Άρειος Πάγος: Απολύσεις δικαστών λόγω καθυστερήσεων

Τέσσερις πρόεδροι Πρωτοδικών παύθηκαν από την εργασίας τους, λόγω καθυστερήσεων στην έκδοση των αποφάσεων.

Από την πειθαρχική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου απολύθηκαν λόγω μεγάλων καθυστερήσεων στην έκδοση αποφάσεων, κ.λπ., ακόμη 4 δικαστές. Μέσα σε διάστημα 11 μηνών, από την πειθαρχική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, έχουν απολυθεί οριστικά από το δικαστικό σώμα 24 δικαστές και εισαγγελείς.

Αναλυτικότερα, στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με πρόεδρο τη Μαρία Γεωργίου και με τη συμμετοχή του εισαγγελέα του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου Ισίδωρου Ντογιάκου παραπέμφθηκαν με το ερώτημα της οριστικής απόλυσης, λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας, τέσσερεις γυναίκες πρόεδροι Πρωτοδικών των Αθηνών.

Όλες παύθηκαν για υπηρεσιακή ανεπάρκεια λόγω των μεγάλων -ακόμη και υπερβολικών- καθυστερήσεων στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων. Οι καθυστερήσεις ξεπερνούσαν το έτος, ενώ οι πειθαρχικές διώξεις σε βάρος τους είχαν ξεκινήσει, από τότε που κατείχαν τον βαθμό του Πρωτοδίκη.

