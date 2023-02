Πολιτική

Μητσοτάκης: Το Αναπτυξιακό Σχέδιο της Θεσσαλίας του 2030

Τα έργα που δρομολογούνται για τη Θεσσαλία τα επόμενα χρόνια και όσα έχουν ήδη ξεκινήσει. Παρουσίαση από τον τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση στη Λάρισα.

«Η πυκνότητα των έργων που δρομολογούνται στη Θεσσαλία καθιστά πραγματικά τη Θεσσαλία πρωταθλήτρια στην ανάπτυξη σε ολόκληρη τη χώρα». Αυτά μεταξύ άλλων τόνισε σήμερα το μεσημέρι από το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο παρουσίασης του Αναπτυξιακού Προγράμματος για τη Θεσσαλία του 2030 και συνέχισε:

«Αυτό που εισέπραξα για ακόμη μια φορά από τη σύντομη παρουσία, αυτή την αίσθηση ότι πράγματι αυτή η Περιφέρεια έχει πολύ ισχυρό αναπτυξιακό σφυγμό, ερχόμαστε εμείς να ενισχύσουμε μέσα από μια σειρά από δράσεις με έργα υποδομών, έργα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό. Και έτσι πραγματικά να μπορέσει αυτή η Περιφέρεια να ξεδιπλώσει όλο της το αναπτυξιακό δυναμικό. Αλλά ταυτόχρονα η ανάπτυξη οποία θα δημιουργηθεί να είναι μια δίκαιη ανάπτυξη και το αναπτυξιακό μέρισμα να μοιράζεται δίκαια σε όλους» ανέφερε ο πρωθυπουργός, «Και όταν λέμε δίκαια, εννοούμε σε κάθε γωνιά της Περιφέρειας. Διότι από την πρώτη στιγμή έχω πει ότι για μένα δεν νοείται να υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων, πολίτες των μεγάλων αστικών κέντρων και της περιφέρειας» προσέθεσε σημειώνοντας πως κάθε Έλληνας πολίτης θα πρέπει να έχει τις ίδιες ευκαιρίες, τις ίδιες δυνατότητες, την ίδια πρόσβαση στην πρόνοια της Πολιτείας, την ίδια δυνατότητα για ατομική, οικογενειακή και συλλογική προκοπή.

Μιλώντας για το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα, ο κ.Μητσοτάκης τόνισε πως δεν ένας κατάλογος έργων, αλλά αποτυπώνει μια συνολική αναπτυξιακή λογική για το πώς αντιλαμβανόμαστε το μέλλον της χώρας, κατά προέκταση και το μέλλον της Θεσσαλίας. «Ένα μέλλον που στηρίζεται πρωτίστως στη δυνατότητα μας να ξεκλειδώνουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα της κάθε περιφέρειας».

Αναφερόμενος ειδικότερα στο θεσσαλικό διαμέρισμα, τόνισε πως η Θεσσαλία έχει πάρα πολλές δυνατότητες, πολλές από τις οποίες αναπτύσσονται μέσα από το σημαντικό έργο που επιτελεί η Περιφέρεια σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Μιλώντας για τα έργα, επισήμανε πως ο Ε65 γίνεται πράξη, και έτσι αναδεικνύεται ο κρίσιμος γεωγραφικός ρόλος της περιφέρειας, ενώ αναβαθμίζονται όλες οι κρίσιμες υποδομές.

Τέλος, χαρακτήρισε το αναπτυξιακό πρόγραμμα ένα ρεαλιστικό σχέδιο με περισσότερα από 570 έργα, όπου δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Θεσσαλίας.

Η παρουσιάση του Αναπτυξιακού Προγράμματος για τη Θεσσαλία

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη και μίλησε το μεσημέρι στην παρουσίαση του Αναπτυξιακού Προγράμματος για τη Θεσσαλία του 2030, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από 570 έργα και παρεμβάσεις, προϋπολογισμού 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.



«Με πολλή χαρά βρίσκομαι σήμερα στη Λάρισα, στην πρωτεύουσα της Θεσσαλίας, για να συμπαρουσιάσουμε μαζί με πολλούς συναδέλφους στην κυβέρνηση, ένα οραματικό σχέδιο για τη Θεσσαλία του 2030. H πυκνότητα των έργων που δρομολογούνται, καθιστά τη Θεσσαλία πρωταθλήτρια στην ανάπτυξη σε ολόκληρη τη χώρα. H Περιφέρεια αυτή έχει έναν πολύ ισχυρό αναπτυξιακό σφυγμό, τον οποίο ερχόμαστε να ενισχύσουμε μέσα από μια σειρά από δράσεις με έργα υποδομών, έργα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό, έτσι ώστε πραγματικά να μπορέσει η Περιφέρεια αυτή να ξεδιπλώσει όλο της το αναπτυξιακό δυναμικό», τόνισε ο Πρωθυπουργός στην παρέμβασή του, στη διάρκεια της παρουσίασης του Αναπτυξιακού Προγράμματος.



Θέλουμε το αναπτυξιακό μέρισμα που θα δημιουργηθεί να μοιραστεί δίκαια σε όλους



«Η ανάπτυξη η οποία θα δημιουργηθεί θέλουμε να είναι μία δίκαιη ανάπτυξη και το αναπτυξιακό μέρισμα να μοιράζεται δίκαια σε όλους. Κι όταν λέμε σε όλους, εννοούμε σε κάθε γωνιά της Περιφέρειας. Διότι από την πρώτη στιγμή έχω πει ότι για μένα δεν νοείται να υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων, πολίτες των μεγάλων αστικών κέντρων και της περιφέρειας.





Το σχέδιο αυτό κάνει πράξη και εδώ, στη Θεσσαλία, αυτό το όραμα. Δεν είναι απλά ένας κατάλογος έργων, αποτυπώνει μία συνολική αναπτυξιακή λογική για το πώς αντιλαμβανόμαστε το μέλλον της χώρας, κατά προέκταση και το μέλλον της Θεσσαλίας. Ένα μέλλον το οποίο στηρίζεται πρωτίστως στη δυνατότητά μας να ξεκλειδώνουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε Περιφέρειας», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



Το αναπτυξιακό σχέδιο περιλαμβάνει 570 έργα και ξεπερνά τα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ



«Μιλήσαμε για τους τέσσερις άξονες ενός σχεδίου που συμπεριλαμβάνει 570 έργα και το οποίο έχει οικονομικό αποτύπωμα το οποίο ξεπερνά τα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο “ελέφαντας στο δωμάτιο” για τη Θεσσαλία είναι η διαχείριση του νερού. Δεν λέμε ότι η μερική μεταφορά νερού από τον Αχελώο δεν μπορεί να είναι μέρος της λύσης. Αλλά από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε στα πράγματα είπαμε ότι χρειαζόμαστε μια συνολική πολιτική διαχείρισης των υδάτινων πόρων, η οποία θα συμπεριλαμβάνει μια σειρά από επιμέρους έργα. Όχι μόνο το φράγμα του Ενιπέα. Εμβληματικό έργο είναι το έργο του Ταυρωπού. Είναι το φράγμα της Μεσοχώρας, ως υδροηλεκτρικό, το οποίο επιτέλους προχωράει μετά από τόσα χρόνια.



