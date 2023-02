Πολιτική

Τσίπρας: Καθαρή νίκη ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές

Την βεβαιότητά του ότι θα κερδίσει τις εκλογές και θα σχηματίσει προοδευτική κυβέρνηση με στόχο την πολιτική αλλαγή εκφράζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι είπε για Καραμανλή, Παπανδρέου, Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη.

Την βεβαιότητά του ότι θα κερδίσει τις εκλογές και θα σχηματίσει προοδευτική κυβέρνηση με στόχο την πολιτική αλλαγή εκφράζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας στην συνέντευξή του στο Πρώτο Θέμα.

Για το διακύβευμα των εκλογών σημειώνει: «Το βασικό διακύβευμα της επόμενης ημέρας είναι αν η χώρα θα συνεχίσει να κυβερνάται από αυτούς που την οδήγησαν στη μεγαλύτερη συρρίκνωση εισοδήματος, σε μια τρομακτική αναδιανομή πλούτου και στη μεγαλύτερη εκτροπή από τη μεταπολίτευση και μετά ή από μια προοδευτική Κυβέρνηση η οποία θα έχει σαν βασική έγνοια την προστασία της κοινωνίας, των αδύναμων και της μεσαίας τάξης, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αποκατάσταση του κράτους Δικαίου. Και για να το πω πιο συνοπτικά: Δίκαιη αύξηση των εισοδημάτων ή επιβίωση με επιδόματα και διάφορα pass φτώχειας; Έλεγχοι στην αγορά και μείωση ΦΠΑ ή αισχροκέρδεια μέχρις εσχάτων; Προστασία της πρώτης κατοικίας και ρύθμιση χρεών ή τα σπίτια της μεσαίας τάξης στους Πάτσηδες;».Υπογραμμίζει ότι στόχος του είναι καθαρή νίκη στις εκλογές και ότι το όραμά του είναι η πολιτική αλλαγή και η προοδευτική διακυβέρνηση. Σημειώνει ότι υπάρχει προοπτική διακυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ «με μία προϋπόθεση, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει. Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που θα ξεκλειδώσει και το ΠΑΣΟΚ για να προχωρήσουμε μαζί σε μια κυβέρνηση πλατιάς λαϊκής νομιμοποίησης. Γιατί έτσι θα έχουμε και την αριθμητική αλλά και την ηθική νομιμοποίηση να προχωρήσουμε. Και αυτό σημαίνει κυβέρνηση των νικητών. Η χώρα έχει ανάγκη από μια μεγάλη πολιτική αλλαγή. Φοβάμαι όμως ότι ο Μητσοτάκης έχει πάει τα πράγματα πολύ πιο πέρα από την αντιπαράθεση Δεξιάς - Αριστεράς». Καταλογίζει στον Κυριάκο Μητσοτάκη «καθεστωτική αντίληψη και νοοτροπία» ενώ για τις δημοσκοπήσεις απαντά: «Αφήστε να δούμε τι θα αποτυπωθεί στη κάλπη. Οι δημοσκοπήσεις ως εργαλείο πρόβλεψης του εκλογικού αποτελέσματος τις περισσότερες φορές πια, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, διαψεύδονται».

Για την προκήρυξη των εκλογών υποστηρίζει ότι «Ενάμιση χρόνο τώρα ο κ. Μητσοτάκης προκηρύσσει εκλογές και ενάμιση χρόνο δεν προκηρύσσονται οι εκλογές. Κρατάω λοιπόν μικρό καλάθι στις διαρροές. Και θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο αυτό το παιχνίδι. Ακόμη και στη Τουρκία του Ερντογάν εδώ και μήνες όλοι γνωρίζουν το πότε θα γίνουν. Εδώ μαδάμε τη μαργαρίτα. Σε κάθε περίπτωση αν ήταν σίγουρος για τη νίκη θα τις είχε ήδη κάνει».

Αναφέρει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος για τις εκλογές, ενώ για τα ψηφοδέλτια σημειώνει ότι «δείχνουν σημαντική ανανέωση διότι πάνω από το 50% δεν ήταν υποψήφιοι στις προηγούμενες εκλογές. Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας θα είναι ριζικά αλλαγμένο, το ψηφοδέλτιο Επικρατείας, όπως και η κυβέρνηση που θα φτιάξουμε δεν θα είναι "κομματική"» .

