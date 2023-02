Κοινωνία

Καρναβάλι 2023: “Sold out” τα ξενοδοχεία το τριήμερο της Αποκριάς

Ο δήμαρχος της Νάουσας παραχώρησε τον βοηθητικό χώρο του γηπέδου για να έρθει κόσμος με τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα, αφού πουθενά στην ευρύτερη περιοχή δεν υπήρχε δωμάτιο.



Μετά από μια μεγάλη παύση λόγω πανδημίας, η επανέναρξη των καρναβαλικών εκδηλώσεων και των εθίμων φαίνεται πιο δυναμική από ποτέ, με τον κόσμο να διψά για αποδράσεις είτε σε πιο κοντινούς είτε σε πιο μακρινούς προορισμούς και τα ξενοδοχεία να είναι sold out. Η αλήθεια είναι πως μετά τις γιορτές, το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας ήταν αυτό που όλοι περίμεναν για να ξαναδουλέψουν και ειδικά σε συγκεκριμένους προορισμούς, ήταν αδύνατο να βρει κανείς δωμάτιο εδώ και καιρό.

Στη Νάουσα, μάλιστα, που είναι γνωστή για τα καρναβάλια της και το έθιμο «Γενίτσαροι και Μπούλες», ο δήμαρχος Νικόλας Καρανικόλας, παραχώρησε τον βοηθητικό χώρο του γηπέδου για να έρθει κόσμος με τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα, αφού πουθενά στην ευρύτερη περιοχή δεν υπήρχε δωμάτιο, όπως αναφέρει, μετά από αίτημα που δέχτηκε από τον σύλλογο αυτοκινούμενων Ελλάδας.

Με την Πάτρα να κρατάει τα σκήπτρα ως βασίλισσα του καρναβαλιού, τα καταλύματα ήταν από αρχές Νοεμβρίου γεμάτα, ενώ σταδιακά γέμισαν και στην ευρύτερη περιοχή. «Σε ό,τι αφορά τους ορεινούς προορισμούς έχουμε πολύ υψηλές πληρότητες στα Καλάβρυτα, την ορεινή Κορινθία και την ορεινή Αρκαδία αλλά και εξίσου υψηλές είναι και στις πόλεις της Πελοποννήσου, όπως π.χ. η Καλαμάτα», σημειώνει ο πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου και πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αρκαδίας Κωνσταντίνος Μαρινάκος. Σταθερός όμως "πονοκέφαλος", όπως τονίζει, παραμένει το υψηλό ενεργειακό κόστος για τα ξενοδοχεία και παρόλο που το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας δίνει μια ανάσα, δεν αρκεί, καθώς η επόμενη αντίστοιχη ανάσα αναμένεται την 25η Μαρτίου.

Από αρχές του μήνα όλοι οι προορισμοί, που έχουν εκδηλώσεις για τις Απόκριες, είναι sold out με την κίνηση στη συνέχεια να μεταφέρεται περιφερειακά, όπως τονίζει μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Γρηγόρης Τάσιος. «Είναι ξεκάθαρα μια οικονομική τονωτική "ένεση" για τα ξενοδοχεία των ορεινών όγκων και των επαρχιακών πόλεων, μετά από τις δύσκολες χρονιές που προηγήθηκαν. Αλλά, μετά το εν λόγω τριήμερο και μέχρι την 25η Μαρτίου οι πληρότητες δεν ξεπερνούν το 50%», σημειώνει.

Το δημοφιλές καρναβάλι της Ξάνθης προσελκύει κόσμο τόσο από Ελλάδα όσο και από γειτονικές χώρες, με τα καταλύματα στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή να είναι γεμάτα. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ξάνθης Γιάννη Ιερόπουλο, φέτος αναμένεται η μεγαλύτερη προσέλευση όλων των εποχών και σε αριθμούς αυτό υπολογίζεται να ξεπερνάει τα 100.000 άτομα για την ημέρα της παρέλασης που γίνεται την Κυριακή.

