Τσαπανίδου στον ΑΝΤ1: Ο Νίκος Παππάς έκανε το καθήκον του (βίντεο)

Ο Νίκος Παππάς έκανε το καθήκον του, έβαλε πλαίσιο στο τηλεοπτικό τοπίο και έφερε χρήματα στο Δημόσιο. Οι Πάτσηδες, οι Χειμάρες, η κ. Νικολάου ζημιώνουν το Δημόσιο, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο Νίκος Παππάς έκανε ακριβώς το καθήκον του. Οργάνωσε το τηλεοπτικό τοπίο και έφερε χρήματα στα δημόσια ταμεία», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Πόπη Τσαπανίδου, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή ΑΝΤ1, "Στούνιο με Θέα"

«Μέχρι τότε δεν υπήρχε πλαίσιο, όροι και προϋποθέσεις στο τηλεοπτικό τοπίο, αυτό έκανε ο Νίκος Παππάς, ενώ έφερε και χρήματα στο Δημόσιο και διασφαλίστηκαν θέσεις εργασίας. Συνήθως στα Ειδικά Δικαστήρια πηγαίνουν άνθρωποι που έχουν καταχραστεί δημόσιο χρήμα, που έχουν πάρει μίζες… Με τον κ. Παππά έγινε το ακριβώς αντίθετο, δεν πήρε χρήματα, αντίθετα έφερε χρήματα με το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Αυτοί που έχουν κανάλια πλήρωσαν για τις συχνότητες, κάτι που δεν έκαναν ποτέ στο παρελθόν», σημείωσε η Πόπη Τσαπανίδου.

«Για την υπόθεση με τις τηλεοπτικές άδειες, υπάρχει ήδη η απόφαση της τακτικής δικαιοσύνης για τον κ. Κρέτσο, που έκρινε ότι όλα έγιναν κανονικά και δεν υπήρξε απολύτως καμία παρατυπία. Υπάρχει επίσης η εισαγγελική πρόταση στο Ειδικό Δικαστήριο που αποδομεί πλήρως το κατηγορητήριο», πρόσθεσε.

«Η απόφαση αυτή αφορά ένα πλημμέλημα για παράβαση καθήκοντος, για έναν άνθρωπο που έκανε το καθήκον του. Οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης είναι σεβαστές, έχουμε όμως δικαίωμα να τις κρίνουμε», είπε η Πόπη Τσαπανίδου. «Πρόκειται, άλλωστε, για ένα κατηγορητήριο πολιτικό, ένα κατηγορητήριο που το έστησε η κυβερνητική πλειοψηφία της ΝΔ στη Βουλή», υπογράμμισε.

Απαντώντας στην κριτική της κυβέρνησης, επανέλαβε: «ο κ. Μητσοτάκης μάλλον κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια, ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι Μητσοτάκης για να τον "κρατάει" κάποιος». «Ο Νίκος Παππάς θα κατέβει στις εκλογές και θα κριθεί από την κοινωνία», ανέφερε.

«Από την άλλη, παρακολουθούμε συνεχώς αποκαλύψεις για ανθρώπους της ΝΔ, βουλευτές και στελέχη της κυβέρνησης, για διασπάθιση δημόσιου χρήματος, βλέπουμε απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων ευρώ. Βλέπουμε τους Πάτσηδες, τον κ. Χειμάρα, την κ. Νικολάου», τόνισε. «Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, η μόνη 'σακούλα' που υπήρξε είναι τα 37 δισ., το μαξιλάρι που δημιούργησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, πάνω στο οποίο στηρίχτηκε η χώρα για να πάει παρακάτω», είπε χαρακτηριστικά.

«Εμείς βλέπουμε σήμερα πώς περνά ο κόσμος, τις τεράστιες κοινωνικές ανισότητες που έχουν δημιουργηθεί. Βλέπουμε ότι τα ευάλωτα νοικοκυριά είναι αφημένα στην τύχη τους, ότι η μεσαία τάξη καθημερινά χάνει το εισόδημά της, ότι οι πολίτες δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Υπάρχει μια μεγάλη δυσαρέσκεια και πιστεύουμε ότι αυτή θα εκφραστεί στις εκλογές», δήλωσε.

«Σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση θα είμαστε πρώτοι και θα μπορέσουμε να σχηματίσουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, πηγαίνοντας τη χώρα στην επόμενη μέρα με πολιτική αλλαγή», κατέληξε η Πόπη Τσαπανίδου.

