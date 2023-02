Αθλητικά

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ντέρμπι “αιωνίων” με φόντο την πρωτιά

Ολυμπιακός Vs Παναθηναϊκός στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το γόητρο και τη μάχη της κορυφής. Επικίνδυνα ματς για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί απόψε (20:30) τον Παναθηναϊκό στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» στο ελληνικό «Clasico» αξίας 145,50 εκατομμυρίων ευρώ.

Τόσο είναι το άθροισμα της αξίας των δύο ομάδων, σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα transfermarkt, η οποία κοστολογεί τον Ολυμπιακό -ακριβότερη ομάδα της ελληνικής Super League- με 101,70 εκατ. ευρώ και τον Παναθηναϊκό (τέταρτο στην σχετική κατάταξη, πίσω από τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ), με 43,80 εκατ. ευρώ.

Ο Ολυμπιακός έχει πιο ακριβούς παίκτες τους Ντιαντιέ Σαμασέκου και Σέρχι Κανός με εκτιμώμενη αξία 12 εκατ. ευρώ, ενώ ο Παναθηναϊκός τους Μπέντζαμιν Βέρμπιτς και Σεμπαστιάν Παλάσιος με 3,5 εκατ. ευρώ έκαστος.

Στα 27,5 χρόνια ο μέσος όρος ηλικίας για τον Ολυμπιακό, με 20 ξένους παίκτες στο ρόστερ του, στα 26,8 για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει 21 «λεγεωνάριους».

Ο Ολυμπιακός μοιράζεται την καλύτερη επίθεση με την ΑΕΚ (από 44 γκολ), ο Παναθηναϊκός έχει τη δεύτερη καλύτερη άμυνα (12 γκολ) μετά την ΑΕΚ (11 γκολ).

Στην βαθμολογία ομάδων της UEFA, ο Ολυμπιακός, ψηλότερα από κάθε άλλον ελληνικό σύλλογο, είναι 45ος με 39.000 βαθμούς, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι 245ος με 2.000 βαθμούς (5.045 είναι της Ελλάδας).

Αήττητος είναι ο Παναθηναϊκός στα πέντε τελευταία μεταξύ τους ματς και στις δύο έδρες, με τον Ολυμπιακό να έχει πανηγυρίσει την τελευαία του νίκη, ετκός έδρας (4-1) στις 16 Μαίου 2021. Η τελευταία εκτός έδρας ήττα του Παναθηναϊκού στο «lasico» ήταν (1-0) στις 21 Νοεμβρίου 2020.

Νωρίτερα, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ θα δώσουν τα δικά τους παιχνίδια και σε περίπτωση που πάρουν τους τρεις βαθμούς, θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν με μεγαλύτερη άνεση το ντέρμπι αιωνίων. Η «Ένωση» θα υποδεχτεί τον Αστέρα Τρίπολης στο παιχνίδι που ανοίγει το δεύτερο πιάτο της αγωνιστικής, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» δοκιμάζεται στα Γιάννενα από τον ΠΑΣ.

Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής του Σαββατοκύριακου:

Σάββατο 25/2

ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης 17:30 (Cosmote 1)

Γιάννινα-ΠΑΟΚ 19:00 (Novasports 2)

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 20:30 (8.30μμ, Cosmote 1)

Κυριακή 26/2

Ιωνικός-ΟΦΗ 16:00 (Cosmote 1)

Λεβαδειακός-Παναιτωλικός 16:00 (Novasports Prime)

Άρης-Ατρόμητος 19:30 (Novasports Prime)