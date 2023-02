Αθλητικά

Ο Μαρσέλο επέστρεψε στη Βραζιλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη Φλουμινένσε επέστρεψε ο Μαρσέλο, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στα social media.

Ο Μαρσέλο επιστρέφει στη Βραζιλία για να παίξει ξανά στη Φλουμινένσε, την ομάδα από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του και από την οποία έκανε το «άλμα» στην Ευρώπη για να παίξει στη Ρεάλ Μαδρίτης. «Το σπίτι σου θα είναι πάντα η Φλουμινένσε», έγραψε στα social media η ομάδα της Βραζιλίας, παρουσιάζοντας ένα βίντεο με τον Μαρσέλο και ανακοινώνοντας την επιστροφή του. «Ήρθε η ώρα να επιστρέψω», έγραψε ο Μαρσέλο στα social media για να ανακοινώσει την επιστροφή του στη Φλουμινένσε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fluminense F.C. (@fluminensefc)

Ξεκίνησε εκεί την επαγγελματική του καριέρα πριν υπογράψει στη Ρεάλ Μαδρίτης τον Ιανουάριο του 2007. Τώρα, έχοντας μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό στις 24 Φεβρουαρίου, 16 χρόνια αργότερα, με πέντε τίτλους Champions League, ο αριστερός μπακ επιστρέφει στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ισπανική εφημερίδα «As»

Με τη φανέλα της Φλουμινένσε έπαιξε από το 2005 έως το 2007 στην πρώτη ομάδα, και σε 40 ματς σημείωσε έξι γκολ και είχε τρεις ασίστ, πριν παραχωρηθεί (τον Ιανουάριο του 2007) στη Ρεάλ Μαδρίτης, για να διαδεχθεί τον Ρομπέρτο Κάρλος.

Σε συνέντευξή του χθες στο ESPN, ο Μαρσέλο είπε μεταξύ άλλων: «Δεν έφυγα από το Ρίο ντε Τζανέιρο, αυτό είναι κολλημένο μέσα μας. Είναι αδύνατο να φύγεις. Δεν είμαι στη Ρεάλ Μαδρίτης τώρα, αλλά δεν έχω φύγει. Βλέπω τον εαυτό μου να επιστρέφει στη Μαδρίτη, προσπαθώντας να βοηθήσω τα παιδιά. Δεν βλέπω τον εαυτό μου να επιστρέφει χωρίς να κάνω τίποτα, αλλά να βοηθάω όπως όταν έφτασα στα 18 μου, συνεισφέροντας τον δικό μου κόκκο άμμου», είπε.

Ειδήσεις σήμερα:

Revenge porn - Βόλος: Του ζήτησε να χωρίσουν και την εμφάνιζε στο facebook ...ως ιερόδουλη

Πύργος: Διέρρηξαν καφενείο... για 9η φορά (βίντεο)

Ιωάννινα: φονική σύγκρουση ασθενοφόρου με ΙΧ (εικόνες)