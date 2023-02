Life

“The 2Night Show” την Καθαρά Δευτέρα με εκλεκτούς καλεσμένους στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Ποιους υποδέχεται στο πλατό του "The 2Night Show" ο Γρηγόρης Αρναούτογλου το βράδυ της Δευτέρας.

Την Καθαρά Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου, στις 23:30, καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» είναι ο Μίνως Θεοχάρης. Ο ταλαντούχος ηθοποιός, τραγουδιστής και παρουσιαστής μιλάει για τη ζωή του, την απώλεια του πατέρα του, τη στήριξη της οικογένειάς του και όλα όσα έχει «αναθεωρήσει» τα τελευταία χρόνια. Πώς διαχειρίζεται, πλέον, την αποδοχή και την απόρριψη; Ποια «τραύματα» της ζωής του κατάφερε να γιατρέψει; Ποιο ρόλο έπαιξε στη ζωή του ο πατριός του; Για ποιο λόγο του έδωσαν το όνομα, Μίνως; Επίσης, μιλάει για τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, που του άνοιξαν τον «δρόμο» για την τηλεόραση και περιγράφει, πώς βλέπει τον εαυτό του ως «οικοδεσπότη», στην εκπομπή «Dot». Τέλος, μιλάει με ενθουσιασμό για τον ρόλο της ζωή τους ως genderqueer persona, στην παράσταση «Hedwig and the angry inch».

Στην παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και ο Ραφαήλ Καρυωτάκης. Ποιος είναι ο πολυτάλαντος νεαρός, που ενώ σπούδασε επιμελητής πτήσεων, μεταπήδησε στο χώρο του modelling, προσέλκυσε εκατομμύρια ακόλουθους στο TikTok και «προσγειώθηκε» στην τηλεόραση; Πώς τον ανακάλυψε ο Ανδρέας Γεωργίου και βρέθηκε στη σειρά « Η Γη της Ελιάς»; Ποιο ήταν το μοναδικό του άγχος στα γυρίσματα και με ποιο τρόπο ξεπέρασε τις πρώτες «άβολες» ερωτικές σκηνές, με τη Στέφανη Χαραλάμπους. Πότε σταμάτησε να το «παίζει ωραίος», στα βίντεο που ανέβαζε στα social; Ο Ραφαήλ Καρυωτάκης περιγράφει, επίσης, την πρώτη αντίδραση των γονιών του, όταν τους ανακοίνωσε ότι θα σπουδάσει υποκριτική, εξηγεί γιατί έχει αφήσει λίγο στην άκρη το TikTok και τέλος, καλείται να αποδείξει αν τα καταφέρνει εξίσου καλά και στα «δυνατά χτυπήματα».

Ποια είναι η Αλεξία Up In The Hype, που υποδέχεται ο Γρηγόρης στο «The 2Night Show»;

Ψυχολόγος, Influencer και σύντροφος του trapper FY, η Αλεξία Κεφαλά ξεδιπλώνει την πολυδιάστατη προσωπικότητά της και μιλάει για την επαγγελματική και προσωπική της ζωή. Για ποιο λόγο ζήλευε τον FY, στο ξεκίνημα της σχέσης τους, και γιατί τον αποκαλεί «κοσμόπουλο»; Ποιοι είναι οι βασικοί «κανόνες» που πρέπει να τηρούνται, μεταξύ ψυχολόγου και ασθενή; Ποιες συμβουλές δίνει για το bullying, τις κρίσεις πανικού, την ανασφάλεια και τις ερωτικές απογοητεύσεις; Μεταξύ άλλων, κάνει το δικό της «ψυχογράφημα» για τον αγαπημένο της Φίλιππο και τέλος, εξηγεί τους λόγους που σκοπεύει να σταματήσει τις online διαδικτυακές της συνεδρίες.

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 23:30

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow

