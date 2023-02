Κόσμος

“Qatar Gate” - Καϊλή: Οι εταιρείες, το USB και ο “ανώριμος”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι συνομιλίες καταγράφηκαν από τις βελγικές αρχές και περιλαμβάνονται στη δικογραφία για το Qatargate. Τι αποκάλυψε ο Παντσέρι με αντάλλαγμα να τύχει ευνοϊκής ποινικής μεταχείρισης.

Η Εύα Καϊλή συνελήφθη το μεσημέρι της 9ης Δεκεμβρίου 2022 στο διαμέρισμά της στην οδό Wirtz στην καρδιά των Βρυξελλών και, μερικά εικοσιτετράωρα αργότερα, οδηγήθηκε στις φυλακές του Αρεν, όπου παραμένει προφυλακισμένη μέχρι σήμερα. Σε μία από τις πρόσφατες μεταγωγές της ενώπιον του δικαστικού συμβουλίου για το θέμα της παράτασης ή μη της προφυλάκισής της, οι Βέλγοι δικαστές έδωσαν στους συνηγόρους της ένα 16σέλιδο έγγραφο της Διεύθυνσης Σοβαρού Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σε αυτό παρατίθενται σε πλάγιο λόγο οι τηλεφωνικές συνομιλίες της με την αδελφή και τον πατέρα της, το διάστημα από τις 24 Δεκεμβρίου έως τις 8 Ιανουαρίου, οι οποίες καταγράφηκαν από τις βελγικές αρχές και περιλαμβάνονται σε πλάγιο λόγο στη δικογραφία για το Qatargate. Από το περιεχόμενο των συνομιλιών προκύπτει η αγωνία της Καϊλή για την έκβαση της υπόθεσης στην οποία είναι κατηγορούμενη, ενώ αποκαλύπτονται συνεννοήσεις για τη μίσθωση ακινήτων, έτσι ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τις οικονομικές τους ανάγκες.

«Η Εύα σκέφτεται να νοικιάσει ένα διαμέρισμα στο Κολωνάκι ώστε να έχει ένα εισόδημα», αναφέρεται στο έγγραφο. Εύα και Μανταλένα Καϊλή μιλούν ακόμη για την ανάγκη να κλείσουν ή να μετονομάσουν εταιρείες συμφερόντων τους: «Θα αλλάξουν το όνομα της εταιρείας Madegroup σε Hard, θα αλλάξουν επίσης και έδρα», σημειώνουν οι Βέλγοι αστυνομικοί.

Υπό συζήτηση τελεί και το ενδεχόμενο να κλείσουν την εταιρεία Real Estate με επωνυμία «Aria» που είχαν προσφάτως συστήσει από κοινού στο κέντρο της Αθήνας οι Καϊλή και Τζόρτζι. Σε συνομιλία με τον πατέρα της το βράδυ της 27ης Δεκεμβρίου, ο τελευταίος «δηλώνει μετανιωμένος που έκανε μια κίνηση πανικού παίρνοντας τη βαλίτσα», ενώ κάνουν χιούμορ λέγοντας ότι είναι είναι σαν να παρακολουθούν «σκοτεινή ταινία με τους ίδιους σε ρόλο πρωταγωνιστών». Φυσικά, δεν λείπουν οι αναφορές στην κόρη της Ελληνίδας ευρωβουλευτού, αλλά και στον «ανώριμο» όπως τον χαρακτηρίζουν σύντροφό της Φρατσέσκο Τζόρτζι, για τον οποίο αναφέρουν ότι έχει «λυγίσει από τον φόβο» καθώς και ότι «έπαιζε με τη φωτιά».

