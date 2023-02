Αθλητικά

NBA - Μπακς: Τραυματίστηκε ο Αντετοκούνμπο, νίκη - ρεκόρ για τα “Ελάφια” (βίντεο)

Το Μιλγουόκι σημείωσε τη 13η συνεχή νίκη στο NBA επικρατώντας με 128-99 των Χιτ εντός έδρας, αλλά έχασε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο ηγέτης των Μπακς ξεκίνησε απέναντι στο Μαϊάμι αλλά αποχώρησε ένα λεπτό πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου, όταν αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο δεξί γόνατο και πήγε απευθείας στα αποδυτήρια.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ συμμετείχε στο παιχνίδι μόλις για 6΄28΄΄, καταγράφοντας 4 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, παρότι η συμμετοχή του απέναντι στους Χιτ ήταν αμφίβολη, λόγω του γνωστού τραυματισμού στο (δεξί) χέρι.

Απόντος του «Greek Freak» την κατάσταση πήραν στα χέρια τους οι υπόλοιπες «παλιοσειρές» των Μπακς μοιράζοντας το σκορ στην επίθεση. Ο Τζρου Χόλιντεϊ σημείωσε 24 πόντους και ο Μπόμπι Πόρτις πρόσθεσε 18 στο πρώτο του παιχνίδι από τις 23 Ιανουαρίου, ο Μπρουκ Λόπες σταμάτησε στους 17 πόντους (συν 7 ριμπάουντ), ο Γκρέισον Άλεν 16, ο Κρις Μίντλετον 12 και ο Τζέι Κράουντερ σημείωσε 9 πόντους στο ντεμπούτο του με τα «Ελάφια» και στο πρώτο του παιχνίδι για τη σεζόν 2022-23.

Ο Μάγιερς Λέοναρντ έκανε επίσης το ντεμπούτο του στους Μπακς, καθώς το Μιλγουόκι έδωσε συμβόλαιο 10 ημερών στον παίκτη που δεν έχει παίξει από το 2021 λόγω τραυματισμού αλλά και τιμωρίας για αντισημιτική δυσφήμηση σε ζωντανή μετάδοση. Ο Μάγερς πέτυχε 5 πόντους και μάζεψε 6 ριμπάουντ σε 15 λεπτά συμμετοχής απέναντι στους πρώην συμπαίκτες του στους Χιτ.

Κορυφαίος του Μαϊάμι ήταν ο Τζίμι Μπάτλερ, ο οποίος σημείωσε 23 πόντους. Ο Μπαμ Αντεμπάγιο πρόσθεσε 18 και ο Κάλεμπ Μάρτιν σημείωσε 17. Ο Τάιλερ Χίρο επέστρεψε από τραυματισμό και σημείωσε 14 πόντους, στην επιστροφή στην πόλη του.

Giannis Antetokounmpo calls for a timeout and walks directly to the Bucks locker room. pic.twitter.com/GHMo3SwYpx — Bally Sports Sun: HEAT (@BallyHEAT) February 25, 2023

