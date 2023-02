Κόσμος

Τουρκία: Νέος ισχυρός σεισμός

Άλλος ένας ισχυρός σεισμός στην Τουρκία. Πού εντοπίζεται το εστιακό βάθος του σεισμού.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών καταγράφηκε στις 12.27 στην κεντρική Τουρκία, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρεόυ.

Αυτή τη φορά στο Νίγντε της κεντρικής Τουρκίας, ακριβώς δίπλα από τα Άδανα που είχε πληγεί από τον τελευταίο μεγάλο σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου

Έγινε αισθητός στην Αγκυρα, Ικόνιο και Μερσίνη, προκαλώντας μεγάλο πανικό. Ο δήμαρχος της περιοχής δήλωσε ότι «ευτυχως δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα πρόβλημα». Και το ίδρυμα αντιμετώπισης καταστροφών AFAD ανακοίνωσε ότι δεν παρατηρήθηκε κάτι αρνητικό , ωστόσο ξεκίνησαν εργασίες για να διαπιστωθεί αν υπήρξαν ζημιές.

Το εστιακό βάθος της δόνησης τοποθετείται στα 10 χιλιόμετρα.





