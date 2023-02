Κόσμος

Κλειστό για πρώτη φορά το μεγαλύτερο φυσικό παγοδρόμιο στον κόσμο λόγω έλλειψης... πάγου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Rideau Canal Skateway στην Οτάβα του Καναδά, άνοιξε για πρώτη φορά πριν από 50 χρόνια και αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.



Το γνωστό Rideau Canal Skateway του Καναδά, το μεγαλύτερο φυσικό παγοδρόμιο στον κόσμο, δεν θα ανοίξει αυτή τη σεζόν για πρώτη φορά, λόγω της έλλειψης πάγου, όπως ανακοίνωσε χθες η εταιρία που το διαχειρίζεται, αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή στην κλιματική αλλαγή.

Το κανάλι παγοδρομιών Rideau Canal Skateway, μήκους 7,8 χιλιομέτρων, άνοιξε για πρώτη φορά πριν από 50 και πλέον χρόνια και αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στην πρωτεύουσα του Καναδά, την Οτάβα.

Προσελκύει τους λάτρεις του πατινάζ κατά τη διάρκεια των συνήθως παγωμένων χειμώνων του Καναδά.

Η Εθνική Επιτροπή Πρωτεύουσας (NCC), που συντηρεί και διαχειρίζεται το φυσικό παγοδρόμιο, ανέφερε ότι παρότι αξιολογούσε και ετοιμαζόταν για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, οι προσπάθειές της να ανοίξει το κανάλι για αυτή τη σεζόν «έφθασαν στο τέλος τους».

«Η χρονιά αυτή μας δίδαξε πολλά για τις επιπτώσεις των ηπιότερων χειμώνων στο Skateway», ανέφερε χθες σε ανακοίνωσή της η επιτροπή.

Η NCC είχε ανακοινώσει προηγουμένως ότι θα ανοίξει το παγοδρόμιο μόνο εάν το πάχος του πάγου ήταν τουλάχιστον 30 εκατοστά, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν 10-14 διαδοχικές ημέρες με θερμοκρασίες από μείον 20 έως μείον 10 βαθμούς Κελσίου.

Στην Οτάβα, η μέση θερμοκρασία τον Ιανουάριο ήταν -5,9 βαθμοί Κελσίου, σύμφωνα με το δίκτυο μετεωρολογικών προβλέψεων Weather Network. Οι θερμοκρασίες φέτος επηρεάζονται από το φαινόμενο La Nina, ενώ λόγω της κλιματικής αλλαγής είναι πιθανότερο οι χειμώνες να είναι πιο ήπιοι συγκριτικά με πριν από μερικές δεκαετίες, δήλωσε ο Ντάγκ Γκίλαμ, διευθυντής του κέντρου προβλέψεων στο Weather Network.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία: “Θαμμένη” στα χιόνια η Καλιφόρνια (εικόνες)

Πατρινό Καρναβάλι 2023: Φαντασμαγορική η νυχτερινή παρέλαση των αρμάτων (εικόνες)

ΠΑΣΟΚ: Πέθανε ο Γιώργος Αδαμόπουλος