Άρα ερχόμαστε και λέμε ότι λύνουμε το πρόβλημα του νερού μέσα από μια συνολική θεώρηση. Με μια σειρά έργων μεγάλων, μεσαίων, μικρών και ταυτόχρονα, θέλω να το τονίσω αυτό, δίνοντας την δυνατότητα στους αγρότες μας, εκτός από νερό να μπορούν να έχουν πρόσβαση και σε φθηνή ενέργεια.



Το μέλλον δεν είναι μόνο οι κλασικές επιδοτήσεις τις οποίες αυτή η κυβέρνηση μπόρεσε με μεγάλη προσπάθεια να διασφαλίσει. Είναι πώς θα μετατρέψουμε συνολικά τον πρωτογενή μας τομέα σε έναν τομέα ο οποίος θα είναι ανταγωνιστικός, ο οποίος θα κάνει χρήση της καινοτομίας, ο οποίος θα εκπαιδεύει τους αγρότες μας και φυσικά μια αγροτική παραγωγή η οποία θα είναι βιώσιμη», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.



Υπάρχει δυναμική στη χώρα. Εχουμε εντυπωσιακή αύξηση εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων από 6,6 δισ. σχεδόν στα 10 δισ.



«Βοηθήσαμε με φορολογικά κίνητρα. Σάς είχα πει προεκλογικά: θα μειώσω το φόρο για τους αγρότες οι οποίοι συνεργάζονται και το κάναμε πράξη. Γιατί θέλουμε παραπάνω κίνητρα για συνεργατικά σχήματα, για ομάδες παραγωγών, για νέους συνεταιρισμούς. Εκεί είναι το μέλλον, γιατί εκεί υπάρχουν οικονομίες κλίμακος και η δυνατότητα να μπορεί κανείς να αξιοποιήσει όλη την αλυσίδα παραγωγής, να τυποποιήσει τα προϊόντα και κυρίως να χτυπάει αγορές του εξωτερικού. Και βέβαια η αύξηση των εξαγωγών είναι εντυπωσιακή. Από 6,6 δισ. σχεδόν στα 10 δισ. στα αγροτικά μας προϊόντα.



Υπάρχει πραγματική δυναμική στη χώρα, την οποία είμαστε εδώ να υποστηρίξουμε και να την υποστηρίξουμε σε βάθος χρόνου και για αυτό και πιστεύω ακράδαντα, ότι παρά τις αναταράξεις, την ενεργειακή κρίση, το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας και ειδικά στη Θεσσαλία, είναι ένα μέλλον εξαιρετικά αισιόδοξο», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



Η Θεσσαλία αναδεικνύεται πλέον και σε τουριστικό προορισμό





«Υπάρχει μια συνολική δυναμική, διότι έχετε την τύχη να είστε μία Περιφέρεια η οποία έχει πρωτογενή τομέα, έχει σημαντική μεταποίηση και έχει και τριτογενή τομέα, στον οποίο θέλω να συμπεριλάβω και να κάνω μια ειδική μνεία στα θέματα που αφορούν στον πολιτισμό και τον τουρισμό. Η δουλειά η οποία έχει γίνει στον πολιτισμό, ειδικά εδώ στη Θεσσαλία, είναι μοναδική. Δεν είχε ξαναγίνει ποτέ τέτοια παρέμβαση για την ανάδειξη σημαντικότατων πολιτιστικών θησαυρών που καθιστούν πια την Θεσσαλία έναν αναδυόμενο τουριστικό προορισμό. Από πού να αρχίσει κανείς άμα δει την Θεσσαλία; Από τα Μετέωρα; Από το Πήλιο; Από τα νησιά των Σποράδων; Καταδυτικό πάρκο Αλοννήσου: αυτό ήταν ένα προσωπικό μου στοίχημα το οποίο το κερδίσαμε και δεν μπορώ να μην εκφράσω την ικανοποίηση για το γεγονός ότι ένα από τα σημαντικότερα περιοδικά στον κόσμο ανέδειξε το πάρκο της Αλοννήσου, το καταδυτικό, το ναυάγιο της Περιστέρας, ως τον πρώτο προορισμό για καταδυτικό τουρισμό στον κόσμο», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



Ήμασταν συνεπείς στις δεσμεύσεις μας. Σκεφτείτε πόσα περισσότερα μπορούμε να κάνουμε τη δεύτερη τετραετία, αν μας τύχουν λιγότερες κρίσεις



«Οι πολίτες θέλω να συγκρίνουν αυτά τα οποία τους λέμε ότι θα κάνουμε κοστολογημένα, σχεδιασμένα, με τη συνέπεια πια ενός κόμματος και μιας κυβέρνησης η οποία τήρησε τη συμφωνία αλήθειας την οποία υπέγραψε με τους πολίτες.



Διότι όταν σάς λέγαμε το 2019 ότι έχουμε σχέδιο, φαντάζομαι ότι πολλοί μπορεί και να μην τα πίστευαν αυτά τα οποία λέγαμε. Όμως παρά τις τεράστιες δυσκολίες που μας έτυχαν ήμασταν συνεπείς στις δεσμεύσεις μας. Σκεφτείτε πόσα περισσότερα μπορούμε να κάνουμε τη δεύτερη τετραετία, αν μας τύχουν λίγες λιγότερες κρίσεις και με τη σιγουριά ότι ο ελληνικός λαός θα μας εμπιστευθεί και πάλι», τόνισε κλείνοντας την παρέμβασή του ο Πρωθυπουργός.



570+ έργα και παρεμβάσεις για τη Θεσσαλία του 2030



Το σχέδιο ξεδιπλώνεται σε τέσσερις άξονες: την ανάπτυξη σύγχρονων δικτύων και υποδομών, την τόνωση του πρωτογενούς τομέα σε συνδυασμό με την πράσινη μετάβαση, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την υλοποίηση σειράς επενδύσεων που θα δώσουν μεγαλύτερη αξία στην περιοχή.





