φεβρουαρίου, το αγαπημένο παιχνίδι γνώσεων επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις. Οι παίκτες θα ανεβάσουν και πάλι την αγωνία στο κόκκινο, αλλά ένας από αυτούς όχι μόνο θα κλέψει τις εντυπώσεις, όχι μόνο θα ρισκάρει, δείχνοντας πόσο μακριά μπορεί να φτάσει κάποιος όταν η τύχη τον ευνοεί, αλλά και θα κάνει τον Γρηγόρη να βγάλει, για πρώτη φορά, την γραβάτα του.

Δείτε το παρακάτω απόσπασμα:

«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 20:00

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producer: Στέφανος Καλλιγιάννης

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μαράκης

Αρχισυνταξία: Ανδρέας Τζίφας

Διευθυντής Φωτογραφίας: Θέμης Μερτύρης

Διεύθυνση Παραγωγής: Δημήτρης Γραμματόπουλος

Σκηνογράφος: Σοφία Δροσοπούλου

Εταιρία Παραγωγής: J.K Productions

#Ekatommyriouxos

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Γιώργος Ρωμαίος

Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας: Ο καιρός σε πόλεις με καρναβαλικές εκδηλώσεις (βίντεο)

Έβρος - Οικογένεια 28χρονης: Δεν αυτοκτόνησε το παιδί μας (βίντεο)