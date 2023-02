Κοινωνία

Γλυφάδα: Βγήκε να πετάξει τα σκουπίδια και την “άρπαξαν” οι ληστές

Τρόμος για την άτυχη γυναίκα, που ανυποψίαστη βγήκε να πετάξει τα σκουπίδια. Οι δράστες την φίμωσαν και φεύγοντας την άφησαν δεμένη και αβοήθητη.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Οι κακοποιοί κατάφεραν να μπουν στο διαμέρισμα 2ου ορόφου που διαμένει η 50χρονη με τον σύζυγο και τα δυο τους παιδιά, στις 08:50 το πρωί της Παρασκευής. Η ίδια άνοιξε την πόρτα του σπιτιού για να πετάξει τα σκουπίδια και εμφανίστηκαν μπροστά της δύο κουκουλοφόροι. Την απείλησαν με μαχαίρια προκαλώντας της αμυχές στα χέρια.

Οι δράστες έδεσαν και φίμωσαν την γυναίκα, την πήγαν στον υπνοδωμάτιο, άνοιξαν τις ντουλάπες και ένα χρηματοκιβώτιο όπου πήραν κοσμήματα και 1000 ευρώ. Της έδεσαν τα χέρια και τα πόδια με κολλητική ταινία και την φίμωσαν.



Έφυγαν στις 08:40.



Στις 12:45 επέστρεψαν τα παιδιά της στο σπίτι και τη βρήκαν δεμένη και φιμωμένη.