Το χαρτοφυλάκιο για τις υποδομές και τα δίκτυα περιλαμβάνει 142 έργα προϋπολογισμού 1,4 δισεκ. ευρώ, ανάμεσά τους την κατασκευή του βόρειου τμήματος του Ε65 που θα συνδέει τα Τρίκαλα με την Εγνατία Οδό, την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισα - Βόλος στο τμήμα Λατομείο - ΒΙΠΕ - Βόλος και την υλοποίηση επενδύσεων στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου.



Σε ό,τι αφορά στις λιμενικές υποδομές και τις συνδέσεις διά θαλάσσης, το αναπτυξιακό πρόγραμμα εστιάζει, μεταξύ άλλων, στην αξιοποίηση του λιμένα Βόλου, στην κατασκευή νέου λιμανιού στις Σπαρτίνες Αλοννήσου και στην ανάπτυξη ακτοπλοϊκών γραμμών ανάμεσα στη Θεσσαλονίκη, την Εύβοια και τις Σποράδες.



Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη στήριξη της αγροτικής παραγωγής και της κτηνοτροφίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο δεύτερος άξονας του σχεδίου για τη Θεσσαλία περιλαμβάνει 90 έργα ύψους 1,05 δισεκ. Ευρώ, με έμφαση στη διαχείριση των υδάτινων πόρων.



Στα κυριότερα έργα συγκαταλέγονται η κατασκευή φράγματος του ποταμού Ενιπέα Φαρσάλων μέσω ΣΔΙΤ, η αποκατάσταση και ο εκσυγχρονισμός των δικτύων άρδευσης των ΤΟΕΒ Ταυρωπού και η κατασκευή του αρδευτικού δικτύου Υπέρεια Λάρισας - Ορφανά Καρδίτσας.



Η επένδυση σε εγγειοβελτιωτικά έργα για τη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής και της μείωση του κόστους λειτουργίας των εκμεταλλεύσεων συνδυάζεται με σειρά δράσεων για τη βελτίωση και την ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην καλλιεργήσιμη γη, τη διασύνδεση κτηνοτροφικών μονάδων. Έρχεται επίσης σε συνέχεια ουσιαστικών παρεμβάσεων για την αναπτυξιακή στήριξη του αγροτικού κόσμου, όπως η διάθεση 525,3 εκατομμυρίων ευρώ στην πρόσκληση για Νέους Γεωργούς το 2022, που αποτελεί ιστορικό υψηλό, και ο προϋπολογισμός 705 εκατ. ευρώ για την πρόσκληση «Βιολογική Γεωργία - Κτηνοτροφία» 2022.



Σε ό,τι αφορά στον τομέα της ενέργειας και την πράσινη μετάβαση, το αναπτυξιακό σχέδιο περιλαμβάνει επεκτάσεις και αναβαθμίσεις στο υφιστάμενο δίκτυο ηλεκτροδότησης της Περιφέρειας, παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των υφιστάμενων αρδευτικών υποδομών και δράσεις για την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με σκοπό την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των εγκαταστάσεων άρδευσης.



Ο τρίτος άξονας, που αποβλέπει στην βελτίωση της ζωής των πολιτών, αφορά παρεμβάσεις ύψους 1 δισεκ. ευρώ στους τομείς της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού, της ασφάλειας, της Δικαιοσύνης και της διαχείρισης απορριμμάτων. Οι ενέργειες αυτές έρχονται να προστεθούν στους πόρους, της ταξης των 945 εκατ. ευρώ, που διατέθηκαν για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση υποδομών μετά από φυσικές καταστροφές.



Στο χαρτοφυλάκιο έχουν ενταχθεί η αναβάθμιση και επέκταση των περιφερειακών κέντρων υγείας και των νοσοκομείων στη Λάρισα, στα Τρίκαλα, στο Βόλο και στην Καρδίτσα, η δημιουργία φοιτητικών εστιών στο Βόλο και στη Λαμία, η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας, η κατασκευή του μουσείου της Αργούς στο Βόλο. Προβλέπεται ακόμα η υποβολή φακέλου στην UNESCO για τον χαρακτηρισμό του Ολύμπου ως μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.



Στο μέτωπο της ασφάλειας και της Δικαιοσύνης το σχέδιο προβλέπει, ανάμεσα σε άλλα, την κατασκευή έδρας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καρδίτσας, την ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου στο Βόλο, την επέκταση του Δικαστικού Μεγάρου Καρδίτσας με νέα πτέρυγα και την ανακατασκευή του Δικαστικού Μεγάρου Τρικάλων.



Για τη βελτίωση της καθημερινότητας, το σχέδιο περιλαμβάνει ακόμα Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και τη Δυτική Θεσσαλία, αλλά και Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων στην ΠΕ Μαγνησίας.



Ο τέταρτος άξονας αφορά την υλοποίηση και την προσέλκυση στρατηγικών και ιδιωτικών επενδύσεων για την τόνωση της οικονομίας στον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, τις υπηρεσίες αλλά και την πράσινη ενέργεια, με αποτέλεσμα την αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.



Στην παρουσίαση μίλησαν, κατά σειρά, ο Υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμανλής, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς, ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών Δημήτρης Παπαγιαννίδης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας, ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, η Υφυπουργός αρμόδια για Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Ζέττα Μακρή, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υφυπουργός αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία Χρίστος Δήμας, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας και ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, Χρήστος Τριαντόπουλος. Την εκδήλωση συντόνισε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος. Προλόγισε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.



Επίσκεψη στον χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε νωρίτερα το εμβληματικό Αρχαίο Θέατρο Λάρισας, που χρονολογείται από τον 3ο αιώνα π.Χ., και ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών αποκατάστασής του από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη.





Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε επίσης για την αποκατάσταση των υπόλοιπων μνημείων που βρίσκονται στον λόφο του Φρουρίου, όπως τα ερείπια του βυζαντινού ναού του Αγίου Αχιλλείου και η οθωμανική αγορά του Μπεζεστενίου, τα οποία θα πλαισιώνουν με υποστηρικτικές χρήσεις το Αρχαίο Θέατρο, συγκροτώντας έναν ενοποιημένο αρχαιολογικό χώρο που θα αποτελέσει πόλο πολιτισμού και προσέλκυσης επισκεπτών στην περιοχή.



Αμέσως μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης περπάτησε σε κεντρικούς δρόμους της Λάρισας, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες και καταστηματάρχες.

