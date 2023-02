Οικονομία

Κατώτατος μισθός: Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση της νέας αύξησης

Προ των πυλών βρίσκονται οι τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης για τον κατώτατο μισθό

Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση του ύψους του νέου κατώτατου μισθού που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου.

Για «γενναία και ρεαλιστική» αύξηση κατώτατου μισθού, η οποία είναι απολύτως ρεαλιστική, έκανε λόγο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, σημείωσε πως «είμαι θεσμικός συνομιλητής σας. Εισηγείται ο υπουργός Εργασίας στο υπουργικό συμβούλιο και αποφασίζει το υπουργικό συμβούλιο. Αυτό που εμείς υποστηρίζουμε είναι ότι είναι εφικτό να αυξηθεί γενναία αλλά και ρεαλιστικά ο κατώτατος μισθός» είπε ο κ. Σταϊκούρας.

Ερωτηθείς για το τι θεωρεί ο ίδιος ρεαλιστικό, απάντησε: «Θα τοποθετηθεί η κυβέρνηση σε πολύ λίγες ημέρες».

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, ο κ. Σταϊκούρας είπε πως οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν ήδη μειωθεί σημαντικά. Τόνισε δε, πως προτεραιότητα είναι η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ενώ παράλληλα είπε πως ιδιαίτερα σημαντική είναι και η αύξηση των μισθών.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης βρέθηκε καλεσμένος το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Στούντιο με Θέα" και αναφέρθηκε στον κατώτατο μισθό λέγοντας πως " θα είναι μία αύξηση σημαντική, μία αύξηση ουσιαστική που θα λάβει υπόψιν της τις δυνατότητες των επιχειρήσεων και τις ανάγκες εργαζομενων, τον βρήκαμε 650 ευρώ και τον πήγαμε στα 713 ευρώ".