Καραμανλής, Παπανδρέου, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης

Αναφερόμενος στην απόφαση Καραμανλή να μην είναι υποψήφιος εκτιμά ότι «είναι πλήγμα για τη ΝΔ» και προσθέτει: «Ο Καραμανλής φεύγει, ο Καρατζαφέρης έρχεται, αυτή είναι η εικόνα της ΝΔ σήμερα. Η ΝΔ στη κυβέρνηση το ΛΑΟΣ στην εξουσία». Για τις σχέσεις του με τον Κώστα Καραμανλή αναφέρει πως όταν ήταν πρωθυπουργός του ασκούσε σκληρή αντιπολίτευση αν και «σε ανθρώπινο επίπεδο όμως είχαμε μια φυσιολογική επαφή, ιδίως αφότου αποχώρησε από την πρώτη γραμμή. Είναι ένας άνθρωπος που δεν πλήττεις ποτέ όταν συζητάς μαζί του». Αναφερόμενος στον Γιώργο Παπανδρέου λέει: «Έγινε πρωθυπουργός σε μια πολύ δύσκολη στιγμή της ιστορίας και δεν κατάφερε να τη διαχειριστεί. Για να είμαστε όμως δίκαιοι, έχει ευθύνες και ο Καραμανλής σε αυτό που παρέλαβε ο Γιώργος. Ο Καραμανλής είχε τη διορατικότητα να δει τι έρχεται και να αποχωρήσει. Ο Γιώργος πιθανότατα δεν το είχε συνειδητοποιήσει. Αλλά θα θυμάστε ότι και στον Γιώργο έκανα πολύ σκληρή αντιπολίτευση. Πάντως, όσο και να διαφωνείς με τον Παπανδρέου, δεν μπορεί να μην αναγνωρίσεις πως είναι ένας πολύ ευγενής άνθρωπος, προοδευτικός πολιτικός με καλή γνώση των διεθνών εξελίξεων».

Αναφέρεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Μου θυμίζει λίγο το συμμαθητή που στο σχολείο κάθονταν στο πρώτο θρανίο και έπαιρνε τις απουσίες. Δεν απαντούσε πάντα σωστά στις ερωτήσεις του δάσκαλου, αλλά σήκωνε συνέχεια το χέρι, ήταν επιμελής και απαιτούσε καλούς βαθμούς. Είναι ένας δυνατός και υπολογίσιμος αντίπαλος. Δεν έχει ίσως τη ρητορική ευφράδεια που είχε ο πατέρας του ή η αδελφή του, αλλά είναι σχολαστικός και κινείται βάση σχεδίου. Ακολουθεί πιστά τις συμβουλές των επικοινωνιολόγων. Αυτό που δε κάνω εγώ δηλαδή». Παρομοίως και στον Νίκο Ανδρουλάκη: «Δεν μπορώ να πω πολλά γιατί, ομολογώ δεν τον έχω γνωρίσει καλά. Δεν είναι και στη Βουλή άλλωστε. Θέλω να κρατήσω το θετικό στοιχείο. Ότι προέρχεται από μια παράδοση που είναι παράδοση αντιδεξιάς, από το δημοκρατικό Ηράκλειο. Είναι ένας νέος πολιτικός, έχει μπροστά του μέλλον και δεν θα κριθεί από αυτές τις εκλογές. Αλλά θα κληθεί να πάρει πολύ κρίσιμες αποφάσεις αμέσως μετά τις εκλογές».

Συναντήσεις με Μπλίνκεν και Στουρνάρα

Για την συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ εξηγεί: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το State Department θέλουν να γνωρίζουν ποιες είναι οι θέσεις, ιδιαίτερα σε μια κρίσιμη περίοδο, της επόμενης κυβέρνησης. Του έθεσα με σαφήνεια ότι η προοδευτική κυβέρνηση θα στηρίξει με κάθε τρόπο τον δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας από αυτή την βάρβαρη εισβολή της Ρωσίας, αλλά δεν πρόκειται να συνεχίσει να πρωτοστατεί στην παροχή όπλων και τεθωρακισμένων, ιδιαίτερα όταν αυτά φεύγουν από τα νησιά της χώρας μας. Ήμουν απόλυτα ξεκάθαρος».

Για την σύγκριση των δύο κυβερνήσεων όσον αφορά στην οικονομία αναφέρει: «Εμείς παραλάβαμε μια χώρα χρεοκοπημένη και μπροστά στην ανάγκη όχι να δώσουμε 60 δισ., αλλά να μαζέψουμε 37 όσο ήταν το μαξιλάρι. Ενώ ο κ. Μητσοτάκης τέσσερα χρόνια τρώει από τα έτοιμα». Για τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας βεβαιώνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει έτοιμο σχέδιο λύσης και προσθέτει ότι «Θα το καταθέσουμε δημόσια την επόμενη εβδομάδα και θα αφορά την επαναφορά της νομικής προστασίας της πρώτης κατοικίας αλλά κι ένα βιώσιμο πλαίσιο ρυθμίσεων, που θα παρέχονται με διαφάνεια στον δανειολήπτη και θα είναι δεσμευτικές για τον πιστωτή».