Ολόκληρη η ομιλία του Πρωθυπουργού στην παρουσίαση του Αναπτυξιακού Προγράμματος



Κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητέ Κώστα, αγαπητοί Δήμαρχοι, αγαπητοί συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, κυρίες και κύριοι,



Με πολλή χαρά βρίσκομαι σήμερα στη Λάρισα, στην πρωτεύουσα της Θεσσαλίας, για να συμπαρουσιάσουμε μαζί με πολλούς συναδέλφους στην κυβέρνηση ένα, πιστεύω, οραματικό σχέδιο για τη Θεσσαλία του 2030. Ένα σχέδιο το οποίο αποτυπώνεται αναλυτικά σε αυτόν τον τόμο, τον οποίον έχετε στη διάθεσή σας -είναι ταυτόχρονα αναρτημένο το υλικό και στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης. Και τολμώ να πω, αγαπητέ Κώστα, ότι η πυκνότητα των έργων που δρομολογούνται, καθιστά τη Θεσσαλία πρωταθλήτρια στην ανάπτυξη σε ολόκληρη τη χώρα.



Δεν είναι υπερβολή να σας πω αυτό το οποίο εισέπραξα για ακόμα μία φορά από τη σύντομη παρουσία μου στη Θεσσαλία σήμερα, αυτή την αίσθηση ότι πράγματι η Περιφέρεια αυτή έχει έναν πολύ ισχυρό αναπτυξιακό σφυγμό, τον οποίο ερχόμαστε εμείς να ενισχύσουμε μέσα από μια σειρά από δράσεις με έργα υποδομών, έργα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό, έτσι ώστε πραγματικά να μπορέσει η Περιφέρεια αυτή να ξεδιπλώσει όλο της το αναπτυξιακό δυναμικό.



Αλλά, ταυτόχρονα, η ανάπτυξη η οποία θα δημιουργηθεί να είναι μία δίκαιη ανάπτυξη και το αναπτυξιακό μέρισμα να μοιράζεται δίκαια σε όλους. Κι όταν λέμε σε όλους εννοούμε σε κάθε γωνιά της Περιφέρειας. Διότι από την πρώτη στιγμή έχω πει ότι για μένα δεν νοείται να υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων, πολίτες των μεγάλων αστικών κέντρων και της περιφέρειας.



Κάθε Έλληνας πολίτης, είτε είναι στο κέντρο της Θεσσαλίας, εδώ στη Λάρισα, είτε είναι σε ένα ορεινό χωριό της Αργιθέας, θα πρέπει να έχει τις ίδιες ευκαιρίες, τις ίδιες δυνατότητες, την ίδια πρόσβαση στην πρόνοια της πολιτείας, την ίδια δυνατότητα τελικά για ατομική, οικογενειακή και συλλογική προκοπή.





Νομίζω ότι το σχέδιο αυτό κάνει πράξη και εδώ, στη Θεσσαλία, αυτό το όραμα. Δεν είναι απλά ένας κατάλογος έργων, αποτυπώνει μία συνολική αναπτυξιακή λογική για το πώς αντιλαμβανόμαστε το μέλλον της χώρας, κατά προέκταση και το μέλλον της Θεσσαλίας. Ένα μέλλον το οποίο στηρίζεται πρωτίστως στη δυνατότητά μας να ξεκλειδώνουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε Περιφέρειας.



Εδώ η Θεσσαλία -και λόγω της γεωγραφίας της- δεν είναι μόνο η «καρδιά» του πρωτογενούς τομέα, είναι μία Περιφέρεια η οποία έχει θάλασσα, έχει βουνό, έχει νησιά. Πραγματικά έχει πάρα πολλές δυνατότητες, πολλές από τις οποίες ήδη αναπτύσσονται μέσα από το σημαντικό έργο το οποίο επιτελεί η Περιφέρεια -και βέβαια σε συνεργασία πάντα με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Πρώτου βαθμού.



Για τον Κώστα δε χρειάζεται να πω πολλά. Εξάλλου γνωριζόμαστε από το 2004, όταν μπήκαμε μαζί στη Βουλή, και με τον Μάξιμο τότε. Μπορεί να γκριζάρανε λίγο τα μαλλιά μας αλλά νομίζω ότι εξακολουθούμε να διατηρούμε την ίδια ενέργεια και το ίδιο ενδιαφέρον για την προκοπή του τόπου.



Μιλήσαμε λοιπόν -και δεν θέλω να ξαναπώ όλα αυτά τα οποία ειπώθηκαν από τους συναδέλφους Υπουργούς- για τους τέσσερις άξονες ενός σχεδίου που συμπεριλαμβάνει 570 έργα και το οποίο έχει οικονομικό αποτύπωμα το οποίο ξεπερνά τα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Να τονίσω μόνο κάποιες παρεμβάσεις που πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικές.



Στον τομέα των υποδομών. Για τον Ε65 έχουμε μιλήσει πολλές φορές αλλά η αλήθεια είναι ότι το βόρειο τμήμα του Ε65 ήταν «κλινικά νεκρό». Δεν θα ολοκληρωνόταν ποτέ αυτός ο δρόμος εάν η κυβέρνηση δεν κατανάλωνε σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο να μπορέσει να ξεμπλοκάρει το έργο από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και αμέσως μετά, να εξασφαλίσει και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Ε65, λοιπόν, γίνεται πράξη. Και επιτέλους σπάει η απομόνωση και συνδέεται η Θεσσαλία με την Εγνατία, αλλά και με τη ΠΑΘΕ μέσω της Λαμίας.



Ταυτόχρονα, γίνονται μια σειρά από μεγάλα έργα οδικών υποδομών. Θα σταθώ σε κάτι το οποίο είπε ο Κώστας (Καραμανλής) και νομίζω το είπε πολύ σωστά: η σύνδεση με τα Φάρσαλα, την οποία είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε, ωριμάζει μελετητικά το έργο, ο δρόμος αυτός θα γίνει. Και όταν είμαστε έτοιμοι να σας πούμε πότε και πώς θα γίνει θα σας το ανακοινώσουμε.



Αλλά βλέπετε ότι σε αυτή την κυβέρνηση υπάρχει μια συνέπεια λόγων και έργων, γιατί μιας και μιλάμε για μεγάλα έργα υποδομών και μιας και μιλάμε για τα Φάρσαλα, θυμάμαι όταν βρέθηκα στα Φάρσαλα -πριν από δύο χρόνια ήταν νομίζω- και τότε μιλήσαμε για το φράγμα της Σκοπιάς του Ενιπέα. Είναι απολύτως σαφές ότι το έργο αυτό είναι κρίσιμο, κρισιμότατο ως αρδευτικό έργο, ως αντιπλημμυρικό έργο. Και βρισκόμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση η διαδικασία μέσω ΣΔΙΤ να έχει προχωρήσει με ταχύτητα και να έχουμε πια χρηματοδοτικό εργαλείο, πολύ σύντομα να έχουμε οριστικό ανάδοχο και ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτού του έργου.





