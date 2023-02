Κοινωνία

Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας: Αυξημένη η κίνηση των εκδρομέων

«Αδειάζει» η Αττική, με τους εκδρομείς να φεύγουν κατά χιλιάδες.

(εικόνα αρχείου)

Χωρίς προβλήματα πραγματοποιείται μέχρι αυτή την ώρα η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.

Η κίνηση των οχημάτων αν και άρχισε να αυξάνει μετά το μεσημέρι δεν δημιουργήθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα και μέχρι και τώρα υπάρχει σταθερή ροή, τόσο την Εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, όσο και στην Αθηνών-Λαμίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 6 το πρωί σήμερα μέχρι τις 8 το βράδυ πέρασαν και από τα δύο εθνικά δίκτυα, συνολικά 67.484 αυτοκίνητα (38.071 από την Αθηνών- Κορίνθου και 29.413 από την Αθηνών - Λαμίας).

Την ίδια μέρα πέρσι είχαν φύγει από την Αττική 59.653 αυτοκίνητα (33.240 από την Αθηνών- Κορίνθου και 26.407 από την Αθηνών - Λαμίας).

