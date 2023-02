Παράξενα

Τροχαίο: Αυτοκίνητο τούμπαρε στη μέση του δρόμου (εικόνες)

Σοκάρουν οι εικόνες με το τουμπαρισμένο όχημα που είχε σαν αποτελέσμα να τραυματιστεί η οδηγός.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο ...τούμπαρε στην οδό Αγίου Ανδρέου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η οδηγός του.

Το όχημα που κινείτο επί της οδού Αγίου Ανδρέου, στο ύψος της Σαχτούρη έχασε για άγνωστο λόγο τον έλεγχο η οδηγός του , με αποτέλεσμα να χτυπήσει αρχικά σε σταθμευμένο όχημα και στην συνέχεια να τουμπάρει στην μέση του δρόμου.

'Αμεσα περαστικοί βοήθησαν την νεαρή οδηγό να βγει από το αναποδογυρισμένο όχημα , ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την μετέφερε στο νοσοκομείο. Από τις αρχικές εκτιμήσεις ο τραυματισμός της δεν είναι σοβαρός.

Εξάλλου, από την πρόσκρουση προκλήθηκαν φθορές στο σταθμευμένο αυτοκίνητο το οποίο χτύπησε κάδο απορριμμάτων και το ...ντόμινο συνεχίστηκε στο επόμενο παρκαρισμένο ΙΧ.

Πηγή: tempo24.news.gr