Και βέβαια μιας και μιλάμε για μεγάλα έργα αρδευτικά, υποδομής, δεν μπορώ να μην θίξω το μεγάλο, τον «ελέφαντα στο δωμάτιο». Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» για τη Θεσσαλία είναι η διαχείριση του νερού. Είναι κάτι για το οποίο μιλώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θυμήθηκα μία επίσκεψη που είχα κάνει στο Δήμο Κιλελέρ ως απλός βουλευτής -το 2005 πρέπει να ήταν, στην κοπή μιας πίτας- όπου από τότε θυμάμαι ότι μιλούσα για την ανάγκη να φροντίσουμε τους υδάτινους πόρους.



Και έλεγα τότε, πηγαίνοντας κόντρα στο ρεύμα, ότι, ξέρετε, δεν υπάρχει εδώ μία μαγική λύση. Γιατί, μην κοροϊδευόμαστε, για 30 χρόνια λέγαμε «τι ωραία, θα φέρουμε το νερό από τον Αχελώο και θα λύσουμε όλα μας τα προβλήματα ως δια μαγείας».



Δεν λέμε ότι η μερική μεταφορά νερού από τον Αχελώο δεν μπορεί να είναι μέρος της λύσης. Αλλά από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε στα πράγματα είπαμε ότι χρειαζόμαστε μια συνολική πολιτική διαχείρισης των υδάτινων πόρων, η οποία θα συμπεριλαμβάνει μια σειρά από επιμέρους έργα. Όχι μόνο το φράγμα του Ενιπέα. Εμβληματικό έργο είναι το έργο του Ταυρωπού. Είναι το φράγμα της Μεσοχώρας, ως υδροηλεκτρικό το οποίο επιτέλους προχωράει μετά από τόσα χρόνια.



Σκεφτείτε ότι σήμερα εισάγουμε φυσικό αέριο και έχουμε ένα έτοιμο φράγμα για το οποίο έπρεπε να ξοδεύουμε ένα «σκασμό» λεφτά για να το συντηρούμε και δεν ήμασταν σε θέση να το γεμίσουμε και να το λειτουργήσουμε ως υδροηλεκτρικό έργο για λόγους τους οποίους εσείς γνωρίζετε καλύτερα από εμένα.



Και βέβαια μια σειρά από επί μέρους εγγειοβελτιωτικά έργα, πολλά τα υλοποιεί η Περιφέρεια, πολύ μικρότερης κλίμακας. Άρα ερχόμαστε και λέμε ότι λύνουμε το πρόβλημα του νερού μέσα από μια συνολική θεώρηση. Με μια σειρά έργων μεγάλων, μεσαίων, μικρών και ταυτόχρονα, θέλω να το τονίσω αυτό, δίνοντας την δυνατότητα στους αγρότες μας, εκτός από νερό να μπορούν να έχουν πρόσβαση και σε φτηνή ενέργεια.



Κρατήστε αυτό το οποίο σας είπε ο Άδωνις (Γεωργιάδης). Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Για πολλά χρόνια το ενεργειακό κόστος ήταν συγκριτικό μειονέκτημα για την χώρα μας. Γιατί; Γιατί εισάγαμε πετρέλαιο, φυσικό αέριο. Αν εξαιρέσει κανείς τον φτηνό λιγνίτη, ο οποίος και αυτός έγινε στην πορεία πολύ ακριβός λόγω των δικαιωμάτων, η χώρα δεν είχε συγκριτικό πλεονέκτημα στην ενέργεια.



Μπορεί μέσα από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας να αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτημα. Και σκεφθείτε τι θα σημαίνει για τους αγρότες μας η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν ή πάρα πολύ φθηνή ηλεκτρική ενέργεια για το κόστος παραγωγής και για την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων, ειδικά εδώ, στην Θεσσαλία.



Αυτό είναι το μέλλον. Το μέλλον δεν είναι μόνο οι κλασικές επιδοτήσεις τις οποίες αυτή η κυβέρνηση μπόρεσε με μεγάλη προσπάθεια να διασφαλίσει. Είναι πώς θα μετατρέψουμε συνολικά τον πρωτογενή μας τομέα σε έναν τομέα ο οποίος θα είναι ανταγωνιστικός, ο οποίος θα κάνει χρήση της καινοτομίας, ο οποίος θα εκπαιδεύει τους αγρότες μας -είμαστε πολύ χαμηλά ακόμα στην κατάρτιση των αγροτών- και φυσικά μια αγροτική παραγωγή η οποία θα είναι βιώσιμη. Το ξέρουμε καλά, εκεί πηγαίνουν τα ευρωπαϊκά λεφτά. Πρέπει όλοι να προσαρμοστούμε.



Και εδώ, στην Θεσσαλία, επειδή είστε πρωταγωνιστές, είναι κάτι το οποίο το αντιλαμβάνεστε. Και πρωταγωνιστείτε σε μια σειρά από τέτοιες πρωτοβουλίες και εμείς βοηθήσαμε. Βοηθήσαμε με φορολογικά κίνητρα. Σας είχα πει προεκλογικά: θα μειώσω το φόρο για τους αγρότες οι οποίοι συνεργάζονται και το κάναμε πράξη. Γιατί θέλουμε παραπάνω κίνητρα για συνεργατικά σχήματα, για ομάδες παραγωγών, για νέους συνεταιρισμούς. Εκεί είναι το μέλλον, γιατί εκεί υπάρχουν οικονομίες κλίμακος και η δυνατότητα να μπορεί κανείς να αξιοποιήσει όλη την αλυσίδα παραγωγής, να τυποποιήσει τα προϊόντα και κυρίως να «χτυπάει» αγορές του εξωτερικού. Και βέβαια η αύξηση των εξαγωγών είναι εντυπωσιακή. Από 6,6 δισ. σχεδόν στα 10 δισ. στα αγροτικά μας προϊόντα.



Υπάρχει πραγματική δυναμική στη χώρα, την οποία είμαστε εδώ να υποστηρίξουμε και να την υποστηρίξουμε σε βάθος χρόνου και γι’ αυτό και πιστεύω ακράδαντα, ότι παρά τις αναταράξεις, την ενεργειακή κρίση, το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας και ειδικά στη Θεσσαλία, είναι ένα μέλλον εξαιρετικά αισιόδοξο. Γιατί έχουμε ένα συνολικό σχέδιο, το πώς βλέπουμε τον πρωτογενή τομέα σε 5, 10, 15 χρόνια από τώρα. Ξέρουμε τις επενδύσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν, τις υλοποιούμε και ταυτόχρονα στεκόμαστε και κοντά στους αγρότες όταν αντιμετωπίζουν άμεσα προβλήματα. Γυρίζουμε πίσω τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης όλων, για το 2023. Μειώσαμε το ΦΠΑ σε λιπάσματα και σε ζωοτροφές.