Κάποιες συνομιλίες γεννούν ερωτήματα και υποψίες, δίχως πάντως να είναι σαφές εάν έχουν ή όχι ποινικό ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, Εύα και Μανταλένα μιλούν για το πότε θα επικοινωνήσουν με τον υπουργό για το θέμα του «Στέργιου» δίχως να αποσαφηνίζεται περί τίνος πρόκειται, ενώ το πρωί της 8ης Ιανουαρίου η Εύα Καϊλή ακούγεται να δίνει στην αδελφή της οδηγίες προκειμένου να εντοπίσει «εκεί που υπάρχει ένας καθρέφτης» μια παλιά συσκευή κινητού και κάποια USB τα οποία χαρακτηρίζει «σημαντικά».

«Πώς είναι δυνατόν οι συνομιλίες αυτές να συνδέονται με την υπόθεση, όταν έχουν γίνει μετά τη σύλληψη της Καϊλή και ενώ η ίδια γνωρίζει ότι οι επικοινωνίες της μέσα από το τηλέφωνο της φυλακής παρακολουθούνται;» σχολίασε στην «Κ» ο κ. Δημητρακόπουλος. Παρατήρησε ακόμη ότι η επιλογή των βελγικών αρχών να παρακολουθούν τις συνομιλίες της ευρωβουλευτού συνιστά απόδειξη ότι δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία εις βάρος της, το διάστημα της πολύμηνης έρευνας. Αναφορά στο θέμα έκανε εμμέσως και ο Βέλγος Σβεν Μαρί: «Πρέπει να ξέρουμε ότι όλες οι τηλεφωνικές συνομιλίες της καταγράφονται και τις ακούει η αστυνομία», δήλωσε χαρακτηριστικά. Είπε ακόμη ότι η Καϊλή συνεχίζει να κρατείται με το επιχείρημα ότι σε διαφορετική περίπτωση θα προσπαθούσε να εξαφανίσει αποδείξεις.

«Στην Ντόχα συμφωνήσαμε να πάρει λεφτά για τις εκλογές»

Στις 24 Ιανουαρίου, ο Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, κεντρικό πρόσωπο του λεγόμενου Qatargate, έδωσε από μυστική τοποθεσία κατάθεση στους Βέλγους εισαγγελείς. Φέρεται να τους αποκάλυψε άγνωστες μέχρι εκείνη τη στιγμή πληροφορίες για το σκάνδαλο που ήρθε στο φως στις αρχές Δεκεμβρίου και συγκλονίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Είχε προηγηθεί η απόφασή του να συνάψει συμφωνία μεταμέλειας με την εισαγγελία του Βελγίου, προκειμένου να τύχει ευνοϊκής ποινικής μεταχείρισης. Οι Ιταλοί δικαστές, εξάλλου, είχαν κάνει δεκτό το αίτημα για έκδοση στο Βέλγιο της συζύγου του Μαρία Κολεόνι και της κόρης τους Σίλβια, που κρατούνταν δυνάμει βελγικού εντάλματος, ενώ και οι βασικοί συγκατηγορούμενοί του τον υποδείκνυαν ως το κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης.

Ένα μήνα μετά, La Repubblica, Le Soir, Knack και «Κ» αποκαλύπτουν το περιεχόμενο της ομολογίας Παντσέρι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Ελληνίδα ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή. Τι είπε λοιπόν ο Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής; Ότι η προεκλογική εκστρατεία της Καϊλή για τις ευρωεκλογές του Μαΐου του 2019 χρηματοδοτήθηκε από το Κατάρ με το ποσό των 250.000 ευρώ. «Έγινε μια συνάντηση στην Ντόχα τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 2019», ξεκινά να αφηγείται ο Παντσέρι, παραθέτοντας τα ονόματα των ακόμη τεσσάρων παρευρισκομένων.