Αναφέρεται στα δύο Ειδικά Δικαστήρια επί κυβέρνησης ΝΔ λέγοντας: «Τα ειδικά Δικαστήρια τα έστησε ο κ. Μητσοτάκης. Και το ένα και το άλλο, η κοινοβουλευτική του πλειοψηφία. Εγώ δεν θέλω να υπεισέλθω, θέλω να σεβαστώ τη Δικαιοσύνη, αλλά όταν και στις δυο περιπτώσεις η εισαγγελία έρχεται με αθωωτική εισήγηση, αυτό κάτι δείχνει ανεξάρτητα του αποτελέσματος. Με θεσμικούς παράγοντες και οικονομικούς παράγοντες, οι οποίοι λειτουργούν στο πλαίσιο της νομιμότητας, ό,τι και να συνέβη χθες εγώ δεν έχω αισθήματα ρεβανσισμού. Σε κάθε περίπτωση, η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς».

Εξηγεί τι σημαίνει ότι «η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς» λέγοντας: «Θα είναι αλλιώς διότι πλέον έχουμε την εμπειρία και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να υπερασπιστούμε ακόμη καλύτερα τα συμφέροντα της ελληνικής κοινωνίας. Εμείς θα έρθουμε για να γκρεμίσουμε το πελατειακό κράτος. Θα έρθουμε να δημιουργήσουμε θεσμούς λογοδοσίας και ελέγχου, να σταματήσει αυτή η ιστορία με το ρουσφέτι και την ευνοιοκρατία, να ξανάρθει μια στοιχειώδης αίσθηση αξιοκρατίας».

Για το θέμα που προέκυψε με τον Παύλο Πολάκη αναφέρει: «Ο Παύλος έκανε λάθος, πιστεύω το κατάλαβε. Πάμε παρακάτω. Η μάχη όλων μας είναι με τη Δεξιά του Μητσοτάκη και όχι αναμεταξύ μας για το ποιος θα βγει βουλευτής. Και τη μάχη δεν τη δίνουν μόνο οι υποψήφιοι. Την δίνουν όλοι και από κάθε μετερίζι».

Οικονόμου: Η πλήρης κάλυψη στον κ. Παππά δείχνει ότι τα βαρίδια του παρελθόντος κρατούν γερά τον κ. Τσίπρα, και σήμερα και αύριο

«Το μόνο βέβαιο είναι ότι, αν ποτέ υπήρχε δεύτερη φορά για τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα είναι αλλιώς, ό,τι κι αν λέει ο κ. Τσίπρας», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου αναφορικά με τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο «Πρώτο Θέμα». Και προσέθεσε: «Με τον ίδιο επί 15 συνεχόμενα έτη στην αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ, με τα ίδια ακριβώς πρόσωπα της προηγούμενης διακυβέρνησης, με την ίδια επιμονή σε ιστορικά χρεοκοπημένες ιδέες, με το ίδιο πολιτικό ύφος και ήθος. Το μόνο περισσότερο που κομίζει σήμερα είναι η τοξικότητα κι ο ρεβανσισμός. Η πλήρης κάλυψη στον κ. Παππά δείχνει ότι τα βαρίδια του παρελθόντος κρατούν γερά τον κ. Τσίπρα, και σήμερα και αύριο».

Σε απάντηση της Πόπης Τσαπανίδου, Εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται «Είναι δικαιολογημένο το άγχος του κ. Οικονόμου για την επόμενη προοδευτική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Πολύ απλά γιατί θα μπει τέλος σε όλα όσα υπηρετεί και πρεσβεύει η κυβέρνηση Μητσοτάκη:

Τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας από τους «Πάτσηδες» και την ασυλία στους μπαταχτσήδες φίλους του κ. Μητσοτάκη.

Τη διασπάθιση του δημόσιου χρήματος από τις «Νικολάου» και τους «Χειμάρες».

Την αισχροκέρδεια των «Στάσσηδων» σε βάρος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.

Τις υποκλοπές της ΕΥΠ Μητσοτάκη και τα αλισβερίσια με τη μαφία.

Την οικονομία των «Κοκλώνηδων» και των «Φουρθιώτηδων».

Όλα όσα ντροπιάζουν τις Ελληνίδες και τους Έλληνες θα αλλάξουν. Πολύ απλά γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι Μητσοτάκης να τον «κρατάνε»