Δεν μιλήσαμε πολύ για την κτηνοτροφία μας, αλλά ξέρουμε τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν. Από την άλλη ξέρουμε ότι μπόρεσαν, επιτέλους, οι κτηνοτρόφοι μας να πάρουν τιμές που δεν τις είχαν ξαναδεί. Γιατί; Διότι τσακίσαμε στην κυριολεξία και τα ζητήματα των παράνομων ελληνοποιήσεων. Δώσαμε τη δυνατότητα, δηλαδή, και στους κτηνοτρόφους να παίρνουν τις τιμές που είναι αντίστοιχες με τα προϊόντα τους και συγκρατήσαμε συνολικά τις τιμές στη χώρα.



Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι χαμηλότερος απ’ ό,τι είναι στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το «Καλάθι του Νοικοκυριού», σε πείσμα όσων το χλεύασαν, δούλεψε στην πράξη. Το «Market Pass» αρχίζει να εκταμιεύεται: σχεδόν 2 εκατομμύρια εγκεκριμένες αιτήσεις μέσα σε τρεις μέρες, 10% έκπτωση σε όλες τις αγορές για το 80% των νοικοκυριών για τους επόμενους έξι μήνες, από 22 ευρώ μέχρι σχεδόν 100 ευρώ για μία πολύτεκνη οικογένεια.



Και από πού πήραμε τα λεφτά; Πού τα βρήκαμε τα λεφτά; Ούτε από δανεικά, ούτε από φόρους στους πολλούς. Από έκτακτη φορολόγηση στα δύο διυλιστήριά μας. Αυτό σημαίνει κοινωνική πολιτική, να παίρνεις από δύο και να δίνεις σε 8 εκατομμύρια.



Γιατί έχω κουραστεί με διάφορους προοδευτικούς της φακής, οι οποίοι μονίμως μας κάνουν κηρύγματα αλλά, όπως είπαμε, στην πράξη, στην ουσία, αποτέλεσμα μηδέν.



Για τον πρωτογενή τομέα, λοιπόν, να πω και κάτι τελευταίο, μία ιστορία πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί την παρακολούθησα και σήμερα, την ήξερα βέβαια: τα σκόρδα στον Πλατύκαμπο. Για προσέξτε, λοιπόν, τι γίνεται εκεί, 1.300 στρέμματα, βγάζουμε το καλύτερο σκόρδο στον κόσμο, αλλά δεν πρέπει να το λέμε εμείς, δεν αρκεί να το λέμε εμείς, «τι ωραία που είναι τα σκόρδα μας», κάποιος πρέπει να μας το πιστοποιήσει αυτό.



Λοιπόν προσέρχεται και συνεργάζεται ένας συνεταιρισμός με το πανεπιστήμιο, γίνεται μία πιστοποίηση και ξαφνικά έρχεται μία εταιρεία από την Ιαπωνία και υπογράφει στις αρχές Μαΐου το πρώτο συμβόλαιο για αγορές σκόρδων για συμπληρώματα, γιατί τώρα έχουμε και «με τη βούλα» το καλύτερο σκόρδο.



Κι αυτό ξέρετε τι σημαίνει, μου έλεγαν οι παραγωγοί; Από 2 ευρώ, 6 ευρώ. Για να μπορούμε να «ξεκλειδώσουμε» αξία την οποία κάποιοι άλλοι την έπαιρναν εκτός Ελλάδος και την οποία πρέπει επιτέλους να προφυλάξουμε ως εθνικό πλούτο.



Για τα ενεργειακά μίλησε και ο Κώστας (Σκρέκας) εκτενώς, γι’ αυτή τη μεγάλη μετάβαση την οποία κάνουμε. Γίνονται πολλά έργα εδώ στη Θεσσαλία, κυρίως φωτοβολταϊκά, τα οποία θα βοηθήσουν συνολικά την ανάπτυξη της χώρας. Πολλά έργα στο δίκτυο, για να μπορέσουμε να βάζουμε περισσότερα έργα. Το μέλλον είναι η στήριξη και των συστημάτων, τα έργα τα οποία έχουν και συστήματα αποθήκευσης, γιατί αυτά χρειαζόμαστε για να μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη ισορροπία στο δίκτυο συνολικά.



Για εμάς η πράσινη μετάβαση δεν είναι απλά ένα στοίχημα, είναι ένας μονόδρομος τον οποίον η χώρα θα διανύσει και μετά την -καθώς θέλω να θυμίσω ότι σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη ρωσική εισβολή, την απρόκλητη εισβολή στην Ουκρανία και πέραν της προφανούς στήριξης την οποίαν παρέχουμε σε μια χώρα η οποία είναι αμυνόμενη, θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι κανείς, κανείς δεν μπορεί να αλλάξει τα σύνορα διά της βίας, χωρίς να υποστεί δραματικές συνέπειες.



Γι’ αυτό η στήριξή μας στην Ουκρανία είναι τόσο σημαντική, αλλά η Ουκρανία άνοιξε και τον «ασκό του Αιόλου» ως προς τα ενεργειακά. Στηρίξαμε την κοινωνία και εξακολουθούμε να τη στηρίζουμε, οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος -το ξέρετε εσείς- δεν υπάρχει πια ζήτημα ουσιαστικά. Θυμάστε τι λέγαμε πριν από ένα χρόνο, τι λέγαμε στην αρχή του χειμώνα, πόσο δραματικά κάποιοι πίστευαν ή παρουσίαζαν ότι είναι τα πράγματα.



Ελέγξαμε όμως και αυτό το ζήτημα, οι τιμές είναι πιά πτωτικές. Το φυσικό αέριο θα είναι καύσιμο μετάβασης, που μπορεί να εμπλουτίζεται με βιομεθάνιο το οποίο πρέπει να παράγουμε σε πολύ μεγαλύτερη ποσότητα. Θα χρειαστούμε για τις επόμενες δεκαετίες φυσικό αέριο, αλλά θα παράγουμε ολοένα και περισσότερη ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.



Έρχομαι τώρα, εν συντομία, στα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία θίξαμε. Υγεία: εδώ θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους υγειονομικούς για την πολύ μεγάλη «πλάτη» την οποία έβαλαν στους δύσκολους καιρούς της πανδημίας.