Ανάμεσα σε αυτούς ο επίσης κατηγορούμενος Ανδρέα Κοτσολίνο. «Για την Εύα, δεν μπορώ πια να θυμηθώ εάν βρισκόταν εκεί, αλλά νομίζω ότι ήταν παρούσα, δίχως να μπορώ να είμαι 100% σίγουρος. Αλλά η απόφαση που πάρθηκε σε σχέση με τα χρήματα για τους υποψηφίους συμπεριελάμβανε την Εύα Καϊλή. Είμαι σίγουρος ότι στο τέλος εκείνης της συνάντησης οι Καταριανοί αποφάσισαν να χρηματοδοτήσουν τις προεκλογικές εκστρατείες των τριών (σ.σ. της Καϊλή), του Κοτσολίνο και ενός ακόμα υποψηφίου με 250.000 ευρώ. Ναι, αυτό συνέβη».

Η αναφορά αυτή του Παντσέρι δεν είναι άσχετη με τα γεγονότα εκείνης της περιόδου. Οντας ακόμη επικεφαλής της υποεπιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο Ιταλός πολιτικός είχε υπογράψει συμφωνία συνεργασίας με την αντίστοιχη επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Κατάρ. Προέβλεπε στενότερη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, διοργάνωση ετήσιων συνεδρίων και ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας. Παρών στην υπογραφή της συμφωνίας στην Ντόχα φέρεται να ήταν και ο στενός συνεργάτης του και σύντροφος της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο Τζόρτζι. Το πρώτο συνέδριο διοργανώθηκε το 2019 και είχε θέμα την καταπολέμηση της ατιμωρησίας ή, αγγλιστί, Fight Impunity, όπως ακριβώς η επωνυμία της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης που ο Παντσέρι συνέστησε μετά την αποχώρησή του από την Ευρωβουλή. Ακολούθησε δεύτερο συνέδριο το 2020 στην Ντόχα, με την αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Εύα Καϊλή σε ρόλο συντονίστριας.

«Αόριστες αναφορές»

Η «Κ» επικοινώνησε με τον Eλληνα συνήγορο της Εύας Καϊλή, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, ο οποίος χαρακτήρισε αόριστες τις αναφορές του Παντσέρι και αμφισβήτησε την αξιοπιστία των ισχυρισμών του. «Αναφέρει μεν ότι η συνάντηση έγινε το 2019 στο Κατάρ, αλλά ότι ο ίδιος δεν θυμάται εάν η Καϊλή μετείχε σ’ αυτήν. Και ότι εκ των υστέρων ο ίδιος έμαθε ότι δόθηκαν χρήματα σ’ εκείνη και σε δύο ακόμη ευρωβουλευτές». Σύμφωνα με τον κ. Δημητρακόπουλο, η συγκεκριμένη αναφορά δεν μπορεί να εκληφθεί ως επιβεβαίωση ότι η Ελληνίδα ευρωβουλευτής εισέπραξε πράγματι χρήματα από το Κατάρ για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής της εκστρατείας. Αλλά ακόμη και στην περίπτωση που αυτό ίσχυε, παρατήρησε ο Eλληνας ποινικολόγος, τότε το αδίκημα είναι στη δικαιοδοσία της ελληνικής και όχι της βελγικής Δικαιοσύνης.

Την αξιοπιστία του Παντσέρι προσπάθησε να αμφισβητήσει και ο Βέλγος δικηγόρος της Εύας Καϊλή, Σβεν Μαρί, σε συνεντεύξεις του σε ελληνικά ΜΜΕ. «Ο Παντσέρι με τα ψέματά του έχει γίνει η αιτία για να είναι στη φυλακή η Εύα Καϊλή. Προτού γίνει πληροφοριοδότης, όλα όσα έλεγε θεωρούνταν ψέματα. Τώρα, λέει ό,τι θέλουν να ακούσουν ο ανακριτής, ο εισαγγελέας και οι αστυνομικοί. Και από εκείνη τη στιγμή θεωρείται αξιόπιστος», δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξή του.

Πηγή: kathimerini.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ντέρμπι “αιωνίων” με φόντο την πρωτιά

Τροχαίο: Αυτοκίνητο τούμπαρε στη μέση του δρόμου (εικόνες)

Νίκος Κοεμτζής: Το χρονικό της αιματοβαμμένης παραγγελιάς