Στην Κοζάνη οι Φανοί, στην Καστοριά το... τσίπουρο

Εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, πολύ δυναμικά κινούνται σε πληρότητες και η Δυτική Μακεδονία με το Καρναβάλι και τα έθιμα της Κοζάνης, όπως οι Φανοί, να επιστρέφουν και μαζί και το "φανατικό" κοινό τους. Έτσι, στην πόλη της Κοζάνης αλλά και στις γύρω περιοχές τα καταλύματα είναι γεμάτα, όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Δυτικής Μακεδονίας Ιορδάνης Μιχαηλίδης. Και παρόλο που στην Καστοριά οι αντίστοιχες εκδηλώσεις, γνωστά ως Ραγκουτσάρια, γίνονται μετά την Πρωτοχρονιά και όχι τώρα, η διοργάνωση μιας γιορτής-διαγωνισμού για το καλύτερο τσίπουρο (διοργανώνεται για 5η χρονιά) έχει προσελκύσει πολύ κόσμο, με αποτέλεσμα και εκεί οι πληρότητες να είναι αρκετά υψηλές.

Πολύ υψηλές είναι και οι πληρότητες στην Κεντρική Μακεδονία, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Αλέξανδρο Θάνο, και όπως εξηγεί ότι είναι ένα εξαιρετικά καλό τριήμερο για όλους τους επαγγελματίες που σχετίζονται με τον τουρισμό και ευνοεί όλες τις περιοχές με έμφαση εκείνες που έχουν εκδηλώσεις, όπως η Νάουσα, ο Σοχός κτλ αλλά και η Θεσσαλονίκη που παραμένει πάντα ένας ισχυρά ελκυστικός city break προορισμός.

"Τζαμάλες" και πληρότητες 100% στην Ήπειρο

Το έθιμο "Τζαμάλες" στα Ιωάννινα, που έχει τις ρίζες του στην Τουρκοκρατία, αναβιώνει και πάλι μετά από τρία χρόνια. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι ανάβουν 67 φωτιές στην πόλη και οι καρναβαλιστές γυρίζουν από φωτιά σε φωτιά, σε κλίμα χαράς και ευφορίας. Το ίδιο κλίμα επικρατεί και για τους ξενοδόχους αφού οι πληρότητες στην πόλη φτάνουν το 100%, όπως τονίζει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων του νομού Ιωαννίνων Στάθης Σιούτης. Fully booked όμως είναι και το Μέτσοβο και σε αυτό συμβάλλει το χιονοδρομικό κέντρο που βρίσκεται στο Ανήλιο, ενώ πληρότητες που ξεπερνούν το 90% σημειώνονται και στα Τζουμέρκα, στην Κόνιτσα και τα Ζαγοροχώρια, σύμφωνα με τον κ.Σιούτη.

«Η Ήπειρος έχει ένα πολύ δυνατό τουριστικό προϊόν που συνδυάζει βουνό και θάλασσα και αναμένεται τα επόμενα χρόνια να απογειωθεί», σημειώνει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων νομού Ιωάννίνων. «Η Εγνατία και η Ιόνια Οδός βοήθησαν πολύ προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως και το αεροδρόμιο το οποίο συνδέεται με ακόμη περισσότερους προορισμούς (Τελ Αβίβ, Σκανδιναβία, Ηράκλειο) ενώ φέτος αναμένεται και αύξηση της κρουαζιέρας», επισημαίνει ο κ.Σιούτης.

Χίλιες επιπλέον κλίνες "επιστρατεύτηκαν" στο Ρέθυμνο

Κοσμοσυρροή σημειώνεται και στο πολύ γνωστό Καρναβάλι του Ρεθύμνου, όπου τα ξενοδοχεία της πόλης είναι γεμάτα στο 100% και στη γύρω περιοχή οι πληρότητες ξεπερνούν το 90%. Όπως εξηγεί ο Μανώλης Τσακαλάκης, πρόεδρος του συλλόγου Ξενοδόχων Ν.Ρεθύμνης αφού γέμισαν οι περίπου 2.000 κλίνες της πόλης, λόγω της ζήτησης άνοιξαν δυο ακόμη μεγάλα ξενοδοχεία για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Συνολικά, δηλαδή, στο Ρέθυμνο διατίθενται 3.000 κλίνες ξενοδοχείων για το τριήμερο της Αποκριάς. Και σημειώνει: «Η κίνηση θα είναι σίγουρα στα επίπεδα του 2019 και περιμένουμε περισσότερους από 15.000 καρναβαλιστές αλλά και πολύ κόσμο από την Αττική και άλλα μέρη της Ελλάδας, την Κύπρο, το εξωτερικό και άλλες περιοχές της Κρήτης».

