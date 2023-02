Αθλητικά

Superleague: Βόλος και Λαμία μοιράστηκαν από έναν βαθμό

Αν και προηγηθηκε η Λαμία, στο 85΄ ο Βόλος "έκλεψε" τη νίκη.

Η Λαμία κρατούσε τη νίκη στο Πανθεσσαλικό έως το 85ο λεπτό αλλά μια «γκέλα» του Αμπάντα δεν της επέτρεψε να πανηγυρίσει μια μεγάλη νίκη στην έδρα του Βόλου, στην εναρκτήρια συνάντηση της 24ης αγωνιστικής.

Η ομάδα της Μαγνησίας βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο 85ο λεπτό και προσπάθησε ύστερα για την ανατροπή αλλά ο χρόνος δεν ήταν με το μέρος της. Παρόλα ταύτα πρόσθεσε ένα βαθμό στη συγκομιδή της και συνεχίζει στην πέμπτη θέση, ενώ οι φιλοξενούμενοι έπιασαν στους 13 βαθμούς τον Λεβαδειακό, με παιχνίδι περισσότερο.

Η Λαμία ξεκίνησε επιθετικά αιφνιδιάζοντας τους Θεσσαλούς και στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλύτερη των γηπεδούχων, που μπορεί να ξεκίνησαν με ένα μόλις άστοχο άουτ σουτ του Γκάγκι (4΄) αλλά ένα λεπτό αργότερα... απόρησαν και οι ίδιοι, όταν ο Ασκόφσκι αστόχησε με κεφαλιά σχεδόν εξ επαφής.

Η ομάδα της Φθιώτιδας μονοπωλούσε τις επιθετικές ενέργειες στο πρώτο ημίχρονο, φτάνοντας να έχει 6-1 τελικές στα πρώτα 40 λεπτά, μία εκ των οποίων απέφερε το προβάδισμα για τους παίκτες του Βόκολου.

Ήταν στο 38ο λεπτό όταν ο Σωτήρης Τσιλούλης εκμεταλλεύθηκε λάθος των γηπεδούχων στη μεσαία γραμμή, πέρασε δύο αντίπαλους και τελείωσε εξαιρετικά τη φάση για το 0-1 με ωραίο σουτ, σημειώνοντας ταυτόχρονα το (μόλις) τρίτο εκτός έδρας γκολ της ομάδας του στο πρωτάθλημα.

Στο ίδιο μοτίβο συνεχίστηκε το παιχνίδι και στο δεύτερο ημίχρονο, με τη Λαμία να έχει νέα καλή στιγμή στο 50΄, με τον Σιμόν να απειλεί από πλάγια θέση και τον Κλέιμαν να αποκρούει σε κόρνερ.

Οι φιλοξενούμενοι κρατούσαν το προβάδισμα χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία καθώς ο Βόλος δεν απειλούσε, αλλά πέντε λεπτά πριν τη συμπλήρωση των 90 και μετά από σφάλμα του Αμπάντα στην περιοχή ο Γιώργος Κούτσιας έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα εξ επαφής για το τρίτο φετινό γκολ του στο πρωτάθλημα και πιθανότατα τελευταίο, καθώς επίκειται η μεταγραφή του στις ΗΠΑ.

Από εκεί και ύστερα το μόνο αξιοσημείωτο ήταν η αποβολή του Άλχο με δεύτερη κίτρινη στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Άγγελος Αγγελάκης (Μακεδονίας)

ΚΟΚΚΙΝΗ: 90΄+9 Άλχο (2η κίτρινη)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Άλχο, Μεθκίδα - Τσιλούλης, Σιέλης, Κορνέζος

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Άλχο, Εσκοβάλ, Σιέλης, Λούνα (46΄ Ταχάτος), Τσοκάνης (72΄ Μεθκίδα), Γκάγκι, Ντέλετιτς (77΄ Καρτάλης), Πιρές (46΄ Οζέγκοβιτς), Τσιρίνος (89΄ Κάτσε), Κούτσιας.

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Γκαραβέλης, Αμπάντα, Τζανετόπουλος, Κορνέζος, Σιμόν, Τζανδάρης, Ασκόφσκι (72΄ Σαραμαντάς), Τσιλούλης (66΄ Σλίβκα), Μαρτίνεθ (82΄ Κ. Παπαδόπουλος), Βέργος (72΄ Μεντίνα), Νούνιες (66΄ Μανούσος).

