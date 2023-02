Πολιτισμός

Σεισμός στην Τουρκία: Ο ΕΕΣ απέστειλε δεύτερη ανθρωπιστική αποστολή (εικόνες)

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απέστειλε τη 2η ανθρωπιστική αποστολή στους σεισμόπληκτους της Τουρκίας.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), απέστειλε την Παρασκευή (24/2) τη 2η μεγάλη ανθρωπιστική βοήθεια στα Άδανα της Τουρκίας, προκειμένου να συνδράμει τους χιλιάδες πληγέντες που έχουν μείνει χωρίς στέγη και στερούνται ακόμα και των βασικών ειδών διαβίωσης. Στην αναχώρηση της αποστολής του Ε.Ε.Σ. παρευρέθησαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Νίκος Παπαθανάσης, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Γιώργος Σταμάτης και ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιος Αυγερινός.

Η ανθρωπιστική βοήθεια του Ε.Ε.Σ. αποστέλλεται στην Τουρκία με τρία (3) φορτηγά και διασωστικό όχημα του Ε.Ε.Σ, στελεχωμένα από το εξαίρετο και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και τους εθελοντές του, μεταφέροντας περίπου 40 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας (σκηνές, τρόφιμα μακράς διάρκειας, κουβέρτες υπνόσακους, είδη ατομικής υγιεινής κ.α.) τα οποία έχουν συλλεχθεί από την αγάπη και την αλληλεγγύη των Ελλήνων σε όλη τη χώρα. Η ανθρωπιστική βοήθεια του Ε.Ε.Σ. θα παραδοθεί απευθείας στις αποθήκες της Τουρκικής Ερυθράς Ημισελήνου στα Άδανα, στο κέντρο της πληγείσας περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι, την Τρίτη (21/2), ο Ε.Ε.Σ. απέστειλε με εμπορικό πλοίο από τον Πειραιά 20 τόνους ανθρωπιστικού υλικού με προορισμό το λιμάνι της Λαττάκειας στη Συρία, προκειμένου να ενισχύσουν το δύσκολο έργο της Συριακής Αραβικής Ερυθράς Ημισελήνου.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα συνεχίσει με αμείωτο ρυθμό τις ανθρωπιστικές αποστολές σε Τουρκία και Συρία. Για να δείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε τους πληγέντες του καταστροφικού σεισμού μέσω του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.redcross.gr/