Το κράτος ανταποκρίθηκε, πιστεύω, πολύ καλύτερα από ό,τι πολλοί προέβλεπαν και ενίσχυσε σημαντικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είχατε 39 ΜΕΘ εδώ στη Θεσσαλία, έχετε 62 τώρα, πλήρως λειτουργικές. Προσθέστε και πόσες είναι οι παιδιατρικές, έξι ακόμα; Έξι παιδιατρικές οι οποίες είναι προϊόν ιδιωτικής δωρεάς και φτάνουμε στις 68 μονάδες εντατικής θεραπείας.



Σημαντικοί πόροι. Νέα πτέρυγα -να το πω και εγώ εδώ- του Γενικού Νοσοκομείου, με τη συνεργασία της Περιφέρειας, δρομολογείται. Αλλά θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στο ανθρώπινο δυναμικό, το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό εδώ στη Θεσσαλία -όχι μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, συνολικά σε όλες τις δομές υγείας.



Ο σκοπός μας είναι πάντα όχι μόνο να ενισχύουμε με υποδομές αλλά να ενισχύουμε και με ανθρώπινο δυναμικό. Ένα σημαντικό κομμάτι των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνεται σε τμήματα επειγόντων περιστατικών και σε κέντρα υγείας.





Είναι αυτοί που μας λένε ότι τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης πάνε, λέει, «μόνο σε λίγους και σε εκλεκτούς». Είναι μια ακόμα δράση του Ταμείου Ανάκαμψης που θα έχει σημαντικό αποτύπωμα και εδώ στη Θεσσαλία.



Για τα θέματα της παιδείας, των σχολείων, τα είπε πολύ καλά η Ζέττα (Μακρή). Να σταθώ και πάλι στο πόσο σημαντικό είναι ότι έχουμε 25.000 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών. Η μεγάλη πλειοψηφία από αυτούς ήταν αναπληρωτές. Πήγαιναν από χωριό σε χωριό ή από πόλη σε πόλη, περιπλανώμενοι ουσιαστικά, να μην μπορούν να έχουν μία σταθερότητα στο επάγγελμά τους. Αυτό το αντιμετωπίσαμε με τρόπο που θα έλεγα είναι πολύ δραστικός. Και βέβαια εξακολουθούμε και στηρίζουμε τα πανεπιστήμιά μας, τα οποία απελευθερώνονται, γίνονται πιο δημιουργικά, συνδέονται με την έρευνα και την καινοτομία. Εντυπωσιακή η δουλειά η οποία γίνεται στο Κέντρο Καινοτομίας «JOIST».



Και ταυτόχρονα δίνουν και μια αναπτυξιακή δυναμική σημαντική. Οι ιδιωτικές επενδύσεις που γίνονται, εδώ, στη Θεσσαλία είναι πάρα πολλές. Δεν είναι μόνο στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.



Υπάρχει μια συνολική δυναμική, διότι έχετε την τύχη να είστε μία Περιφέρεια η οποία έχει πρωτογενή τομέα, έχει σημαντική μεταποίηση και έχει και τριτογενή τομέα, στον οποίο θέλω να συμπεριλάβω και να κάνω μια ειδική μνεία στα θέματα που αφορούν στον πολιτισμό και τον τουρισμό.



Η Λίνα (Μενδώνη) έφυγε γιατί είχε μια υποχρέωση στην πολιτιστική πρωτεύουσα της Ελευσίνας, αλλά θέλω να πω ότι η δουλειά η οποία έχει γίνει στον πολιτισμό, ειδικά εδώ στη Θεσσαλία, είναι μοναδική. Δεν είχε ξαναγίνει ποτέ τέτοια παρέμβαση, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, για την ανάδειξη σημαντικότατων πολιτιστικών θησαυρών, που καθιστούν πια την Θεσσαλία έναν αναδυόμενο τουριστικό προορισμό.



Από πού να αρχίσει κανείς άμα δει την Θεσσαλία; Από τα Μετέωρα; Από το Πήλιο; Από τα νησιά των Σποράδων; Καταδυτικό πάρκο Αλοννήσου: αυτό ήταν ένα προσωπικό μου στοίχημα το οποίο το κερδίσαμε και δεν μπορώ να μην εκφράσω την ικανοποίηση για το γεγονός ότι ένα από τα σημαντικότερα περιοδικά στον κόσμο ανέδειξε το πάρκο της Αλοννήσου, το καταδυτικό, το ναυάγιο της Περιστέρας, ως τον πρώτο προορισμό για καταδυτικό τουρισμό στον κόσμο. Στον κόσμο.



Διότι δεν θα έρθει κάποιος στην Ελλάδα να βουτήξει για να δει κοράλλια, γιατί δεν έχουμε κοράλλια και πάρα πολλά πολύχρωμα ψάρια, έχουμε πολύ ωραία ψάρια αλλά δεν είναι τόσο πολύχρωμα όσο σε άλλα μέρη. Αλλά μπορεί να έρθει για να δει κάτι μοναδικό, που είναι τα επισκέψιμα πια ναυάγια, οι ενάλιες αρχαιότητες, κάτι το οποίο καμία άλλη χώρα δεν έχει να προσφέρει.



Βέβαια ταυτόχρονα θα ανοίξουν και τελείως καινούργιοι προορισμοί. Οι ορεινοί μας προορισμοί, τα βουνά των Τρικάλων, τα βουνά της Καρδίτσας. Οι παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν εκεί είναι εξαιρετικά σημαντικές. Το αναπτυξιακό σχέδιο το οποίο παρουσιάσαμε, τρεις Δήμοι, ορεινοί, οι οποίοι συνεργάζονται για πρώτη φορά για να βρουν μια καινούργια αναπτυξιακή δυναμική, για το τι σημαίνει να στηρίζουμε την ορεινή Ελλάδα.



Όλα αυτά δημιουργούν ένα τουριστικό προϊόν σε συνδυασμό με τον πολιτισμό. Οι παρεμβάσεις είναι πάρα πολλές, και στο Αρχαίο Θέατρο οι παρεμβάσεις είναι πολύ εντυπωσιακές. Να ευχαριστήσω και όλα τα στελέχη της Εφορείας Αρχαιοτήτων και όλα τα στελέχη της Περιφέρειας, γιατί έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά για να μπορούν όλα αυτά τα έργα να ωριμάζουν. Καταστούν την Θεσσαλία έναν πάρα πολύ σημαντικό αναδυόμενο τουριστικό προορισμό.



