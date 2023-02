Πολιτική

Παναγιωτόπουλος: Επίσκεψη στην Τανάγρα με τον Γάλλο ομόλογό του - Έβγαλαν selfie μέσα σε Rafale

Ο Γάλλος ΥΠΕΘΑ συγκινήθηκε όταν η διοίκηση της 114 ΠΜ του έκανε δώρο μια σειρά από συλλεκτικά χειριστήρια γαλλικών αεροσκαφών που έχουν χρησιμοποιηθεί από την Πολεμική Αεροπορία.



Την 114 Πτέρυγα Μάχης, (114 ΠΜ) στην Τανάγρα επισκέφθηκαν ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο Γάλλος ομόλογός του Σεμπαστιάν Λεκορνύ, μετά το τέλος των επίσημων συνομιλιών τους που διεξήχθησαν χθες στο υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας.

Οι δύο υπουργοί μετέβησαν στην έδρα της 332 Μοίρας Παντός Καιρού, όπου υπηρετούν τα σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη 4,5 γενιάς «Rafale» της Πολεμικής Αεροπορίας. Έγινε αναλυτική παρουσίαση και ενημέρωση για το ιστορικό, τη δραστηριότητα και την αποστολή της Μοίρας που διαθέτει τα σύγχρονα «Rafale» και αναδεικνύουν την Πολεμική Αεροπορία ως μία από τις ισχυρότερες στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο, γεγονός που συμβάλλει στην ευελιξία της εθνικής διπλωματίας και στις πολύπλευρες συμμαχίες της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Παναγιωτόπουλος στη σύντομη παρέμβαση του σχολίασε ότι η δραστηριότητα της 332 ΜΠΚ σφραγίζει την αμυντική συμπαράταξη Ελλάδος και Γαλλίας, δίνοντας νέα πνοή στην προοπτική της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας.

Από την πλευρά του ο κ. Λεκορνύ στο σύντομο αλλά ιδιαίτερα θερμό χαιρετισμό, επισήμανε την εξαιρετική σχέση, επικοινωνία και συνεργασία που έχει με τον Έλληνα ομόλογό του. Μάλιστα επανέλαβε ότι ο κ. Παναγιωτόπουλος είναι ο μόνος με τον οποίο έχει τόσο συχνή συνεργασία τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ και ΝΑΤΟ.Οι ίδιες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο Γάλλος υπουργός 'Αμυνας συγκινήθηκε όταν η διοίκηση της 114 ΠΜ του έκανε δώρο μια σειρά από συλλεκτικά χειριστήρια γαλλικών αεροσκαφών που έχουν χρησιμοποιηθεί από την Πολεμική Αεροπορία.

Σημειώνεται η ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων στη συνάντηση των δύο αντιπροσωπειών στο υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας για τα οποία ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας έγραψε σχετικά στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook: «Τιμητικό αλλά και συμβολικό το δώρο του φίλου Σεμπαστιάν Λεκορνύ . Η κάσκα του Rafale, επιτρέπει στο χειριστή να εγκλωβίζει στόχους, απλώς στρέφοντας το κεφάλι προς αυτούς. Ενδείκνυται και για την πολιτική.- Συμβολικό και το δικό μου δώρο στον Γάλλο ΥΠΑΜ Σεμπαστιάν Λεκορνύ. Η Τριήρης ήταν τα ξύλινα τείχη με τα οποία ηττήθηκε ο σκοταδισμός και ο αναθεωρητισμός. Επίκαιρο για τις προκλήσεις στη περιοχή μας και στην Ουκρανία».

Μετά την οικογενειακή φωτογραφία μπροστά στην 332 ΜΠΚ, οι κ.κ Παναγιωτόπουλος και Λεκορνύ μετέβησαν στους διαδρόμους προσγείωσης-απογείωση της 114 ΠΜ όπου είχαν σταθμεύσει ένα διθέσιο Rafale και ένα Μιράζ 2000-5, χειριστής του οποίου ήταν η πρώτη γυναίκα που αποφοίτησε ως Ιπτάμενη από την Σχολή Ικάρων . Αφού μίλησαν με τους Ιπταμένους και τους Μηχανικούς, οι υπουργοί ανέβηκαν στο διθέσιο Rafale όπου ενημερώθηκαν από έναν Έλληνα κι έναν Γάλλο αξιωματικό για τις επιχειρησιακές δυνατότητές του.

Στο τέλος της ενημέρωσης και της συζήτησης που είχε με τον κ. Παναγιωτόπουλο, ο κ. Λεκορνύ θέλησε να απαθανατίσει τη στιγμή με μια selfie. «Όταν περνάς καλά, το επικοινωνείς με μία selfie. Στο διθέσιο Rafale μετά την ενημέρωση για τις δυνατότητες του. Αξέχαστη η επίσκεψη στην 114 ΠΜ», έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook, ο κ. Παναγιωτόπουλος, επισυνάπτοντας τη σχετική φωτογραφία. Πηγές του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας ανέφεραν ότι το επόμενο ραντεβού των δύο υπουργών αναμένεται να γίνει στη Λωριάν στα τέλη Μαρτίου, όπου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ξεναγηθεί στα ναυπηγεία της Naval Group και θα ενημέρωθεί για την κατασκευή της πρώτης φρεγάτας FDI κλάσεως «Κίμων».

