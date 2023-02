Κοινωνία

Μετρό: Στάση εργασίας των εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι στο Αττικό Μετρό ανακοίνωσαν ότι θα κάνουν στάση εργασίας.

Στάση εργασίας θα κάνουν την Τετάρτη 1η Μαρτίου οι εργαζόμενοι στο μετρό, όπως ανακοίνωσαν.

Στην ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων Λειτουργίας του Μετρό Αθηνών και του Σωματείου Ηλεκτροδηγών του Αττικό Μετρό, αναφέρεται ότι, η στάση εργασίας θα διαρκέσει από τις 18:00 μέχρι τη λήξη της βάρδιας.

Η στάση εργασίας γίνεται ως διαμαρτυρία για τη «μη τήρηση των συμφωνηθέντων, έπειτα από γραπτές δεσμεύσεις και διαβεβαιώσεις της ηγεσίας».