Τέλος, φυσικές καταστροφές. Θυμάμαι όταν πέταξα με το ελικόπτερο με κάποιους συναδέλφους για να βρεθώ στην Καρδίτσα μετά την καταστροφή του «Ιανού». Πέραν του ότι σφίγγεται η καρδιά σου πάντα όταν βλέπεις την έκταση της καταστροφής, θυμάμαι περπάτησα στην πόλη και το κλίμα ήταν πολύ βαρύ, όπως φανταζόταν κανείς, μια πόλη η οποία ουσιαστικά είχε πλημμυρίσει ολοκληρη, όλα τα ισόγεια μαγαζιά ουσιαστικά είχαν καταστραφεί. Και κάναμε μια πολύ σημαντική δουλειά.





Ποτέ δεν έχει υπάρξει γρηγορότερη αποκατάσταση φυσικής καταστροφής από αυτό το οποίο έγινε στον «Ιανό». Και νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο οι καλόπιστοι πολίτες της Θεσσαλίας, ειδικά της Καρδίτσας, των Τρικάλων, μέρος της Λάρισας, μας το πιστώνουν. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε πια και ένα διαφορετικό μηχανισμό -μέσα και από τη δουλειά που κάναμε με τον Χρήστο Τριαντόπουλο- κρατικής αρωγής, για να μπορούμε γρήγορα να παρεμβαίνουμε σε αυτές τις φυσικές καταστροφές οι οποίες θα μας συνοδεύουν.



Δεν χρειάζεται να σας πω πόσα λεφτά δώσαμε για αγροτικές αποζημιώσεις. Αυτό είναι κάτι που θα το βρούμε μπροστά μας. Επειδή η κυβέρνηση αυτή δεν είχε μόνο σχέδιο τετραετίας, αλλά έχει σχέδιο οκταετίας και παραπάνω, σχέδιο μέχρι την Ελλάδα του 2030.



Μία από τις μεταρρυθμίσεις που δεν προφτάσαμε να ολοκληρώσουμε ακόμα είναι η μεταρρύθμιση του ΕΛΓΑ. Παρότι ο ΕΛΓΑ στάθηκε δίπλα στους αγρότες, στάθηκε με ταχύτητα, αλλά η συνολική μεταρρύθμιση του πώς, όχι το πώς αποζημιώνουμε αλλά το πώς χρεώνουμε ανάλογα με την επικινδυνότητα των καλλιεργειών, είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει σύντομα, στη δεύτερη τετραετία μας.



Και να κλείσω με κάτι το οποίο είναι βαθιά ανθρώπινο και αφορά πάλι τα ζητήματα της υγείας. Πρώτα και πάνω απ’ όλα έχει σημασία η ανθρώπινη ζωή. Και επειδή αντιλαμβανόμαστε πολύ συχνά την υγεία μόνο ως μία παρέμβαση η οποία γίνεται στα νοσοκομεία μας και βλέπουμε την υγεία μέσα από το πρίσμα της περίθαλψης που έχουμε στα νοσοκομεία. Και τα νοσοκομεία προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικά σε ένα ολιστικό σχέδιο υγείας.



Κρατήστε το νούμερο το οποίο σας έδωσε ο Θάνος (Πλεύρης). Μέσα από το προληπτικό πρόγραμμα μαστογραφιών, το οποίο ονομάσαμε «Φώφη Γεννηματά», δώσαμε τη δυνατότητα σε κάθε Ελληνίδα να κάνει μια μαστογραφία προληπτική, από 50 έως 69 ετών. Πολλές από αυτές τις γυναίκες δεν είχαν κάνει ποτέ τους μαστογραφία. Μια γυναίκα σε ένα χωριό μπορεί να μην γνώριζε καν τι είναι η μαστογραφία και έλαβε ένα μήνυμα από το κράτος, ότι σου δίνουμε αυτή τη δυνατότητα.



Τετρακόσιες είκοσι-οκτώ γυναίκες, σκεφτείτε το λίγο, εδώ στη Θεσσαλία μόνο, παραπάνω από 5.000 σε ολόκληρη τη χώρα. Τώρα ακόμα, αυτό τρέχει το πρόγραμμα συνέχεια. Αλλά εδώ σκεφτείτε, 428 γυναίκες της διπλανής πόρτας, συντοπίτες σας, συγχωριανοί σας, δεν γνώριζαν ότι είχαν καρκίνο του μαστού.



Η πρόβλεψη για τη θεραπεία τους, τώρα που το γνωρίζουν, είναι συντριπτικά καλύτερη από ό,τι όταν θα το μάθαιναν ενδεχομένως με πολύ μεγάλη καθυστέρηση και να τους στερούσε τη ζωή. Αυτό σημαίνει κοινωνική πολιτική υγείας στην πράξη, με ένα κράτος το οποίο νοιάζεται και φροντίζει όλους τους πολίτες. Και αυτή την πολιτική αυτή η κυβέρνηση θα εξακολουθεί να την υπηρετεί.



Διότι έχουμε, και να κλείσω με αυτό -θα έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα το απόγευμα- ένα συνολικό σχέδιο για τη χώρα. Δεν θα κάνω πολιτικές παρατηρήσεις τώρα, γιατί θα αδικήσω τη σημασία που αποδίδουμε στο αναπτυξιακό σχέδιο το οποίο σας παρουσίασα, αλλά θα πω μια κουβέντα μόνο: θέλω οι Θεσσαλείς να συγκρίνουν και να κρίνουν, να δουν το έργο το οποίο επιτελέσαμε σε σχέση με το τι έγινε τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια.



Αλλά επειδή κανείς δεν ψηφίζει, ξέρετε, γι’ αυτά τα οποία έγιναν, οι πολίτες θέλουν να δουν προσδοκία, θέλω να συγκρίνουν αυτά τα οποία τους λέμε ότι θα κάνουμε, κοστολογημένα, σχεδιασμένα, με τη συνέπεια πια ενός κόμματος και μιας κυβέρνησης η οποία τήρησε τη συμφωνία αλήθειας την οποία υπέγραψε με τους πολίτες.



Διότι όταν σας λέγαμε το 2019 ότι έχουμε σχέδιο, φαντάζομαι ότι πολλοί μπορεί και να μην τα πίστευαν αυτά τα οποία λέγαμε. Όμως παρά τις τεράστιες δυσκολίες που μας έτυχαν ήμασταν συνεπείς στις δεσμεύσεις μας. Σκεφτείτε πόσα περισσότερα μπορούμε να κάνουμε τη δεύτερη τετραετία, αν μας τύχουν λίγες λιγότερες κρίσεις και με τη σιγουριά ότι ο ελληνικός λαός θα μας εμπιστευθεί και πάλι.



Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή δύναμη και σας περιμένω το απόγευμα στις 18:30 στο «Αλκαζάρ».





