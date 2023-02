Κόσμος

Ουκρανία - F-16: Ο Μπάιντεν αποκλείει την αποστολή τους στο Κίεβο

«Δεν χρειάζεται F-16 τώρα. Το αποκλείω για την ώρα», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε χθες Παρασκευή ότι οι ένοπλες δυνάμεις του ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν χρειάζονται μαχητικά αεροσκάφη F-16 στον πόλεμο με τη Ρωσία αυτή τη στιγμή, προσθέτοντας πως αποκλείει την αποστολή στρατιωτικών αεροπλάνων στην Ουκρανία επί του παρόντος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC News.

«Δεν χρειάζεται F-16 τώρα. Το αποκλείω για την ώρα», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έκρινε χθες Παρασκευή ότι η ιδέα πως η Κίνα θα αναλάβει να διαπραγματευτεί την έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία δεν είναι «λογική», μετά τη δημοσιοποίηση κειμένου θέσεων από την κινεζική διπλωματία για την ένοπλη σύρραξη.

Με δεδομένο ότι «το επαινεί ο (πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν, πώς θα μπορούσε να είναι ωφέλιμο;» πέταξε ο κ. Μπάιντεν αναφερόμενος στο κείμενο στη συνέντευξη που παραχώρησε έναν χρόνο μετά τη ρωσική στρατιωτική εισβολή στην ουκρανική επικράτεια. «Δεν είδα τίποτα σε αυτό που θα υποδείκνυε πως υπάρχει κάτι που θα ήταν ωφέλιμο για οποιονδήποτε άλλον εκτός από τη Ρωσία αν το κινεζικό σχέδιο εφαρμοζόταν», συνέχισε.

«Η ιδέα ότι η Κίνα θα διαπραγματευτεί την έκβαση ενός πολέμου που είναι εντελώς άδικος για την Ουκρανία απλά δεν είναι λογική», επέμεινε. Το κείμενο που δημοσιοποιήθηκε χθες από το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών μεταξύ άλλων καλεί να υπάρξει σταδιακή αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών, που θα οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός, ενώ προειδοποιεί εναντίον της χρήσης πυρηνικών όπλων. Το κείμενο γενικότερα επαναλαμβάνει ήδη διατυπωμένες θέσεις της Κίνας αφότου η Ρωσία εξαπέλυσε τον πόλεμο, που το Κρεμλίνο έχει βαφτίσει «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», την 24η Φεβρουαρίου 2022.

